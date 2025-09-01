Justitie Un nou caz de atac asupra unui muncitor străin, la Cluj







Un muncitor străin, aflat la muncă în România, a ajuns în comă după ce a primit „mai multe lovituri cu un obiect contondent” pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca.

Incidentul s-a petrecut în aceeași zi cu cel din Capitală, unde un livrator originar din Bangladesh a fost atacat de un tânăr în vârstă de 20 de ani. iar victima a fost transportată de urgență la spital.

Potrivit autorităților, starea bărbatului este extrem de gravă, iar prognosticul medical rămâne rezervat. Ancheta penală este în desfășurare, iar agresorul a fost reținut și ulterior plasat în arest preventiv. Până în acest moment, nu au fost făcute publice motivele care au stat la baza altercației, însă procurorii analizează toate circumstanțele producerii faptei.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunţat că au demarat cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii faptei.

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea fereată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medical”, au transmis procurorii.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au solicitat arestarea preventivă. Potrivit anchetatorilor, individul este acuzat că a atacat victima cu un obiect contondent, provocându-i răni severe la nivelul capului, spatelui și membrelor inferioare. În urma loviturilor primite, evaluarea medicală a stabilit că perioada necesară pentru vindecare este estimată între 40 și 45 de zile.

„În formularea propunerii de arestare preventivă procurorul de caz a avut în vedere criteriile obiective de apreciere a pericolului pentru ordinea publică, precizând că, inculpatul a comis fapta folosind un obiect contondent, lovind victima la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor. Ca urmare a loviturilor aplicate, s-a constatat că s-au produs leziuni pentru a căror vindecare vor fi necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale. Mai mult decât atât, potrivit inscrisurilor de la dosar, la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supravieţuirii acesteia”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Potrivit procurorilor, modul în care a fost comisă fapta indică un grad ridicat de periculozitate. Aceștia au subliniat că inculpatul a continuat să lovească victima chiar și după ce aceasta era deja căzută la pământ, ceea ce, în opinia anchetatorilor, denotă o atitudine deosebit de violentă și lipsa oricărei preocupări față de consecințele propriilor acțiuni.

„Totodată, inculpatul a lovit victima care se află deja la pământ, fapt ce conferă fapte un grad de periculozitate extrem de mare și-l califică pe inculpat că este o persoană extrem de agresivă. fiindu-i indiferente urmările faptelor sale”, au mai precizat procurorii, potrivit news.ro.