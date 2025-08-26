Actualitate Septembrie rupe, octombrie deschide, noiembrie negociază! Ce aduce toamna lui 2025 din punct de vedere astrologic







Toamna anului 2025 e aproape și, din punct de vedere astrologic, perioada următoare va fi despre noi schimbări, dar trăite prin filtrul vechiului, prin filtrul trecutului și prin energia „focului”.

Surorile Adina și Oana Timofte, specialiste în numerologie, astrologie, dezvoltare personală și profesională, declară în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei că, din punct de vedere karmic, „septembrie rupe, octombrie deschide, noiembrie negociază”.

„Dacă vorbim de sănătate, toamna aceasta va continua cu simptomele pe care deja lumea le simte de ceva vreme: amețeli, dureri de cap, oboseală nejustificată, stări de neliniște, probleme digestive. Iar probleme ascunse ies la suprafață, precum boli vechi, diagnostice întârziate”, a specificat Adina Timofte.

Ea subliniază că populația simte greutatea sufletească și haosul mental, imunitatea scăzută, dar și progres prin terapii alternative. La nivel energetic chakra coroanei este cea care va fi afectată. Se va situa în vârful capului și este asociată cu conștiința superioară, iluminarea și legătură cu divinul.

Aceasta chakra este considerată poarta către conștiința universală și le va permite oamenilor accesul la niveluri superioare. De aceea, după cum a menționat Oana Timofte, echilibrarea chakrei poate aduce și instala o liniște profundă, claritate mentală și pace interioară. „Dezechilibru la această chakră provoacă senzații de deconectare, confuzii, apatie sau lipsă de scop”, a spus Oana Timofte.

Pe mai departe, în aceasta perioadă, dacă se accesează planul superior, conform celor două specialiste în numerologie, populația își poate activa propria capacitate de vindecare și regenerare fizică. Toamna aceasta îi va solicita pe oameni să fie mai spirituali și să se blocheze în detalii și critici.

Oana și Adina Timofte menționează că oamenii ar trebui ca în anul 2025 să știe că „ne aflăm sub influența energetică a axei karmice care influențează cel mai mult sănătatea atât din punct de vedere fizic cât și psihic”. Ele au adăugat apoi c pot exista, de asemenea, risc de epidemii, probleme psihice (depresii, anxietăți, tulburări de somn), accidente pe fond de neatenție.

Cu toate că foarte mulți oameni susțin și cred despre ei că sunt într-o relație fericită, căsătorie minunată, cu o carieră spectaculoasă, cu bogății materiale, cu familia fericită, iar din punct de vedere medical, potrivit celor prezentate de cele două specialiste în astrologie, analizele dovedesc o sănătate fizică excelentă. Totuși, se pot simți stări negative și greutate sufletească.

Explicația acestui lucru se regăsește la nivel subtil prin apariția și retrăirea durerilor strămoșilor și neamului fiecăruia. „Poate cineva din neamul tău nu și-a onorat destinul și a trăit într-o tristețe permanentă pe care tu o resimți acum, poate un membru de pe linia transgenerațională a trăit o iubire interzisă și acum simți că relația perfectă se destramă văzând cu ochii fără niciun motiv. Poate un membru de pe linia maternă sau paternă a fost supus tăcerii și a somatizat printr-o boală care se repetă în neam. Poate un strămoș a fost blestemat și acest blestem încă se manifestă și la tine fără să realizezi că asta e cauza declinului și a stărilor haotice apărute din neant”, a explicat Adina Timofte pentru Evenimentul Zilei.

De aceea, continuă ea, anul 2025 reprezintă și vocea strămoșilor care solicită fiecăruia în parte lumina, onorarea lor și vindecarea suferințelor și păcatelor neamului pentru a se putea ajunge la onorarea propriului destin. Și pentru ca strămoșii să devină punte de susținere prin iubire și lumină și să nu mai reprezinte greutate și obstacole pe propriul destin. Pentru cei care sunt interesați de aceste curățări energetice la nivel subtil pot accesa site-ul oviatanoua.com.

Oana Timofte vine, de asemenea, și o serie de recomandări pentru această toamnă din punct de vedere energetic: détox fizic și spiritual, rugăciunea colectiva care ajută la ridicarea frecvenței în masă, igienizarea energetică, întoarcerea spre autenticitate pentru a se clădi fundații stabile și de viitor indiferent de sectorul vieții.

