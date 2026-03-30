Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026. O treime dintre elevii de clasa a VIII-a au picat la Română și Matematică

Elevi la evaluare. sursa: arhiva
Peste o treime dintre elevii de clasa a VIII-a nu au reușit să obțină nota 5 la simularea Evaluării Naționale din acest an, la Matematică, în timp ce la Limba și Literatura română procentul celor care nu au luat cel puțin nota 5 a fost ușor mai redus, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Educației. Notele între 9 și 10 au fost rare: doar 8,37% dintre elevi au obținut astfel de rezultate la Limba română, iar la Matematică procentul a scăzut la 3,28%.

Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026. Note slabe la cele două materii

În schimb, cele mai multe note s-au situat între 4 și 7,99. Simularea Evaluării Naționale 2026 s-a desfășurat digitalizat, cu implicarea a 9.854 de profesori evaluatori, dintre care 4.956 la Limba română, 4.550 la Matematică și 348 la Limba maternă.

În cele 4.545 de unități școlare participante, peste 12.000 de profesori asistenți au scanat și încărcat lucrările pe platforma informatică, care a funcționat fără probleme pe întreaga durată a simulării.

Digitalizarea simulării nu a adus note mai mari

La Limba și literatura română au fost evaluate 145.257 de lucrări, la Matematică 144.399, iar la Limba maternă 8.766.

„Evaluarea lucrărilor s-a derulat în condiții similare cu cele de examen, digitalizat. În acest context, lucrările au fost distribuite aleatoriu evaluatorilor din toată țara. Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale, la o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, lucrările sunt recorectate de alți doi evaluatori, nota finală fiind obținută ca medie aritmetică a celor două note cu valori centrale, după eliminarea notelor extreme (cea mai mare și cea mai mică)”, se arată în comunicatul MEC.

Din această cauză, au fost reevaluate 9,78% dintre lucrările la Limba și literatura română, 0,1% la Matematică și 5,72% la Limba maternă.

Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026. De ce nu vor fi afișate notele

Reprezentanții Ministerului Educației atrag atenția că rezultatele vor fi comunicate individual și nu vor fi afișate public. Acestea vor fi transmise către inspectoratele școlare județene și urmează să ajungă la fiecare unitate de învățământ.

„Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare”, arată reprezentanții MEC.

Lucrările rămân în școli, iar profesorii care predau disciplinele evaluate au acces la acestea pentru a discuta rezultatele cu elevii.

„În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizate, Ministerul Educației și Cercetării dispune de date relevante pentru o imagine de ansamblu asupra gradului de reușită la fiecare dintre itemii administrați”, se arată în comunicat.

În perioada următoare, va fi publicată o analiză cantitativă care va arăta performanța elevilor pe fiecare subiect, la nivel național, atât la Limba și literatura română, cât și la Matematică. Analize similare vor fi realizate și la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, pentru a stabili măsuri menite să optimizeze rezultatele înaintea examenului național.

