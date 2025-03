Monden Frații Tate fac noi acuzații. Pe cine au luat în vizor







Fratii Tate au făcut noi acuzații după ce procurorul general al statului Florida a deschis o anchetă penală pe numele lor. Andrew și Tristan Tate consideră că și în spațiu o să li se fabrice un caz și că nu vor avea parte de liniște nicăieri.

Frații Tate au făcut noi acuzații

Tristan: „În spațiu? Nu vreau. Am aici un caz pe Pământ. Cu toate cazurile astea nu există nicio șansă să plecăm. E cazul din Anglia, după atâția ani, și am câștigat, apoi a venit cel din România, și am câștigat, acum ne vrea și Florida? Bun! Stres maxim. (...) Nu o să scăpăm niciodată. Și dacă scăpam fac eu ceva, și le zic că și tu ai fosst cu mine”.

Andrew: „În acest moment dacă mergem în spațiu ne alegem cu un caz de extratereștrii. Deci în acest moment nu putem să mergem în spațiu. Poate o să mergem la o închisoare spațială. În orice țară în care aterizăm va fi un caz. Andrew e simpatic și cei care nu sunt ca el .... vor să mă tragă în jos. Asta este”.

O nouă anchetă penală pe numele lor

James Uthmeier, numit recent în funcţia de procuror general al statului de către guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a anunțat că a demarat o „anchetă penală activă” împotriva fraţilor Tate. El a declarat că acești indivizi au recunoscut de nenumărate ori că participă la traficarea femeilor.

SUA nu îi acceptă

„Aceşti indivizi au recunoscut ei înşişi public că participă la ceea ce pare a fi racolarea, traficarea şi exploatarea femeilor din întreaga lume, multe dintre ele prezentându-se ca minore. (...) În Florida, acest tip de comportament este considerat intolerabil.

Nu îl vom accepta. Ei au ales să vină aici şi să se stabilească în acest stat, iar noi vom folosi toate instrumentele pe care le avem în cadrul autorităţii noastre legale pentru a-i trage la răspundere”, a arătat procurorul Uthmeier.

Frații Tate sunt acuzați de fapte grave în România și în Marea Britanie. Cu toate acestea, ei spun că sunt nevinovați.