În aceeași măsură, în toamna lui 2025, se descoperă tratamente noi. Dar apar și crize medicale neașteptate. „Relațiile în această toamnă vor fi sub semnul extremelor, multe divorțuri sau separări în septembrie, noi relații în octombrie, împăcări sau alianțe în noiembrie. Tensiunile în relații și în relațiile de familie ajung la cote impresionante iar unii vor prefera să iasă în lume cu povestea lor despre despărțiri și vor crea adevărate scandaluri publice”, a punctat Oana Timofte.

Pe scena dedicată iubirilor și dragostei apar furtuni energetice care complică relațiile în general. „Un lucru e cert”, spune, categorică, Adina Timofte. „Relațiile toxice se rup, apar iubiri karmice puternice dar greu de gestionat. Instabilitatea financiară și socială începută din noiembrie anul trecut va mai continua și va pulsa. Practic, România și omenirea vor trece printr-o punte de foc în septembrie, printr-un portal al noilor începuturi în octombrie și printr-o etapă de reconciliere și echilibrare în noiembrie”, a specificat specialista în astrologie.

Adina Timofte a afirmat, de asemenea, că se va ajunge în punctul critic în care se intensifică conflictele, războaiele, crizele sexuale, crizele personale, economice, familiale și politice.

Iar pe partea de carieră și bani, lucrurile vor păstra trendul deja creat și se vor nota cât mai multe falimente neașteptate, a mai spus Adina. „Firme mari de notorietate pot cădea atât la nivel național cât și internațional. Multe asemenea pierderi vor avea la bază trădarea sau decizii politice. Mulți vor fi forțați să o ia de la zero, relocări, noi joburi, noi relații”, a menționat Adina Timofte.

Socialul va fierbe la propriu și la figurat prin: proteste, nemulțumiri, populația se ridică împotriva nedreptăților. E o perioada destul de periculoasă având în vedere că populația este condusă la nivel energetic de vibrații joase care au legătură cu nevoia de răzbunare, cu nevoia de supraviețuire, vibrații de tristețe, supărare, apăsare sufletească, potrivit celor relatate de surorile Timofte.

„Atenție cât de mult sunteți acaparați de energiile joase care vă pot genera reacții impulsive și vă pot întuneca mintea. La nivel național și mondial situația devine însetată și înfocată. Pentru că există cadrul în care putem trăi momente de crize de apă, inundații sau accidente pe mare importante, precum și explozii majore, incendii, erupții vulcanice, accidente care au la bază focul”, a ținut să sublinieze Oana Timofte.

Scandalurile uriașe în Biserică sau religie vor ține prima pagina a ziarelor. Figuri importante ale bisericii vor da socoteală în perioada următoare, a declarat pentru Evenimentul Zilei Adina Timofte. Ea a spus apoi că sunt posibile dezvăluiri șocante, precum unele documente secrete sau conspirații.

Specialista în astrologie a vorbit apoi și despre sistemul educațional, care va fi impactat sub o formă sau alta în această toamnă și vor interveni tot felul de modificări, reforme bruste în sistem, precum schimbări de programe, examene, reguli noi.

„Agricultura, animalele vor fi subiecte disputate și discutate”, a completat Adina Timofte. „Se pare că tranzitele anunță încă o dată tensiuni politice grele care se pot finaliza prin căderi de guverne, tensiuni sociale și revolte. Toamna se numară bobocii așa ca și pe scena politică apar lideri noi, figuri politice surpriză”, a specificat Adina.

Cele două specialiste în astrologie au vorbit și despre posibilul debut al unui nou conflict în zone instabile. Creștere a migrației la nivel global este doar un exemplu oferit de cele două. Primele semne ale unei noi ordini mondiale în construcție este un alt subiect amintit. „Spre finalul toamnei se ivesc negocieri de pace între țări aflate în conflict, reconfigurări de alianțe politice și militare, probleme cu resursele alimentare și energetice, posibile cutremure sau evenimente naturale de impact”, a spus în această privință Oana Timofte.

„Este important pentru septembrie 2025 să notați perioadele de furtună și perioadele cu portaluri de lumină care vor ajuta pe fiecare în parte în funcție de necesitate. Nu uitați că o analiză personalizată urmată de curățare karmică energetică și de eliminare blocaje, urmată de întoarcerea la credință și către Dumnezeu vă poate ajuta enorm în perioada următoare și în viață”, a declarat Oana Timofte.

