Cum se va face admiterea la liceu pentru anul școlar 2026-2027. Reguli noi anunțate de Inspectorat

Admiterea la liceu pentru anul școlar 2026–2027 se face doar pe baza mediei de la Evaluarea Națională, relatează Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Care sunt criteriile de departajare și regulile pentru elevii de clasa a VIII-a.

Elevii care vor susține Evaluarea Națională în 2026 vor intra la liceu pe baza unei formule simplificate. Potrivit „Ghidului candidatului” publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, media finală nu mai include rezultatele din gimnaziu.

Pentru anul școlar 2026–2027, media de admitere reprezintă exclusiv media generală obținută la Evaluarea Națională. Aceasta este calculată ca medie aritmetică a notelor și este exprimată cu două zecimale, fără rotunjire.

Deși nu mai influențează direct admiterea, media anilor de studiu din clasele V–VIII rămâne relevantă în situații de egalitate.

În cazul în care mai mulți candidați obțin aceeași medie de admitere, ierarhizarea se face în mai multe etape succesive.

Primul criteriu este media generală din gimnaziu. Dacă egalitatea persistă, sunt luate în calcul, în ordine, nota la Limba română, apoi nota la Matematică și, acolo unde este cazul, nota la limba maternă.

Aceste reguli stabilesc ordinea finală în clasament înainte de repartizarea computerizată.

Procesul de admitere rămâne centralizat și automatizat. Elevii sunt ordonați descrescător în funcție de media de admitere, iar sistemul îi repartizează la prima opțiune disponibilă din lista completată.

Completarea unui număr redus de opțiuni poate crește riscul unei repartizări nedorite sau chiar al nerepartizării.

Etapele principale ale procesului au fost programate pentru mijlocul și finalul lunii iulie 2026.

Între 13 și 20 iulie are loc completarea opțiunilor. Repartizarea computerizată este programată pe 22 iulie. Depunerea dosarelor la licee se desfășoară în perioada 23–28 iulie, iar rezolvarea situațiilor speciale este prevăzută între 29 și 31 iulie.

Pentru profilurile vocaționale, admiterea nu se bazează exclusiv pe Evaluarea Națională. Candidații trebuie să susțină probe de aptitudini în perioada 18–22 mai 2026.

Rezultatul final este calculat în funcție de specificul profilului. La specializările artistice, media este formată din 75% nota la aptitudini și 25% media de la Evaluarea Națională. În cazul profilului militar, ponderea este de 80% pentru proba specifică și 20% pentru media generală.

Elevii care optează pentru clase bilingve trebuie să susțină o evaluare compusă din probă scrisă și probă orală. Testarea este structurată în 70 de puncte pentru proba scrisă și 30 de puncte pentru cea orală.

Există și situații de echivalare. Candidații care dețin certificate internaționale sau au obținut premii la olimpiade primesc direct nota 10. Nivelul minim acceptat pentru admitere este A2.

Pentru confirmarea locului obținut, elevii trebuie să depună un dosar la unitatea de învățământ.

Acesta conține cererea de înscriere, certificatul de naștere, adeverința cu rezultatele de la Evaluarea Națională, foaia matricolă și fișa medicală.

Procesul de admitere include și o etapă distinctă pentru elevii din categorii vulnerabile. Este vorba despre elevii de etnie romă și cei cu cerințe educaționale speciale.

Repartizarea acestora are loc pe 16 iulie 2026, înainte de etapa generală.

Inspectoratul atrage atenția asupra modului în care trebuie completată lista de opțiuni. Mediile din anii anteriori au doar rol orientativ și nu garantează admiterea.

Profesorii le recomandă elevilor să își aleagă traseul educațional în funcție de aptitudini, interese și cerințele pieței muncii.