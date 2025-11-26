Trump a scăpat de urmărirea penală în Georgia. Cine a pus capăt procesului

Procurorul din Georgia, Pete Skandalakis, care a preluat dosarul privind presupusa interferență a președintelui Donald Trump în alegerile din 2020, a anunțat miercuri că renunță la acuzații împotriva președintelui și a co-inculpaților săi.

Decizia marchează închiderea ultimului capitol al unui caz care, la momentul lansării sale, a fost considerat o amenințare semnificativă pentru viitorul politic al lui Trump.

„În opinia mea profesională, cetățenii din Georgia nu au nimic de câștigat dacă acest caz va fi instrumentat în continuare timp de încă cinci până la zece ani”, a scris procurorul Pete Skandalakis, explicând că renunță la caz „în interesul justiției și pentru a promova caracterul definitiv al hotărârilor judecătorești”.

El a precizat că decizia „nu este motivată de dorința de a promova o agendă”, ci se bazează pe convingerile și înțelegerea sa asupra legii.

Pete Skandalakis, care a preluat cazul după ce procurorul districtual din comitatul Fulton, Fani Willis, a fost descalificată, a caracterizat cazul drept „fără precedent”.

Avocatul apărării lui Donald Trump, Steve Sadow, a salutat decizia într-un comunicat oficial:

„Persecuția politică a președintelui Trump de către procurorul general Fani Willis, care a fost descalificată, s-a încheiat în sfârșit. Acest caz nu ar fi trebuit să fie intentat niciodată. Un procuror corect și imparțial a pus capăt acestei lupte juridice”, a spus Sadow.

Donald Trump și alte persoane erau suspectate că au încercat să răstoarne rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020.

Retragerea acuzațiilor în Georgia înseamnă că fostul președinte scapă de riscul penal asociat cu aceste acuzații la nivel de stat.

Cazurile federale împotriva lui Trump, legate de interferența în alegeri și revoltele de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, precum și gestionarea necorespunzătoare a documentelor clasificate, fuseseră deja abandonate anterior.

Skandalakis a explicat că a luat în considerare separarea cazului lui Trump de cel al co-inculpaților săi, dar a decis că un astfel de demers „ar fi atât ilogic, cât și excesiv de împovărător și costisitor pentru stat și pentru comitatul Fulton”.

Acuzațiile originale au fost formulate pe 14 august 2023 de Fani Willis, care a lansat ancheta după ce a devenit publică o convorbire din ianuarie 2021, în care Trump făcea presiuni asupra secretarului de stat Brad Raffensperger pentru a „găsi” voturile necesare pentru a câștiga alegerile în Georgia.

Willis a fost ulterior descalificată din caz, iar când Trump a câștigat președinția în 2024, acest lucru a influențat evaluarea viabilității continuării urmăririi penale. Ordinul final a fost emis miercuri de Pete Skandalakis, directorul Consiliului Procurorilor din Georgia.

Cazul a atras atenția națională și a atins apogeul în august 2023, când Donald Trump s-a predat la închisoarea din Atlanta pentru puțin peste 20 de minute și și-a făcut fotografia de identificare, o premieră pentru un fost președinte american.

Această cauză de stat era considerată cea mai probabilă dintre acuzațiile penale la care a fost supus Trump să ajungă în instanță, având în vedere că era gestionată de un procuror local, nu de autorități federale.

Retragerea acuzațiilor în Georgia încheie un capitol intens mediatizat al dosarelor legate de alegerile din 2020 și elimină ultima amenințare penală semnificativă la nivel de stat împotriva fostului președinte.