Regizorul Chris Columbus a dezvăluit că a concediat un actor în timpul filmărilor pentru comedia „Singur acasă” („Home Alone”), după ce prestația acestuia nu l-ar fi mulțumit. Actorul despre care vorbește este Daniel Roebuck, care fusese ales inițial pentru rolul lui Marv, unul dintre cei doi hoți din filmul lansat în 1990.

Dezvăluirea a fost făcută marți, 17 noiembrie 2026, în podcastul „Wildmen”, unde Columbus a povestit cum a ajuns să îl distribuie pe Joe Pesci în rolul lui Harry și de ce Daniel Stern a fost ales ulterior pentru personajul Marv. Între timp, Roebuck a contestat public unele dintre afirmațiile regizorului, oferind propria versiune a evenimentelor.

Chris Columbus a explicat că inițial și-ar fi dorit ca Joe Pesci și Daniel Stern să interpreteze împreună cei doi infractori care încearcă să intre în casa familiei McCallister.

Studioul nu a fost însă dispus să plătească onorariul solicitat pentru Daniel Stern. În aceste condiții, regizorul a decis să îl păstreze pe Pesci și să testeze un alt actor pentru rolul lui Marv.

„Nu îl aveam pe Dan Stern pentru că studioul nu voia să plătească pentru el. Eu îi concepusem pe Dan Stern și Joe Pesci drept băieții răi din film. Mi-au spus că pot avea doar unul. Așa că am ales să mergem cu Pesci”, a povestit Columbus.

Regizorul a spus că actorul ales ulterior nu s-ar fi ridicat la nivelul așteptărilor în timpul probei alături de Pesci.

„Am făcut o probă de filmare și a fost îngrozitoare. Pesci a fost grozav. Celălalt tip era, la vremea respectivă, doar un puști și a fost pur și simplu groaznic”, a declarat Columbus în podcast.

Acesta a adăugat că a trebuit să îl concedieze, fiind singura dată în cariera sa când a luat o asemenea decizie.

Deși regizorul nu a pronunțat numele actorului în podcast, Daniel Roebuck a fost identificat drept persoana la care se referea. Actorul vorbise anterior despre experiența sa într-un episod din 2023 al podcastului „What a Character!”.

Roebuck a revenit asupra subiectului într-o declarație acordată publicației Entertainment Weekly, după apariția relatării lui Columbus. El a spus că respectă activitatea regizorului, dar consideră problematice afirmațiile acestuia.

Actorul susține că nu a existat nicio probă filmată alături de Joe Pesci.

„Nu au pornit niciodată camera de filmat când eram eu cu Joe Pesci. Nu a existat nicio probă cu Joe Pesci. Asta nu s-a întâmplat niciodată, deci este imposibil”, a declarat Roebuck pentru Entertainment Weekly.

Acesta a explicat că a petrecut o singură după-amiază alături de Pesci. Potrivit versiunii sale, motivul invocat de Columbus atunci când l-a concediat a fost lipsa chimiei dintre cei doi actori.

Roebuck a susținut că timpul petrecut împreună a fost prea scurt pentru ca regizorul să tragă o asemenea concluzie. El a mai afirmat că echipa de producție ar fi făcut tot posibilul pentru a-l determina să renunțe singur la rol.

Reprezentantul lui Joe Pesci a transmis publicației că actorul respectă toți colegii cu care lucrează și că nu ar participa la astfel de discuții.

Daniel Roebuck a povestit în 2023 că experiența sa pe platourile de filmare a durat aproximativ patru zile. El a relatat și că întâlnirea cu scenaristul și producătorul John Hughes l-a dezamăgit.

Potrivit actorului, acesta a simțit că Hughes nu își dorea prezența lui în proiect. Roebuck a spus că a primit o strângere de mână pe care a considerat-o rece și lipsită de entuziasm, mai ales că îl admira pe producător.

După concediere, Chris Columbus i-ar fi promis că îi va oferi un rol important într-un viitor film. Promisiunea nu s-a concretizat, iar cei doi nu au mai colaborat.

Cu toate acestea, Roebuck spune că nu regretă că nu a interpretat personajul Marv. În interviul acordat publicației Entertainment Weekly, actorul a declarat că rolul ar fi putut să îi aducă o notorietate prea mare și să îi limiteze accesul la alte proiecte.

El i-a apreciat pe Daniel Stern și Joe Pesci pentru interpretările din film și a afirmat că ar fi deschis unei colaborări cu Chris Columbus în viitor.

Lansat în 1990, „Home Alone” îl are în rolul principal pe Macaulay Culkin, care îl interpretează pe Kevin McCallister, un băiat uitat accidental acasă de familia sa, plecată într-o călătorie la Paris.

Joe Pesci îl interpretează pe Harry, iar Daniel Stern îl joacă pe Marv, cei doi infractori care încearcă să jefuiască locuința. Kevin reușește să le dejucеze planurile folosind o serie de capcane improvizate.

Succesul producției a dus la apariția continuării „Home Alone 2: Lost in New York”, lansată în 1992, în care au revenit Macaulay Culkin, Joe Pesci și Daniel Stern.

În paralel, franciza ar putea avea un nou capitol. Potrivit unei informații publicate de People în iulie 2026, Disney analizează un proiect propus de Macaulay Culkin, care ar presupune revenirea acestuia în rolul lui Kevin McCallister. La acel moment, proiectul se afla într-o fază incipientă, fără o confirmare oficială din partea studioului.