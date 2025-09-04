Social Infracţionalitatea din şcoli, în scădere în anul şcolar 2024-2025







Infracționalitatea din școli a scăzut cu 27% în anul 2024-2025, comparativ cu perioada 2023-2024, a anunțat joi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu. „58% din aceste infracțiuni este reprezentat de componenta de infracțiuni de loviri și alte violențe, care, și din acest punct de vedere, înregistrează o scădere cu peste 30 de procente”, a anunțat acesta, în timpul unei videoconferințe.

Bogdan Despescu a precizat că infracționalitatea din mediul școlar a scăzut cu 27% în anul 2024-2025, comparativ cu anul școlar 2023-2024, iar 58% dintre aceste infracțiuni sunt încadrate la loviri și alte violențe, categorie care a înregistrat o scădere de peste 30%. El a adăugat că, în anul școlar precedent, 91% dintre faptele raportate au avut loc în incinta unităților de învățământ, cu un procent mai mult față de 2023-2024.

Secretarul de stat din MAI a menționat că infracțiunile de furt au avut o pondere de 8% din totalul celor sesizate, însă și acestea au înregistrat o scădere de 21% față de anul școlar anterior.

„Din punctul nostru de vedere, situația arată că sistemul a funcționat în mare parte, bineînțeles, sunt multe de făcut și pentru că vreau să prezentăm cu toții situațiile care nu au funcționat, vreau să vă informez că ne-am fi dorit ca, în conformitate cu Planul Național de Combatere a Violenței Școlare, acele activități ale grupurilor de lucru să fi funcționat într-un număr mai mare”, a mai spus Despescu.

Despescu a afirmat că, pentru pregătirea noului an școlar, Poliția Română verifică infrastructura rutieră din zona unităților de învățământ.

Secretarul de stat din MAI a explicat că printre măsuri se află și verificarea mijloacelor de transport școlar, pentru a garanta siguranța elevilor. El a adăugat că sunt controlați și operatorii economici din apropierea școlilor, scopul fiind prevenirea comercializării unor produse interzise minorilor.

Din perspectiva preventivă, sub egida campaniei „MAI multă grijă, MAI multă siguranță” vor fi derulate acțiuni de prevenire a violenței și a bullying-ului, combatere a infracționalității online, prevenire a traficului de droguri, educație rutieră, lecții de prim-ajutor și intervenții în situații de urgență. De asemenea, campania vizează reducerea abandonului școlar și promovarea carierei în Ministerul Afacerilor Interne.