O femeie din Fort Pierce, Florida, a filmat ceea ce pare să fie un rechin înotând printr-o intersecție inundată, în timp ce mașinile circulau prin apă, potrivit Fox News.

Incidentul s-a produs luni, 2 noiembrie 2026, în timpul ploilor abundente care au afectat coasta de est a Floridei. Franshara Napoleon se afla în drum spre școala fiicei sale când a observat o mișcare neobișnuită în apa acumulată pe carosabil.

Imaginile au fost distribuite prin intermediul agenției Storyful și au atras atenția publicațiilor internaționale. Deși forma înotătoarei și mișcările animalului sugerează prezența unui rechin, specia și identitatea acestuia nu au fost confirmate oficial.

Episodul s-a produs într-o perioadă în care precipitațiile au provocat inundații extinse, iar apa a ajuns în zone aflate în mod normal departe de habitatele marine.

Franshara Napoleon conducea pe o stradă din Fort Pierce înainte ca vremea să se înrăutățească. La intersecția dintre 25th Street și Midway Road, a observat ceva care se deplasa prin apa acumulată pe carosabil.

A început să filmeze, iar după câteva momente și-a dat seama că ar putea fi vorba despre un rechin.

„Eram în drum să-mi iau fiica de la școală, înainte ca furtuna să se agraveze. Am observat ceva mișcându-se în apa de pe stradă, așa că am început să filmez și mi-am dat seama că era un rechin. Am rămas fără cuvinte”, a povestit femeia pentru Storyful.

În înregistrare, animalul se deplasează prin apa care acoperă intersecția, iar înotătoarea sa dorsală poate fi observată deasupra suprafeței. În apropiere trec mai multe vehicule, în timp ce nivelul apei face dificilă distingerea completă a animalului.

Apariția animalului a coincis cu un episod de precipitații abundente care a afectat mai multe comunități de pe coasta atlantică a Floridei, între 1 și 3 noiembrie.

Potrivit datelor prezentate de FOX Weather, Fort Pierce a acumulat aproximativ 10 inci de precipitații, echivalentul a circa 25,4 centimetri, în decursul a trei zile. În Indian Harbour Beach, cantitatea de apă a depășit 16 inci, adică aproximativ 40,6 centimetri.

Serviciul Național de Meteorologie din SUA (National Weather Service) a emis avertizări de inundații pentru mai multe zone, inclusiv Fort Pierce. Într-o avertizare din 2 noiembrie, meteorologii semnalau că în unele sectoare din regiune căzuseră deja între 4 și 10 inci de precipitații, iar alte ploi abundente erau posibile.

Cantitățile mari de apă au inundat drumuri, intersecții și spații publice. În unele zone, acumulările de apă au creat legături temporare între canale, cursuri de apă și străzile din apropiere, facilitând deplasarea animalelor acvatice în locuri neobișnuite.

Rechinul suspectat din Fort Pierce nu a fost singura apariție neobișnuită înregistrată în timpul inundațiilor.

La aproximativ o oră spre nord, în Indian Harbour Beach, un grup de tarponi a fost filmat înotând prin Gleason Park, un spațiu public acoperit de apă. Unul dintre pești s-a apropiat la aproximativ doi pași de Alex Martinez, persoana care a înregistrat imaginile.

Martinez a povestit pentru Storyful că a fost surprins de ceea ce a văzut. El locuiește în zonă de mulți ani și a spus că nu mai văzuse niciodată parcul inundat într-o asemenea măsură.

Tarponul este un pește marin de dimensiuni mari, întâlnit în apele tropicale și subtropicale. Poate trăi în ape sărate, salmastre și poate pătrunde și în zone cu apă dulce. Prezența sa în parcul inundat este, prin urmare, compatibilă cu deplasarea prin zonele conectate temporar la mediul acvatic.

Deși imaginile surprinse de Franshara Napoleon au fost prezentate de mai multe publicații drept o posibilă apariție a unui rechin, identificarea animalului rămâne incertă.

O ipoteză luată în calcul este aceea că ar putea fi un rechin-taur (bull shark), specie întâlnită în apele Floridei. Acești rechini au capacitatea de a tolera atât apa sărată, cât și apa dulce, fiind observați frecvent în estuare și râuri.

O altă posibilitate este ca peștele filmat să fie un tarpon, specie prezentă în regiune și capabilă să ajungă în zone inundate.

Până la confirmarea specialiștilor, imaginile nu permit stabilirea certă a speciei.

Dincolo de imaginile neobișnuite, ploile au creat probleme serioase pentru locuitorii regiunii. National Weather Service a avertizat populația să evite traversarea drumurilor acoperite de apă, subliniind că majoritatea deceselor provocate de inundații se produc în vehicule.

Avertizările au vizat inclusiv riscul de viituri rapide, acumulările de apă în zonele joase și inundarea drumurilor și pasajelor.

Incidentul filmat de Franshara Napoleon ilustrează modul în care fenomenele meteorologice extreme pot modifica temporar mediul natural și pot aduce fauna acvatică în zone locuite. În cazul apariției din Fort Pierce, însă, rămâne de stabilit dacă animalul surprins în imagini era într-adevăr un rechin.