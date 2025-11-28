Trump suspendă imigrația din țările cu probleme, după atacul terorist din Washington

Președintele american Donald Trump a declarat că vrea să suspende definitiv imigrația din țările din lumea a treia, după ce un atac armat comis de un suspect afgan a vizat doi membri ai Gărzii Naționale la Washington, potrivit AFP.

Trump a amenințat că că va anula „milioane” de admiteri acordate de administrația fostului președinte american, Biden.

Președintele american a declarat că Guvernul său va lua măsuri împotriva persoanelor care nu reprezintă un avantaj pentru Statele Unite sau care nu manifestă loialitate față de țară.El a anunțat că administrația va suspenda beneficiile și subvențiile federale acordate cetățenilor străini, iar migranții care afectează siguranța publică vor putea fi denatura­lizați.

Liderul de la Casa Albă a precizat că orice cetățean străin care constituie o povară publică, reprezintă un risc pentru securitate sau nu se integrează în civilizația occidentală va fi expulzat. El a afirmat că „aceste scopuri vor fi urmărite pentru a se ajunge la o reducere majoră a populațiilor ilegale și problematice”.

Președintele american a publicat mesajul după ce a anunțat moartea unuia dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale, atacați miercuri la Washington de un suspect afgan.

În urma atacului, administrația SUA a anunțat că va desfășura „o reexaminare completă și riguroasă” a permiselor de reședință permanentă acordate cetățenilor din 19 țări „considerate îngrijorătoare”, printre care Afganistan, Haiti, Iran și Venezuela.