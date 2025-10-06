Doi morți și 12 răniți într-un atac armat, în SUA, la Montgomery

Un atac armat în masă, produs sâmbătă seara în urma unui meci de fotbal american din Montgomery, s-a soldat cu doi morți și 12 răniți, potrivit poliției. Printre răniți se numărau doi minori, inclusiv unul cu răni care le pun viața în pericol. În total, șapte victime au sub 20 de ani.

Șeful poliției din Montgomery, James Graboys, a declarat duminică după-amiaza, într-o conferință de presă, că cei doi decedați sunt Jeremiah Morris, în vârstă de 17 ani, și Shalanda Williams, în vârstă de 43 de ani, despre care Graboys a spus că sunt rezidenți ai orașului Montgomery.

Până duminică după-amiaza nu fuseseră efectuate arestări. Graboys a declarat că poliția din Montgomery (MPD) are câteva piste, dar a refuzat să comenteze mai multe, invocând ancheta în curs.

Graboys a mai spus că MPD a recuperat la fața locului mai multe arme, toate având încărcătoare, și multe tuburi de cartușe diferite. Dintre cei 12 răniți prin împușcături, șapte au sub 20 de ani, iar cinci au răni care le pun viața în pericol. Cea mai tânără victimă are 16 ani.

Potrivit lui Graboys, atacul armat a început în urma unei altercații, care a escaladat și a dus la schimbul de focuri între mai multe persoane.

„Persoanele care au apăsat pe trăgaci sunt responsabile pentru asta. Au dus acele arme în mulțime și ar fi putut oricând să se îndepărteze de asta sau să se îndepărteze de orice se întâmpla. Dar nu au făcut-o”, a spus Graboys. „Un glonț, odată tras, nu se mai întoarce.”

Graboys a spus că cinci ofițeri de poliție se aflau la „distanță de alergare” și că alții au intervenit la fața locului la scurt timp după aceea.

Primarul Steven Reed a declarat la conferința de presă că la fața locului se aflau mai multe agenții, inclusiv Agenția de Aplicare a Legii din Alabama, Departamentul Șerifului din Comitatul Montgomery și Poliția Capitoliului.

„Nu a fost o problemă de personal, vă pot spune asta”, a spus Graboys. „Când știi cât de repede se poate goli un încărcător dintr-un pistol, un pistol automat, incidentul respectiv ar fi putut dura mai puțin de 60 de secunde.”

Graboys a spus că oricine are o înregistrare video care ar putea ajuta ancheta ar trebui să o trimită autorităților. Oricine trimite o înregistrare video care duce la o arestare va primi 50.000 de dolari, o recompensă care a fost de 5.000 de dolari, dar pe care Reed și președintele Consiliului Local Montgomery au majorat-o.

„Vrem ca cei care știu să se prezinte, nu pentru că vor bani, ci pentru că știu ce este corect”, a spus Reed.

Reed a declarat în iulie că infracțiunile violente din Capitoliu au scăzut cu 28% în prima jumătate a anului. Graboys a declarat duminică că au avut loc 52 de omucideri în Montgomery în acest an, inclusiv uciderea lui Morris și Williams de sâmbătă.

Împușcăturile în masă de sâmbătă a avut loc la puțin peste un an după ce un atac în masă din Birmingham s-a soldat cu patru morți și 17 răniți. Poliția din Birmingham a declarat că întrerupătoarele Glock – dispozitive care transformă armele de foc normale în arme automate – au jucat un rol. Incidentul a dus la adoptarea de către Legislativ a unei legi care incriminează deținerea de întrerupătoare Glock.