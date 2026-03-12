O actriță celebră, în discuții pentru un rol în „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. S-a stabilit data lansării filmului

Kate Winslet este în discuții pentru a juca în filmul „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, regizat de Andy Serkis, relatează variety.com. Lansarea este programată pentru 17 decembrie 2027.

Actrița Kate Winslet este în discuții pentru a se alătura distribuției filmului „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. Noul proiect este regizat de Andy Serkis, care va reveni și în rolul lui Gollum, creatura din trilogia originală. Warner Bros. nu a confirmat oficial lista completă a actorilor, dar există zvonuri conform cărora Elijah Wood și Ian McKellen ar putea reveni ca Frodo Baggins și Gandalf.

Această colaborare va marca o reuniune între Winslet și Peter Jackson, producătorul filmului, care a regizat-o pe actriță în 1994 în „Heavenly Creatures”.

Filmul este programat să apară în cinematografe pe 17 decembrie 2027. Povestea va fi plasată între evenimentele din „The Hobbit” și „The Fellowship of the Ring”, concentrându-se pe vânătoarea lui Gollum înainte de acțiunile principale ale trilogiei originale.

Warner Bros. este în prezent în proces de vânzare către Paramount Skydance, însă tranzacția nu ar trebui să afecteze producția, „Lord of the Rings” fiind unul dintre cele mai importante francize ale studioului.

„Stăpânul inelelor” și seria prequel „The Hobbit” au fost un succes uriaș la box office, fiecare trilogie generând aproximativ 2,8 miliarde de dolari la nivel global.

Andy Serkis va avea rolul dublu de regizor și actor, revenind în pielea lui Gollum. Va fi o premieră pentru Serkis, care până acum a fost cunoscut mai ales pentru interpretarea iconică a personajului în trilogia originală .

Warner Bros. nu a oferit detalii despre alte personaje, însă fanii așteaptă cu sufletul la gură noi vești.