Monden Astrograma lui Predoiu, sub lupa unui astrolog. Ce a descoperit Daniela Simulescu







Cătălin Predoiu, avocat și ministru al Afacerilor Interne, s-a născut pe 27 august 1968, la Buzău. Astrologul Daniela Simulescu a precizat că el are Soarele în Fecioară, semn asociat cu munca, organizarea, disciplina și atenția la detalii. Ea a adăugat că, pe lângă Soare, și Mercur, Venus, Jupiter, Uranus și Pluto se află în același semn zodiacal, potrivti dcnews.ro.

Astrologul Daniela Simulescu a explicat că în astrograma natală a lui Predoiu apare un stellium în Fecioară, o combinație puternică care poate fi atât resursă, cât și vulnerabilitate. Ea a arătat că șase planete în acest semn descriu o persoană care nu acceptă să piardă timpul, caută explicații pentru orice situație și analizează totul în detaliu.

Un astfel de profil indică obiectivitate în locul emoțiilor, dar poate duce și la o atitudine prea exigentă și critică, cel mai adesea față de propria persoană.

Luna se află în semnul Balanței, iar acest aspect îi oferă calități de diplomat și o atenție specială pentru armonie. Potrivit astrologului, are un discurs bine structurat, știe să negocieze și caută permanent echilibrul, atât în viața personală, cât și la serviciu. Pentru el, liniștea este esențială, iar principala nevoie este aceea de a găsi soluții de tip „win-win”.

Marte în Leu îi aduce ambiție, dorință de putere și capacitatea de a conduce. Această influență se traduce prin curaj, orgoliu puternic și hotărâre în momente de criză, dar și prin înclinația de a gestiona situații dificile.

Potrivit astrologului, o astfel de poziționare este specifică liderilor și persoanelor care ocupă funcții ce cer autoritate și spirit combativ.

Un aspect important pentru misiunea sa actuală este ascendentul în Scorpion, semn asociat cu gestionarea situațiilor extreme, de la criminalitate până la confruntări cu cruzimea sau momente de viață și moarte.

Conjuncția ascendentului cu Neptun adaugă o imaginație puternică, uneori dusă la extrem, dar utilă în înțelegerea mecanismelor psihologice ale unui infractor.