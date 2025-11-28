Sarah Beckstrom, unul dintre membrii Gărzii Naționale împușcați la Washington a murit. Mesajul sfâșietor al tatălui

Sarah Beckstrom, unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale care au fost împușcați miercuri în Washington DC a decedat, a anunțat președintele american Donald Trump, citat de BBC. Cei doi soldați făceau parte dintr-un contingent de peste 2.000 de trupe desfășurate în capitală din luna august, la ordinul președintelui, pentru a combate ceea ce acesta a numit infracționalitatea „scăpată de sub control”.

Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, a murit joi seară din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea membru al Gărzii, Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, „se luptă pentru viața sa”, a precizat președintele. Ambii soldați au fost împușcați de la mică distanță în apropiere de Farragut Square, în centrul orașului, puțin după ora locală 14:00, miercuri.

Poliția l-a arestat pe suspectul atacului, Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, care a lucrat anterior alături de forțele americane.

Președintele Trump a confirmat decesul lui Sarah Beckstrom în timpul unui apel telefonic de Ziua Recunoștinței cu membrii serviciilor militare americane.

„Sarah Beckstrom din Virginia de Vest, unul dintre soldații despre care vorbim, o persoană magnifică, tânără și extrem de respectată... Ea tocmai a trecut în neființă. Nu mai este printre noi”, a spus el. Ulterior, Trump a discutat cu părinții tinerei, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru CBS News.

Mesajul public al tatălui este sfâșietor: „Fetița mea s-a înălțat la ceruri. Dacă nu vorbesc cu voi, nu vă supărați, aceasta a fost o tragedie cumplită.”

Sarah Beckstrom se înrolase în iunie 2023 și făcea parte din Compania 863 de Poliție Militară a Gărzii Naționale din Virginia de Vest. Procurorul General Pam Bondi a declarat pentru Fox News că tânăra se oferise voluntar să lucreze în capitală pe perioada sărbătorilor.

Autoritățile au dezvăluit detalii semnificative despre suspectul Rahmanullah Lakanwal. Potrivit oficialilor, acesta a ajuns în SUA din Afganistan în 2021, în cadrul programului „Operation Allies Welcome”, creat după retragerea americană.

Un fost comandant militar a declarat pentru BBC Afghan Service că Lakanwal a făcut parte din Unitatea 03 a „Kandahar Strike Force”, cunoscută local sub numele de „Forțele Scorpion”. Această unitate a operat inițial sub egida CIA și ulterior pentru serviciile de informații afgane.

Lakanwal, descris de fostul său comandant drept un „caracter sportiv și vesel”, a fost specialist în urmărire GPS și a ajutat la paza aeroportului din Kabul în timpul evacuării haotice din 2021. Directorul FBI, Kash Patel, a confirmat joi legătura suspectului cu forțele americane, menționând că acesta „a avut o relație în Afganistan cu forțele partenere”.

Înainte de anunțul decesului, procurorul american Jeanine Pirro declarase că Lakanwal va fi acuzat de agresiune cu intenția de a ucide. Ea a avertizat însă: „Nu vă faceți iluzii, dacă nu supraviețuiesc, acuzația va fi cu siguranță crimă de gradul întâi”.

Procurorul General Pam Bondi a declarat că biroul său va cere pedeapsa cu moartea pentru suspect, numindu-l un „monstru care nu ar fi trebuit să fie în țara noastră”, scrie BBC

Incidentul a declanșat deja reacții politice privind imigrația. Joseph Edlow, șeful Serviciilor de Cetățenie și Imigrare ale SUA (USCIS), a anunțat că președintele i-a ordonat o „reexaminare riguroasă, la scară largă, a fiecărei Cărți Verzi pentru fiecare străin din țările de îngrijorare”, listă care include Afganistanul.