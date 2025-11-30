Monden

Kanye West, scandal cu fiica sa. A trecut-o pe lista neagră

Kanye West, scandal cu fiica sa. A trecut-o pe lista neagră
Rapperul Kanye West a reaprins controversele la nivel mondial după ce a făcut publică ceea ce el numește „lista neagră” a persoanelor care, în opinia sa, l-au trădat. Cap de listă se află fosta lui soție, Kim Kardashian, însă surprizele nu se opresc aici: între nume se regăsesc fiica sa, North West, dar și președinteleamerican Donald Trump.

Rapperul, cunoscut pentru aparițiile și declarațiile sale controversate, a folosit platforma X pentru a publica lista, provocând reacții intense din partea fanilor și a presei internaționale. Conform postării, tensiunile cu fiica sa cea mare ar fi rezultat dintr-o decizie a lui Kim Kardashian de a-i restricționa contactul cu copii, ceea ce a determinat o distanțare între Kanye și North.

Fiica lui Kanye West

Fiica lui Kanye West. Sursa foto Captură video

Donald Trump apare și el pe listă, întrucât rapperul susține că președintele american l-a trădat în perioada campaniei electorale. „Simt că am fost trădat de persoane în care am avut încredere și nicio persoană nu mă poate ajuta”, a scris Kanye în mesajul său, potrivit capturilor distribuite rapid pe internet.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Alte nume de pe lista neagră

Lista nu se limitează la familie și politicieni. Printre cei incluși se numără și figuri din industria muzicală și entertainment, precum Diddy, Pusha T, Playboy Carti, Pete Davidson și James Murray. Acești nume confirmă faptul că tensiunile lui West se extind și în cercurile profesionale și sociale.

De ce face Kanye West așa ceva

Deși postarea a fost ulterior ștearsă, impactul a fost major: imaginea listei a circulat rapid pe rețelele sociale, stârnind discuții aprinse despre relațiile și conflictele personale ale rapperului. Experții în media socială consideră că astfel de scandaluri contribuie la menținerea notorietății lui Kanye, dar adâncesc totodată conflictele cu persoanele vizate.

În prezent, el formează un cuplu cu Bianca, care momentan nu se află pe listă. Cu toate acestea, internauții consideră că rapperul o manipulează și că o tratează ca pe un obiect. Ei așteaptă cu nerăbdare ca șatena să răbufnească.

