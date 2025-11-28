Tânăra din Garda Națională, împușcată de imigrantul afgan a murit, anunță Trump

O tânără membră a Gărzii Naționale a SUA, rănită grav într-un atac armat comis în apropiere de Casa Albă, a murit joi seara, a anunțat președintele Donald Trump în prima sa declarație publică după incident.

Victima, identificată drept Sarah Beckstrom, avea 20 de ani și provenea din statul Virginia de Vest. Ea a fost împușcată miercuri, în timpul unui control de rutină, alături de un coleg de 24 de ani, Andrew Wolfe, care se află în continuare în stare critică.

„Am primit confirmarea că Sarah Beckstrom, o tânără cu o reputație impecabilă și un membru devotat al Gărzii Naționale, nu a supraviețuit. Este o pierdere uriașă”, a transmis Trump. „Ne privește de acolo de sus.”

Familia tinerei fusese deja pregătită pentru cel mai sumbru deznodământ. Tatăl ei, Gary Beckstrom, a declarat că medicii nu-i dădeau nicio șansă. „Stau lângă ea și îi țin mâna. Știu că nu se va mai întoarce”, spunea acesta.

Atacatorul – un cetățean afgan care colaborase cu forțele americane în Afganistan și primise azil în Statele Unite în luna aprilie – a fost reținut și va fi acuzat de terorism, potrivit procurorului general Pam Bondi. Oficialul a precizat că autoritățile federale vor cere o pedeapsă ce ar putea ajunge la închisoare pe viață.

În paralel, procurorul general al orașului Washington, Jeanine Pirro, a menționat că suspectul se confruntă inițial cu acuzații de tentativă de omor și posesie de armă în timpul unei infracțiuni violente, însă dosarul va fi recalificat dacă cel de-al doilea militar rănit nu va supraviețui.

Comunitatea din Summersville, orașul natal al lui Beckstrom, este în doliu. Liceul pe care tânăra l-a absolvit în 2023 a publicat un mesaj de omagiu, afirmând că Sarah „a reprezentat mereu puterea și determinarea care definesc spiritul școlii și al comunității”. Instituția a subliniat că alegerea ei de a se înrola „a reflectat valorile pe care sperăm să le insuflăm fiecărui elev”.

Sarah Beckstrom se alăturase Gărzii Naționale în iunie 2023, fiind repartizată la Compania 863 de Poliție Militară din cadrul Brigăzii 111 de Geniu a Gărzii Naționale din Virginia de Vest.