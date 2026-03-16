Evaluarea Națională 2026, încep simulările. Calendarul complet, probele și școlile care nu participă

Elevii de clasa a VIII-a încep astăzi, 16 martie 2026, simulările pentru Evaluarea Națională, primul examen important din acest an școlar. Testările se desfășoară simultan în toate școlile din țară, iar subiectele sunt unice la nivel național, elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE).

-16 martie 2026: Limba și literatura română

-17 martie 2026: Matematică

-18 martie 2026: Limba și literatura maternă, pentru elevii din comunitățile minoritare

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 30 martie 2026, în format anonimizat, pentru protecția datelor personale. Fiecare elev va fi identificat printr-un cod unic. Listele publicate de școli și inspectorate includ: codul candidatului, unitatea de învățământ, notele obținute, media generală și eventuale mențiuni speciale precum „absent” sau „eliminat din examen”.

Notele nu se contestă și nu se trec în catalog, însă părinții sau elevii pot solicita acest lucru printr-o cerere scrisă, în cazuri excepționale.

Din cele 4.654 de unități de învățământ, simulările se desfășoară în 4.527 de școli (97,27%), conform Ministerului Educației. În 127 de școli (2,73%), simulările nu se vor organiza, ca urmare a boicotului profesorilor.

Ministerul a mai transmis că:

-5.000 de profesori evaluatori vor corecta lucrările la limba română;

-4.500 la matematică;

-300 la limba maternă;

Evaluarea Națională începe în iunie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate în iulie 2026. Calendarul complet:

-8-12 iunie. Înscrierea la Evaluarea Național;

-12 iunie. Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

-22 iunie. Limba și literatura română - probă scrisă;

-24 iunie. Matematică – probă scrisă;

-26 iunie. Limba și literatura maternă - probă scrisă;

-1 iulie. Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor;

-2 – 3 iulie. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

-4 – 7 iulie. Soluționarea contestațiilor;

-8 iulie. Afișarea rezultatelor finale.