Ajunși în America, Frații Tate sfidează autoritățile din România: Au falsificat dovezile, o mizerie

Frații Tate au fost lăsați să plece din România, deși se află în continuare sub control judiciar, și au ajuns în SUA. Aeronava care îi transporta a aterizat în Florida, la Fort Lauderdale, joi, 27 februarie, în jurul orei 18:00, ora României.

După de a ajuns în SUA, Andrew Tate le-a transmis un mesaj dur autorităților din România. Milionarul a spus că dovezile au fost falsificate și că el și fretele său, Tristan Tate, au fost arestați degeaba.

„M-au închis pentru niște prostii. Nu am făcut nimic. Matrix ne-a atacat. Am fost arestați pe un caz de 2 bani, fără dovezi. Au printat mii de coli cu tot felul de acuzații, dar care nu înseamnă nimic. Au falsificat dovezile, totul este o mizerie! Ce-au găsit asupra noastră? Nimic! Unde sunt așa-zisele victime?”, a mai spus acesta.

We have always been innocent. pic.twitter.com/HU50OFsn3f

— Andrew Tate (@Cobratate) March 1, 2025