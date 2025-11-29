De ce tratează Trump complet diferit de europeni cazurile de terorism

Pe 26 noiembrie 2025, doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați lângă stația de metrou Farragut West din Washington, D.C., la doar câteva blocuri de Casa Albă.

În urma atacului, președintele Donald Trump a luat o decizie imediată, fără a sta pe gânduri, mobilizând autoritățile și ordonând consolidarea securității în capitala federală.

Trump a calificat incidentul drept „un act de terorism” și a subliniat că „siguranța cetățenilor reprezintă prioritatea zero a statului”.

Spre deosebire de unele state europene, unde atacuri recente au vizat spații publice sau comunități și au fost urmate de reacții centrate pe prevenirea tensiunilor comunitare, administrația americană a procedat imediat la măsuri de securitate și la o anchetă rapidă a incidentului.

Experiențe recente din Europa, precum atacurile din Manchester sau Solingen, au fost urmate de încercări de restricționare a informațiilor despre suspect și de accent pe protecția imaginii anumitor comunități, în timp ce măsurile de securitate imediată au fost mai limitate.

Atacul a avut loc în timp ce cei doi soldați efectuau o patrulare de securitate în zona centrală a capitalei.

Suspectul a deschis focul, rănind ambele victime în cap, după care a fost neutralizat de forțele de ordine și de alți membri ai National Guard și preluat în custodie.

Inițial, victimele au fost raportate ca moarte, dar ulterior autoritățile au precizat că doar femeia a murit, bărbatul fiind încă în stare critică.

Autoritățile au identificat suspectul ca fiind Rahmanullah Lakanwal, de 29 de ani, originar din Afganistan.

Lakanwal a ajuns în Statele Unite în 2021 prin programul Operation Allies Welcome, destinat refugiaților afgani evacuați după retragerea trupelor americane din Afganistan, și a rămas în țară după expirarea vizei.

În 2024, el a solicitat azil, fiind ulterior acceptat ca refugiat.

Un membru al familiei a declarat pentru NBC News că Lakanwal a servit timp de zece ani în armata afgană alături de forțe speciale americane.

Până în prezent, el nu cooperează cu ancheta, iar motivele atacului rămân necunoscute.

FBI tratează incidentul drept un posibil act de terorism și face mai multe perchezitii la domiciliul suspectului si cunoscuților acestuia.

Într-un discurs oficial, președintele Trump a declarat:

„Acest atac odios a fost un act de rău, un act de ură și un act de teroare. A fost o crimă împotriva întregii noastre națiuni. A fost o crimă împotriva umanității.”

El a mai anunțat că vor fi revizuite toate cazurile refugiaților afgani intrați în SUA sub administrația Biden și că „trebuie să ne asigurăm că orice străin care nu aparține acestei țări sau nu aduce beneficii va fi îndepărtat.”

De asemenea, președintele a dispus trimiterea a 500 de membri suplimentari ai Gărzii Naționale pentru securizarea capitalei.

Agenția U.S. Citizenship and Immigration Services a anunțat suspendarea temporară a procesării tuturor cererilor de imigrare ale cetățenilor afgani.

Suspectul se află în custodia autorităților federale și este cercetat pentru atac armat asupra membrilor forțelor militare.

Ancheta include verificarea traseului său de imigrare, a antecedentelor sale și a posibilelor conexiuni.

Autoritățile nu exclud extinderea acuzațiilor, inclusiv omor cu premeditare, în funcție de evoluția stării de sănătate a victimelor.

Incidentul a ridicat întrebări legate de securitatea membrilor forțelor federale și de procedurile de evaluare a refugiaților. Ancheta este în desfășurare și urmărește clarificarea motivelor atacului, precum și identificarea eventualelor lacune din sistemul de imigrație și azil.

Incidentul din Washington a determinat o mobilizare rapidă a autorităților și evidențiază reacția imediată a președintelui Trump într-un caz de atac asupra membrilor armatei.

Ancheta va continua pentru a stabili circumstanțele exacte și măsurile suplimentare necesare pentru securitatea publică.