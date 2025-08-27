Monden

Astrograma lui Predoiu, sub lupa unui astrolog. Ce a descoperit Daniela Simulescu

Astrograma lui Predoiu, sub lupa unui astrolog. Ce a descoperit Daniela SimulescuCătălin Predoiu. Sursa foto: Facebook/Cătălin Predoiu
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Cătălin Predoiu, avocat și ministru al Afacerilor Interne, s-a născut pe 27 august 1968, la Buzău. Astrologul Daniela Simulescu a precizat că el are Soarele în Fecioară, semn asociat cu munca, organizarea, disciplina și atenția la detalii. Ea a adăugat că, pe lângă Soare, și Mercur, Venus, Jupiter, Uranus și Pluto se află în același semn zodiacal, potrivti dcnews.ro.

Ce înseamnă stelliumulul din Fecioară

Astrologul Daniela Simulescu a explicat că în astrograma natală a lui Predoiu apare un stellium în Fecioară, o combinație puternică care poate fi atât resursă, cât și vulnerabilitate. Ea a arătat că șase planete în acest semn descriu o persoană care nu acceptă să piardă timpul, caută explicații pentru orice situație și analizează totul în detaliu.

Un astfel de profil indică obiectivitate în locul emoțiilor, dar poate duce și la o atitudine prea exigentă și critică, cel mai adesea față de propria persoană.

Astrologul spune că Predoiu ar fi echilibrat, datorită semnul balanței

Luna se află în semnul Balanței, iar acest aspect îi oferă calități de diplomat și o atenție specială pentru armonie. Potrivit astrologului, are un discurs bine structurat, știe să negocieze și caută permanent echilibrul, atât în viața personală, cât și la serviciu. Pentru el, liniștea este esențială, iar principala nevoie este aceea de a găsi soluții de tip „win-win”.

Băncile îți condiționează accesul la propriii bani. Avocat: Legislația e mult în urma realităților actuale
Băncile îți condiționează accesul la propriii bani. Avocat: Legislația e mult în urma realităților actuale
Sebastian Popescu, primul mesaj după scandalul tentativei de racolare a unui minor: Nu este justiție, ci un scenariu regizat
Sebastian Popescu, primul mesaj după scandalul tentativei de racolare a unui minor: Nu este justiție, ci un scenariu regizat
Astrogramă

Astrogramă. Sursa foto: Pixabay

Marte în Leu îi aduce ambiție, dorință de putere și capacitatea de a conduce. Această influență se traduce prin curaj, orgoliu puternic și hotărâre în momente de criză, dar și prin înclinația de a gestiona situații dificile.

Potrivit astrologului, o astfel de poziționare este specifică liderilor și persoanelor care ocupă funcții ce cer autoritate și spirit combativ.

Ascendentul în Scorpion

Un aspect important pentru misiunea sa actuală este ascendentul în Scorpion, semn asociat cu gestionarea situațiilor extreme, de la criminalitate până la confruntări cu cruzimea sau momente de viață și moarte.

Conjuncția ascendentului cu Neptun adaugă o imaginație puternică, uneori dusă la extrem, dar utilă în înțelegerea mecanismelor psihologice ale unui infractor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:24 - Băncile îți condiționează accesul la propriii bani. Avocat: Legislația e mult în urma realităților actuale
18:16 - Ce trebuie să știi dacă ai adus un câine în viața ta
18:13 - Amenzi pentru angajații care fură clienți de la fostul angajator. Cine le aplică și cât de mari sunt
18:04 - Victor Ciutacu, replică pentru Cristian Rizea, după iureșul făcut pe TikTok
17:59 - Sebastian Popescu, primul mesaj după scandalul tentativei de racolare a unui minor: Nu este justiție, ci un scenariu ...
17:46 - Cât costă asigurarea de sănătate opțională, pe un an calendaristic

Proiecte speciale