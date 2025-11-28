Sarah Beckstrom, unul dintre membrii Gărzii Naționale împușcați la Washington a murit. Mesajul sfâșietor al tatălui
- Dan Andronic
- 28 noiembrie 2025, 06:25
Sarah Beckstrom, unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale care au fost împușcați miercuri în Washington DC a decedat, a anunțat președintele american Donald Trump, citat de BBC. Cei doi soldați făceau parte dintr-un contingent de peste 2.000 de trupe desfășurate în capitală din luna august, la ordinul președintelui, pentru a combate ceea ce acesta a numit infracționalitatea „scăpată de sub control”.
Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, a murit joi seară din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea membru al Gărzii, Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, „se luptă pentru viața sa”, a precizat președintele. Ambii soldați au fost împușcați de la mică distanță în apropiere de Farragut Square, în centrul orașului, puțin după ora locală 14:00, miercuri.
Poliția l-a arestat pe suspectul atacului, Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, care a lucrat anterior alături de forțele americane.
Sarah Beckstrom, o persoană magnifică
Președintele Trump a confirmat decesul lui Sarah Beckstrom în timpul unui apel telefonic de Ziua Recunoștinței cu membrii serviciilor militare americane.
„Sarah Beckstrom din Virginia de Vest, unul dintre soldații despre care vorbim, o persoană magnifică, tânără și extrem de respectată... Ea tocmai a trecut în neființă. Nu mai este printre noi”, a spus el. Ulterior, Trump a discutat cu părinții tinerei, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru CBS News.
Mesajul public al tatălui este sfâșietor: „Fetița mea s-a înălțat la ceruri. Dacă nu vorbesc cu voi, nu vă supărați, aceasta a fost o tragedie cumplită.”
Sarah Beckstrom se înrolase în iunie 2023 și făcea parte din Compania 863 de Poliție Militară a Gărzii Naționale din Virginia de Vest. Procurorul General Pam Bondi a declarat pentru Fox News că tânăra se oferise voluntar să lucreze în capitală pe perioada sărbătorilor.
Suspectul a lucrat cu CIA
Autoritățile au dezvăluit detalii semnificative despre suspectul Rahmanullah Lakanwal. Potrivit oficialilor, acesta a ajuns în SUA din Afganistan în 2021, în cadrul programului „Operation Allies Welcome”, creat după retragerea americană.
Un fost comandant militar a declarat pentru BBC Afghan Service că Lakanwal a făcut parte din Unitatea 03 a „Kandahar Strike Force”, cunoscută local sub numele de „Forțele Scorpion”. Această unitate a operat inițial sub egida CIA și ulterior pentru serviciile de informații afgane.
Lakanwal, descris de fostul său comandant drept un „caracter sportiv și vesel”, a fost specialist în urmărire GPS și a ajutat la paza aeroportului din Kabul în timpul evacuării haotice din 2021. Directorul FBI, Kash Patel, a confirmat joi legătura suspectului cu forțele americane, menționând că acesta „a avut o relație în Afganistan cu forțele partenere”.
Acuzații de crimă și pedeapsa cu moartea
Înainte de anunțul decesului, procurorul american Jeanine Pirro declarase că Lakanwal va fi acuzat de agresiune cu intenția de a ucide. Ea a avertizat însă: „Nu vă faceți iluzii, dacă nu supraviețuiesc, acuzația va fi cu siguranță crimă de gradul întâi”.
Procurorul General Pam Bondi a declarat că biroul său va cere pedeapsa cu moartea pentru suspect, numindu-l un „monstru care nu ar fi trebuit să fie în țara noastră”, scrie BBC
Incidentul a declanșat deja reacții politice privind imigrația. Joseph Edlow, șeful Serviciilor de Cetățenie și Imigrare ale SUA (USCIS), a anunțat că președintele i-a ordonat o „reexaminare riguroasă, la scară largă, a fiecărei Cărți Verzi pentru fiecare străin din țările de îngrijorare”, listă care include Afganistanul.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.