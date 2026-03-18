Simularea Evaluării Naționale, organizată și în școlile în care profesorii au decis boicotarea testelor

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pregătește măsuri pentru unitățile de învățământ care nu au reușit să organizeze simularea Evaluării Naționale, astfel încât toți elevii să poată susține testările în perioada următoare. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a declarat că instituția va asigura toate resursele necesare, astfel încât simularea să se desfășoare în aceleași condiții ca în restul unităților de învățământ.

„Ministerul pune la dispoziţie acestor şcoli subiectele necesare, pune la dispoziţie acestor şcoli platforma de evaluare şi evaluatori, astfel încât împreună, vom putea organiza în perioada următoare, la o dată comună şi aceste exerciţii de simulare şi pentru aceşti elevi”, a anunţat oficialul.

Potrivit datelor prezentate de oficial, majoritatea unităților de învățământ au organizat deja simularea.

„97,7% dintre unităţile şcolare au organizat acest exerciţiu şi prezenţa totală e undeva până la 90%, din total”, a arătat ministrul.

Ministrul a comparat situația cu cea din anul precedent, când prezența a fost ușor mai ridicată.

„Anul trecut a fost 92% sau 93% în funcţie de profil”, a declarat acesta, după dezbaterile din comisiile de buget-finanţe în care a fost aprobat bugetul ministerului.

Notele obținute la simularea Evaluării Naționale nu sunt trecute în catalog și nu pot fi contestate. Acestea au rol orientativ și sunt folosite pentru a evalua nivelul de pregătire al elevilor.

Analiza rezultatelor se face la nivelul fiecărei școli, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri în clasă, întâlniri cu părinții și în cadrul consiliului profesoral. Scopul este identificarea unor măsuri care să ducă la îmbunătățirea performanțelor înainte de examenul din vară. În cazuri excepționale, notele pot fi trecute în catalog, dar doar la cererea scrisă a elevului sau a părinților.

Elevii de clasa a VIII-a se vor înscrie la examen în perioada 8–12 iunie 2026, iar cursurile se vor încheia pe 12 iunie. Prima probă scrisă, la Limba și literatura română, este programată pe 22 iunie, urmată de proba la Matematică pe 24 iunie și de cea la Limba maternă pe 26 iunie.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi, după-amiaza, vor putea fi depuse contestațiile. Procesul continuă pe 2 și 3 iulie, iar soluționarea acestora este programată în perioada 4–7 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.