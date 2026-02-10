Motivele morții lui Catherine O’Hara. Cancerul, cauza de fond menționată de medicul legist

Actrița Catherine O’Hara a murit pe 30 ianuarie 2026 în urma unei embolii pulmonare, potrivit certificatului de deces emis de autoritățile din comitatul Los Angeles și confirmat de agențiile de presă internaționale, potrivit Associated Press.

Documentul publicat luni arată că embolismul pulmonar a fost cauza imediată a morții actriței în vârstă de 71 de ani, în timp ce cancerul rectal a fost cauza underlying (de fond) menționată de medicul legist.

Acest tip de embolie apare atunci când un cheag de sânge blochează o arteră în plămâni, ceea ce duce rapid la insuficiența respiratorie sau la deces dacă nu este tratat imediat. Certificatul precizează și faptul că actrița a fost incinerată după deces.

O’Hara a fost găsită în stare gravă în locuința ei din cartierul Brentwood din Los Angeles, după ce personalul de urgență a primit un apel pentru ajutor timpuriu în dimineața zilei de 30 ianuarie.

Ea a fost transportată la un spital local, unde a fost internată în stare gravă, iar mai târziu a fost declarată moartă.

Reprezentanții actriței declaraseră inițial că O’Hara a murit „în urma unei scurte boli”, dar abia după eliberarea certificatului de deces a fost specificată și cauza medicală exactă.

Catherine O’Hara a avut o carieră de peste 50 de ani în cinematografie și televiziune, devenind una dintre cele mai apreciate actrițe de comedie și dramă ale generației sale.

Născută în Toronto, Canada, în 1954, O’Hara a început în improvizație și televiziune înainte de a obține roluri importante în filme și seriale de succes.

Publicul larg a cunoscut-o mai ales pentru rolul mamei lui Kevin McCallister în filmele „Singur acasă” și „Singur acasă 2”, dar și pentru aparițiile în producții cult precum „Beetlejuice” și „The Nightmare Before Christmas”.

Unul dintre cele mai notabile roluri ale sale a fost cel al excentricului personaj Moira Rose în serialul „Schitt’s Creek”, interpretare pentru care a primit numeroase premii, inclusiv Emmy, Golden Globe și Screen Actors Guild Awards.

Spre finalul carierei sale, O’Hara a continuat să primească recunoaștere critică pentru aparițiile sale în seriale populare precum „The Last of Us” și „The Studio”, pentru care a primit nominalizări la premiile Emmy în 2025.

După confirmarea morții, numeroase personalități din industria filmului au transmis mesaje de condoleanțe și omagii. Actori și colaboratori cu care O’Hara a lucrat de-a lungul anilor au subliniat impactul artistic și uman pe care l-a avut.

Macaulay Culkin, actorul care a jucat alături de O’Hara în filmele „Singur acasă”, a publicat un mesaj emoționant despre amintirile de pe platourile de filmare.

Alți colegi și prieteni din industrie au vorbit despre profesionalismul și carisma cu care a marcat producțiile în care a fost implicată.

Catherine O’Hara rămâne una dintre figurile marcante ale cinematografiei și televiziunii nord-americane, cu roluri care continuă să fie vizionate și apreciate de publicul din întreaga lume. Cariera sa reflectă atât diversitatea artistică, cât și impactul cultural pe care l-a avut asupra comediei și dramei în ultimii ani.

Actrița este survie de soțul ei, Bo Welch, și de cei doi fii ai lor, Matthew și Luke, alături de familia extinsă și numeroși prieteni și colaboratori din lumea filmului.