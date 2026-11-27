Filmările pentru „The Hunt for Gollum”, noul lungmetraj din universul „Stăpânul inelelor”, s-au încheiat în Noua Zeelandă, iar Warner Bros. a confirmat momentul printr-un videoclip publicat pe rețelele sociale, potrivit Digital Spy. Regizat de Andy Serkis, care revine și în rolul lui Gollum, filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 17 decembrie 2027.

Producția reia o poveste din universul creat de J.R.R. Tolkien, plasată înaintea evenimentelor din „Frăția Inelului”. Filmul urmărește căutarea lui Gollum de către Aragorn, într-o perioadă în care informațiile despre Inelul Unic ar putea ajunge în mâinile lui Sauron.

Anunțul a fost făcut printr-un clip cu tentă umoristică, în care Gollum pare să refuze să părăsească platoul după încheierea producției. Echipa încearcă să-l convingă să plece, însă personajul este prezentat ca fiind prea atașat de rulota în care a stat pe durata filmărilor.

Videoclipul marchează finalul filmărilor pentru lungmetrajul realizat în Noua Zeelandă, țară care a găzduit și producțiile cinematografice anterioare din universul Tolkien, regizate de Peter Jackson.

Andy Serkis se află atât în spatele camerei, cât și în fața acesteia. Actorul îl interpretează din nou pe Gollum, personaj pe care l-a portretizat în trilogia „Stăpânul inelelor” și în filmele „Hobbitul”.

„The Hunt for Gollum” explorează o perioadă din istoria Pământului de Mijloc care nu a fost prezentată în detaliu în trilogia cinematografică originală. Acțiunea se concentrează asupra urmăririi lui Gollum, în contextul în care Gandalf încearcă să afle mai multe despre Inelul Unic și despre pericolul pe care acesta îl reprezintă.

Aragorn este trimis să-l găsească pe Gollum, înainte ca acesta să ajungă în mâinile lui Sauron și să dezvăluie informații despre inelul aflat în posesia lui Bilbo Baggins.

Povestea se leagă astfel de evenimentele din „Frăția Inelului”, primul film al trilogiei „Stăpânul inelelor”, și oferă o perspectivă asupra unei perioade care precedă aventura lui Frodo.

Noul film aduce înapoi mai mulți actori cunoscuți din producțiile anterioare. Elijah Wood îl va interpreta din nou pe Frodo Baggins, iar Ian McKellen revine în rolul lui Gandalf. Lee Pace va apărea, de asemenea, în rolul lui Thranduil.

Distribuția include și nume noi în universul cinematografic Tolkien. Jamie Dornan îl va interpreta pe Aragorn, în timp ce Kate Winslet, Anya Taylor-Joy și Leo Woodall vor avea, la rândul lor, roluri în film.

Peter Jackson este implicat în producție, alături de Fran Walsh și Philippa Boyens, în timp ce Andy Serkis semnează regia.

„The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” este programat pentru lansare în cinematografe pe 17 decembrie 2027.

Încheierea filmărilor marchează trecerea producției la etapa următoare, care include postproducția, montajul și realizarea efectelor vizuale, importante pentru un film în care Gollum este recreat prin tehnologia motion capture.