Sora sa, Adina, vorbește despre confuzie, despre haosul acestei perioade care va crea și mai mult întuneric, mai ales celor care se simt pierduți, care se simt fără direcție în viața personală și profesională. „Universul îți cere să îți răspunzi la întrebarea CINE EȘTI?. Iar răspunsul la această întrebare îl poți afla și printr-o analiză personalizată cu noi ADINA TIMOFTE și OANA TIMOFTE specialiste în numerologie și astrologie!”, a punctat apoi Adina.

Mai departe, surorile Timofte punctează mai zilele fiecărei luni din toamna anului 2025, zile cu impact și zile de lumină:

Zile critice:

1 septembrie – Saturn retrograd reintră în Pești → greutăți, blocaje, probleme medicale și spirituale. Mulți simt oboseală cronică.

6 septembrie - Șocuri economice, probleme în bănci, posibile pene de curent sau căderi tehnologice.

7 septembrie – Eclipsa totală de Lună explozie karmică: despărțiri bruște, accidente, scandaluri publice, pierderi financiare. În România: risc de proteste, conflicte sociale.

18 – 19 septembrie - Certuri în cupluri, divorțuri, scandaluri politice.

21 septembrie - Începuturi forțate: posibile schimbări guvernamentale sau măsuri economice dure.

22 septembrie - Crește riscul de agresivitate, violență, atacuri armate la nivel mondial.

Zile favorabile:

10 septembrie – Mică fereastră de armonie, bun pentru negocieri.

14 – 15 septembrie – Inspirație spirituală, vindecare prin rugăciune și meditație.

25 septembrie – Energie pentru noi colaborări după eclipsă.

Zodiile de apă, pești, rac, scorpion, sunt mai avantajate, mai protejate, primesc intuiție, vise, mesaje subtile.

Zodiile de pământ, fecioară ,capricorn ,taur, sunt puse la muncă, dar au șansa lor să culeagă roade reale.

„Numerele de destin 7 și 9 și cei nascuti în zilele de 7, 9, 16, 18, 25, 27 vor simți cel mai puternic energia karmica a toamnei și vor fi forțați să închidă capitole și să o ia de la început sub o forma sau alta. De aceea, mai ales pentru aceste numere de destin, este important să își afle talentul divin și capacitatea de potențial pentru a putea fi susținuți real de univers”, a declarat Adina Timofte.

Modalitatea de calcul a numărului de destin:

Exemplu: 5.05.1983 = 5+5+1+9+8+3 = 31 = 3+1 = 4

(excepție făcand numerele de destin maestru 11, 22, 33, ele rămânând de sine stătătoare)

„Energia 9 a anului anunță apariția unor figuri care au stat în umbră până acum. Anunță că întunericul sub orice formă iese la lumină, anunță că umbrele vor prinde viață, că ceea ce a stat ascuns vrea să iasă, că trecutul nevindecat vrea vindecat. Apare melancolia trecutului sub orice formă. Ți-e dor de mâncarea făcută de bunica, ți-e dor de casa părintească, ți-e dor de casă și de țară, ți-e dor de fostul partener, ți-e dor de viața de pe vremuri, ți-e dor de oameni din trecut”, a specificat Oana Timofte.

„Evenimente, proiectele, oamenii pe care i-ai întâlnit în 2016 reapar în toamna anului 2025 fie prin continuarea lor, fie prin abandonul lor. Energia 9 ne învață că nimic un e pentru totdeauna. Multora li se va activa darul de clarviziune”, a adăugat specialista în astrologie.

Conflictele în familie și conflictele pe baza moștenirilor nu vor întârzia să apară în toamna anului 2025. Adina Timofte a oferit mai multe detalii pe această temă și a spus că cei care au renunțat la moșteniri se răzgândesc și își cer drepturile, cei carea au de împărțit moșteniri o fac prin tribunale și prin avocați.

„Toamna aceasta nu vă permite nici să minţiţi, nici să faceţi ceva necinstit, nici să profitaţi de pe urma altora. Ci vă obligă să vă purtaţi cu generozitate, cu cinste şi dreptate. Dacă minţiţi, adevărul iese la iveală, dacă furaţi, mergeţi la închisoare, dacă faceţi rău, se întoarce asupra dumneavoastră”, a adăugat apoi Adina.