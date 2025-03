Justitie Frații Tate, în centrul unui nou scandal: Ancheta din SUA le-ar putea împiedica revenirea în România







Frații Andrew și Tristan Tate, care sunt investigați în România pentru mai multe infracțiuni grave, inclusiv viol, au stârnit un nou val de controverse în Statele Unite. Aflându-se în prezent la Miami, aceștia au devenit ținta unei anchete desfășurate de procurorul general al Floridei, fapt care i-a determinat să adopte o atitudine sfidătoare față de autoritățile americane.

Conflict deschis cu autoritățile din Florida

Andrew Tate a reacționat pe platforma X, ironizându-l pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, și cerând demisia acestuia, alături de procurorul general. Într-o postare sarcastică, Tate a scris:

„Bună, procuror general al Floridei și Ron DeSantis. Tristan mi-a furat gustările în avion, vă rog, deschideți o anchetă penală.”

Frații Tate au continuat să facă glume pe seama anchetei, insinuând că oriunde s-ar afla, sunt subiectul unei investigații. Tristan Tate a postat un mesaj ironic:

„Crezi că o să părăsesc pământul fără vreun dosar? Nu am nicio șansă! În acest moment încercăm să prindem și un dosar cu extratereștrii. Dacă am zbura în spațiu, sigur am avea un caz spațial! Vom merge la închisoarea spațială!”

Ancheta din SUA ar putea complica situația juridică a fraților Tate

Frații Tate susțin că se vor întoarce în România după două săptămâni petrecute în Miami, însă evoluția anchetei din SUA ar putea schimba acest plan. Autoritățile britanice ar putea cere extrădarea lor către Marea Britanie, ceea ce ar face ca revenirea în România să fie incertă.

În prezent, în România, frații Tate sunt așteptați la poliție pe 24 martie, ca parte a obligațiilor impuse de controlul judiciar. Însă, Inspecția Judiciară analizează o sesizare privind procurorul de caz, care le-a permis să părăsească țara și să călătorească în Statele Unite.

Dacă SUA decide să colaboreze cu Marea Britanie în privința extrădării lor, frații Tate ar putea rămâne blocați pe teritoriul american, fără posibilitatea de a reveni în România pentru a-și continua procesul.

Andrew Tate atacă din nou sistemul judiciar

Într-un mesaj postat pe X, Andrew Tate și-a exprimat frustrarea față de autoritățile din România și Anglia, afirmând că, în ciuda acuzațiilor care i-au fost aduse, nu a fost încă trimis în judecată.

„După 6 ani în care am fost numit o persoană groaznică și un prădător sexual, nu am avut niciun proces, nu am fost judecat nici măcar o dată. România și Anglia nu au găsit suficiente dovezi ca să mă trimită în instanță. Mă va duce Florida în fața judecătorilor? Vom vedea!”, a scris Tate.

De asemenea, Andrew Tate a stârnit controverse după ce a publicat o imagine în care parodiază cazul lui George Floyd, comparând situația sa cu cea a bărbatului afro-american care a murit în 2020, după ce un ofițer de poliție i-a ținut piciorul pe gât timp de peste nouă minute. Această postare a atras critici dure din partea opiniei publice și a susținătorilor mișcării pentru drepturile civile din SUA.

Posibilitatea extrădării către Marea Britanie complică situația

În timp ce Andrew și Tristan Tate își continuă campania online împotriva autorităților, viitorul lor juridic rămâne incert. Ancheta din Florida ar putea avea repercusiuni serioase asupra libertății lor de mișcare, iar posibilitatea extrădării către Marea Britanie complică și mai mult situația.

Dacă SUA acceptă o eventuală cerere de extrădare, frații Tate ar putea să nu mai revină în România, ci să fie trimiși direct în Marea Britanie, unde autoritățile ar putea relua investigațiile împotriva lor. Cu doar 16 zile rămase până la termenul stabilit pentru revenirea lor în România, toate privirile sunt ațintite asupra deciziilor pe care le vor lua autoritățile americane.