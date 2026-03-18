Profesorii, îndemnați să boicoteze simulările pentru Bacalaureat. Noi probleme în Educație

Sindicaliștii care reprezintă învățământul preuniversitar au lansat un apel către cadrele didactice, îndemnându-le să nu participe la simulările pentru Bacalaureat programate săptămâna viitoare. Aceștia susțin că Guvernul nu ține cont de solicitările lor și subliniază că drepturile profesorilor trebuie apărate prin solidaritate, nu prin presiune. „Drepturile noastre nu se negociază în genunchi”, spun sindicaliștii.

Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și cei ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis că profesorii trebuie să rămână uniți și fermi, să nu cedeze intimidărilor și să semnaleze orice abuz către liderii de sindicat. „Drepturile noastre se câștigă prin luptă și solidaritate. Forța stă în unitate”, mai precizează aceștia.

Sindicatele au aplicat aceeași strategie și în timpul simulării Evaluării Naționale, desfășurate între 16 și 17 martie. Atunci, 127 de școli nu au participat la testare, reprezentând 2,73% din totalul unităților de învățământ. „Motivul principal pentru care am recurs la protestul de a nu participa la aceste simulări este clar pentru noi toți: Guvernul continuă să ne ignore revendicările”, au explicat sindicaliștii.

În comunicatul adresat elevilor și părinților, FSLI și FSE „Spiru Haret” critică modificările de ultim moment, precum schimbarea centrelor de examen sau improvizarea comisiilor, considerate „manevre disperate din partea unor persoane aflate vremelnic în funcții de conducere”. Sindicaliștii susțin că măsurile nu au fost gândite pentru binele elevilor, ci doar pentru a acoperi lipsa profesorilor.

„Clasele supraaglomerate, lipsa investițiilor și tăierile de fonduri vă afectează direct șansele la o educație de calitate. Facem acest pas extrem astăzi, pentru a vă putea oferi mâine școala pe care o meritați”, mai arată aceștia.

Simularea Bacalaureatului se desfășoară între 23 martie și 3 aprilie și urmărește familiarizarea elevilor cu structura unui examen național. Proba la limba maternă se adresează elevilor care au urmat liceul în secții cu predare în maghiară, germană, sârbă, ucraineană, turcă sau alte limbi ale minorităților.

Programul simulărilor este următorul:

23 martie – Limba și literatura română

24 martie – Proba obligatorie a profilului

25 martie – Proba la alegere a profilului și specializării

26 martie – Limba și literatura maternă

3 aprilie – Comunicare rezultate

Modelele de subiecte puse la dispoziție de Ministerul Educației urmăresc evaluarea competențelor dobândite de elevi în cei patru ani de liceu. Proba durează trei ore, punctajul total fiind de 100 de puncte, dintre care 10 puncte se acordă din oficiu.