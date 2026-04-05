Ultimul modul din anul școlar 2025-2026 începe după Paște. Tot ce trebuie să știe părinții despre burse, examene și vacanța de vară

După vacanța de Paște, elevii din România vor începe modulul 5 din anul școlar 2025-2026. Această perioadă le oferă școlarilor șansa să aprofundeze ceea ce au învățat până acum și să iasă în evidență prin performanțele obținute. Noul sistem de burse a venit la pachet cu reguli mai clare și creează o competiție mai mare pentru sprijinul financiar oferit de stat. Modificările urmăresc atât susținerea performanței școlare, cât și asigurarea participării constante la educație, acordând o atenție deosebită elevilor din medii vulnerabile, potrivitnMinisterului Educației.

Elevii din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de trei tipuri principale de burse: merit, socială și tehnologică, fiecare cu criterii specifice.

Bursa de merit se acordă elevilor care obțin rezultate foarte bune, reprezentând până la 15% din elevii fiecărei clase. Pentru a beneficia de această bursă, elevii trebuie să aibă cel puțin media 9,00, să fi obținut rezultate remarcabile la olimpiade sau competiții recunoscute și să aibă un comportament exemplar, notat cu nota 10 la purtare. Acordarea bursei se face automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Bursa socială poate fi oferită în cazul elevilor din familii cu venituri reduse sau aflați în situații dificile, precum pierderea părinților, plasamentul sau probleme medicale. Pentru a beneficia de această formă de sprijin, elevii trebuie să depună o cerere însoțită de documente justificative. Scopul principal al bursei sociale este prevenirea abandonului școlar.

Bursa tehnologică se acordă elevilor din învățământul profesional, având ca obiectiv încurajarea formării într-o meserie. Pentru a primi această bursă, elevii trebuie să promoveze toate materiile și să aibă un comportament corespunzător.

Valorile burselor sunt stabilite la 450 de lei pentru bursa de merit și 300 de lei pentru bursa socială și cea tehnologică, iar în anumite cazuri sumele pot fi majorate la nivel local.

Pentru majoritatea elevilor, cursurile anului școlar 2025-2026 se vor încheia pe 19 iunie, urmând ca vacanța de vară să se desfășoare între 20 iunie și 6 septembrie. Există însă câteva excepții: elevii din clasa a VIII-a își vor încheia cursurile pe 12 iunie, cei din clasele a XII-a și a XIII-a pe 5 iunie, iar liceele tehnologice și școlile profesionale pe 26 iunie.

Înscrierile pentru Evaluarea Națională se desfășoară între 8 și 12 iunie, iar cursurile se încheie pe 12 iunie. Probele scrise vor avea loc între 22 și 26 iunie, iar rezultatele inițiale vor fi afișate pe 2 iulie, cu posibilitatea depunerii contestațiilor în aceeași zi. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă pe 3 și 4 iulie, iar soluționarea acestora are loc între 5 și 8 iulie, rezultatele finale fiind afișate pe 9 iulie.

Înscrierile și cursurile pentru Bacalaureat 2026

Înscrieri la prima sesiune: 2 – 4 iunie 2026

Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a: 5 iunie 2026

Evaluarea competențelor:

Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A): 8 – 10 iunie 2026

Competențe lingvistice în limba maternă (proba B): 10 – 11 iunie 2026

Competențe într-o limbă de circulație internațională (proba C): 11 – 12 iunie 2026 Competențe digitale (proba D): 15 – 17 iunie 2026

Probele scrise:

Limba și literatura română (proba E.a): 29 iunie 2026

Proba obligatorie a profilului (proba E.c): 30 iunie 2026

Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d): 2 iulie 2026

Limba și literatura maternă (proba E.b): 3 iulie 2026

Rezultate și contestații:

Afișarea rezultatelor inițiale: 7 iulie 2026 (ora 12:00) Depunerea contestațiilor și vizualizarea lucrărilor: 7 – 9 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor: 9 – 10 iulie 2026

Afișarea rezultatelor finale: 13 iulie 2026.