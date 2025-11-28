International

Trump suspendă imigrația din țările cu probleme, după atacul terorist din Washington

Comentează știrea
Trump suspendă imigrația din țările cu probleme, după atacul terorist din WashingtonSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a declarat că vrea să suspende definitiv imigrația din țările din lumea a treia, după ce un atac armat comis de un suspect afgan a vizat doi membri ai Gărzii Naționale la Washington, potrivit AFP.

Donald Trump vrea să suspende definitiv imigrația din șările din lumea a treia

Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social, cu ocazia Zilei Recunoștinței, că va suspenda definitiv imigrația din toate țările din lumea a treia pentru „a permite sistemului american să se restabilească complet”.

”Voi suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia, pentru a permite sistemului american să se restabilească complet”, a scris Trump în postarea sa.

Trump a amenințat că că va anula „milioane” de admiteri acordate de administrația fostului președinte american, Biden.

Elena Udrea atacă statul în instanță: vrea înapoi bunurile confiscate
Elena Udrea atacă statul în instanță: vrea înapoi bunurile confiscate
Ecologismul ne strică bucuria de Sărbători. Primăria Capitalei vrea să interzică artificiile
Ecologismul ne strică bucuria de Sărbători. Primăria Capitalei vrea să interzică artificiile

Trump anunță politici stricte pentru controlul imigrației din Statele Unite

Președintele american a declarat că Guvernul său va lua măsuri împotriva persoanelor care nu reprezintă un avantaj pentru Statele Unite sau care nu manifestă loialitate față de țară.El a anunțat că administrația va suspenda beneficiile și subvențiile federale acordate cetățenilor străini, iar migranții care afectează siguranța publică vor putea fi denatura­lizați.

Casa Albă

Casa Albă. Sursă foto: Unsplash

Liderul de la Casa Albă a precizat că orice cetățean străin care constituie o povară publică, reprezintă un risc pentru securitate sau nu se integrează în civilizația occidentală va fi expulzat. El a afirmat că „aceste scopuri vor fi urmărite pentru a se ajunge la o reducere majoră a populațiilor ilegale și problematice”.

Administrația americană  va reexamina permisele de reședință după atacul din Washington

Președintele american a publicat mesajul după ce a anunțat moartea unuia dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale, atacați miercuri la Washington de un suspect afgan.

În urma atacului, administrația SUA a anunțat că va desfășura „o reexaminare completă și riguroasă” a permiselor de reședință permanentă acordate cetățenilor din 19 țări „considerate îngrijorătoare”, printre care Afganistan, Haiti, Iran și Venezuela.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:33 - Elena Udrea atacă statul în instanță: vrea înapoi bunurile confiscate
12:23 - Ecologismul ne strică bucuria de Sărbători. Primăria Capitalei vrea să interzică artificiile
12:16 - Şeful de cabinet al lui Zelenski, vizat în cel mai mare scandal de corupţie din Ucraina
12:03 - Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării
12:02 - Marian Vanghelie, încă o problemă după scandalul de hărțuire. ANAF îl execută silitpentru 13 milioane de lei
11:57 - Mihai Fifor, atac la Ilie Bolojan după scandalul Moșteanu

HAI România!

TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar

Proiecte speciale