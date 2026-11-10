International

Rechin filmat înotând pe o stradă inundată din Florida. O șoferiță a rămas fără cuvinte când a văzut animalul

Rechin filmat înotând pe o stradă inundată din Florida. O șoferiță a rămas fără cuvinte când a văzut animalulrechin in New York / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O femeie din Fort Pierce, Florida, a filmat ceea ce pare să fie un rechin înotând printr-o intersecție inundată, în timp ce mașinile circulau prin apă, potrivit Fox News.

Incidentul s-a produs luni, 2 noiembrie 2026, în timpul ploilor abundente care au afectat coasta de est a Floridei. Franshara Napoleon se afla în drum spre școala fiicei sale când a observat o mișcare neobișnuită în apa acumulată pe carosabil.

Imaginile au fost distribuite prin intermediul agenției Storyful și au atras atenția publicațiilor internaționale. Deși forma înotătoarei și mișcările animalului sugerează prezența unui rechin, specia și identitatea acestuia nu au fost confirmate oficial.

Episodul s-a produs într-o perioadă în care precipitațiile au provocat inundații extinse, iar apa a ajuns în zone aflate în mod normal departe de habitatele marine.

Woman in Red. Mărturia unui român care a cunoscut-o pe cea care l-a turnat pe inamicul public numărul 1 al Americii
Woman in Red. Mărturia unui român care a cunoscut-o pe cea care l-a turnat pe inamicul public numărul 1 al Americii
Alice Huang, de la școala de asistente la amanta șefului Nvidia. Informațiile despre presupusa spioană chineză dispar misterios de pe internet
Alice Huang, de la școala de asistente la amanta șefului Nvidia. Informațiile despre presupusa spioană chineză dispar misterios de pe internet

Femeia din Florida a observat animalul în timp ce mergea să-și ia fiica de la școală

Franshara Napoleon conducea pe o stradă din Fort Pierce înainte ca vremea să se înrăutățească. La intersecția dintre 25th Street și Midway Road, a observat ceva care se deplasa prin apa acumulată pe carosabil.

A început să filmeze, iar după câteva momente și-a dat seama că ar putea fi vorba despre un rechin.

„Eram în drum să-mi iau fiica de la școală, înainte ca furtuna să se agraveze. Am observat ceva mișcându-se în apa de pe stradă, așa că am început să filmez și mi-am dat seama că era un rechin. Am rămas fără cuvinte”, a povestit femeia pentru Storyful.

În înregistrare, animalul se deplasează prin apa care acoperă intersecția, iar înotătoarea sa dorsală poate fi observată deasupra suprafeței. În apropiere trec mai multe vehicule, în timp ce nivelul apei face dificilă distingerea completă a animalului.

Ploile torențiale au provocat inundații în Florida

Apariția animalului a coincis cu un episod de precipitații abundente care a afectat mai multe comunități de pe coasta atlantică a Floridei, între 1 și 3 noiembrie.

Potrivit datelor prezentate de FOX Weather, Fort Pierce a acumulat aproximativ 10 inci de precipitații, echivalentul a circa 25,4 centimetri, în decursul a trei zile. În Indian Harbour Beach, cantitatea de apă a depășit 16 inci, adică aproximativ 40,6 centimetri.

Serviciul Național de Meteorologie din SUA (National Weather Service) a emis avertizări de inundații pentru mai multe zone, inclusiv Fort Pierce. Într-o avertizare din 2 noiembrie, meteorologii semnalau că în unele sectoare din regiune căzuseră deja între 4 și 10 inci de precipitații, iar alte ploi abundente erau posibile.

Cantitățile mari de apă au inundat drumuri, intersecții și spații publice. În unele zone, acumulările de apă au creat legături temporare între canale, cursuri de apă și străzile din apropiere, facilitând deplasarea animalelor acvatice în locuri neobișnuite.

Un alt pește marin a fost filmat într-un parc inundat

Rechinul suspectat din Fort Pierce nu a fost singura apariție neobișnuită înregistrată în timpul inundațiilor.

La aproximativ o oră spre nord, în Indian Harbour Beach, un grup de tarponi a fost filmat înotând prin Gleason Park, un spațiu public acoperit de apă. Unul dintre pești s-a apropiat la aproximativ doi pași de Alex Martinez, persoana care a înregistrat imaginile.

Martinez a povestit pentru Storyful că a fost surprins de ceea ce a văzut. El locuiește în zonă de mulți ani și a spus că nu mai văzuse niciodată parcul inundat într-o asemenea măsură.

Tarponul este un pește marin de dimensiuni mari, întâlnit în apele tropicale și subtropicale. Poate trăi în ape sărate, salmastre și poate pătrunde și în zone cu apă dulce. Prezența sa în parcul inundat este, prin urmare, compatibilă cu deplasarea prin zonele conectate temporar la mediul acvatic.

A fost într-adevăr un rechin?

Deși imaginile surprinse de Franshara Napoleon au fost prezentate de mai multe publicații drept o posibilă apariție a unui rechin, identificarea animalului rămâne incertă.

O ipoteză luată în calcul este aceea că ar putea fi un rechin-taur (bull shark), specie întâlnită în apele Floridei. Acești rechini au capacitatea de a tolera atât apa sărată, cât și apa dulce, fiind observați frecvent în estuare și râuri.

O altă posibilitate este ca peștele filmat să fie un tarpon, specie prezentă în regiune și capabilă să ajungă în zone inundate.

Până la confirmarea specialiștilor, imaginile nu permit stabilirea certă a speciei.

Autoritățile din Florida au avertizat asupra pericolelor provocate de inundații

Dincolo de imaginile neobișnuite, ploile au creat probleme serioase pentru locuitorii regiunii. National Weather Service a avertizat populația să evite traversarea drumurilor acoperite de apă, subliniind că majoritatea deceselor provocate de inundații se produc în vehicule.

Avertizările au vizat inclusiv riscul de viituri rapide, acumulările de apă în zonele joase și inundarea drumurilor și pasajelor.

Incidentul filmat de Franshara Napoleon ilustrează modul în care fenomenele meteorologice extreme pot modifica temporar mediul natural și pot aduce fauna acvatică în zone locuite. În cazul apariției din Fort Pierce, însă, rămâne de stabilit dacă animalul surprins în imagini era într-adevăr un rechin.

Stiri calde

09:56 - Becali spune că MM Stoica a fost păcălit de impresari în cazul transferului lui Boutoutaou

09:47 - Anthony Clark din serialul „Yes, Dear”, a murit. Mike O’Malley i-a adus un omagiu emoționant

09:42 - Două seri, doi lideri și un posibil proiect de țară. Marea șansă a PSD

09:35 - SS United States a ajuns pe fundul Golfului Mexic. Fostul recordman al Atlanticului devine recif

09:28 - Trei angajate ale Universității din București, urmărite penal pentru delapidare. Ar fi luat peste 1,6 milioane de lei...

09:16 - Val de căldură peste România. Vreme neobișnuită pentru noiembrie. Temperaturile ajung la 23 de grade

09:06 - Mozzarella sticks ca la fast-food. Cum faci acasă batoane de brânză cu crustă aurie și crocantă

08:53 - Woman in Red. Mărturia unui român care a cunoscut-o pe cea care l-a turnat pe inamicul public numărul 1 al Americii

HAI România!

De ce nu reușește România să se apropie de administrația Trump. Anularea alegerilor, un posibil obstacol

De ce nu reușește România să se apropie de administrația Trump. Anularea alegerilor, un posibil obstacol

Doina Gradea explică schimbarea de discurs a lui Nicușor Dan: „A trecut din barca progresistă în barca suveranistă”

Doina Gradea explică schimbarea de discurs a lui Nicușor Dan: „A trecut din barca progresistă în barca suveranistă”

Comportamentul lui Ovidiu Vanghele, pus sub lupă după decizia președintelui: „Nicușor Dan a făcut unul din puținele lucruri demne ale carierei sale politice”

Comportamentul lui Ovidiu Vanghele, pus sub lupă după decizia președintelui: „Nicușor Dan a făcut unul din puținele l...

Proiecte speciale