Nepoata unui ctitor de țară, soția unui fondator de școală medicală, mama unui dramaturg de excepție

Trei elemente pot fi asociate numelui Anei Davila. A trăit doar trei decenii, a murit tragic, dintr-o eroare de neiertat. A fost nepoata lui Dinicu Golescu, soția doctorului Carol Davila și mama dramaturgului Alexandru Davila.

Ana (Anca ) Golescu se născuse undeva prin 1815, ca fiică a lui Dinicu Golescu și a Zincăi Golescu. Undeva prin 1831-1833 s-a căsătorit cu Alexadru Racoviță, căruia i-a dăruit 9 copii. Astfel, ea a devenit Ana Golescu-Racoviță. Primul născut a fost o fată, botezată ca și mama sa, Ana.

Ana Racoviță s-a născut la Craiova, în 1834, de unde era bunica sa Zinca. A copilărit la Golești, în casa bunicului Dinicu Golescu. La 17 ani, la 14 aprilie 1861, s-a căsătorit cu medicul Carol Davila, fiind a doua soție a celebrului medic, creator al medicinei moderne românești. A purtat portul muscelean, care a fermecat-o și pe Regina Maria mai târziu, când s-a căsătorit cu Principele moștenitor Ferdinand.

Primul ei născut a fost Alexandru Davila (1862-1929). A fost dramaturgul care a scris drama Vlaicu Vodă. A urmat apoi Elena (1865-1954), care s-a căsătorit cu un descendent al neamului Perticari, ofițerul Ioan Petricari. Ca și fratele ei, a fost atrasă de literatură, de istorie, ea fiind aceea care a încercat să reconstituie genealogia familiei sale. Ea a fost botezată de Elena Cuza și Ștefan Golescu. A urmat Zoe (1867-1945), căsătorită în neamul Cuțarida cu inginerul Nicolae Cuțarida. Ultimul născut a fost Carol Nicolae (cunoscut ca Pia), care și-a moștenit parțial tatăl, devenind licențiat în științe fizico-chimice la Sorbonna. Nu se cunoaște data nașterii, probabil în perioada 1869-1870. S-a căsătorit în 1902 cu Maria Băicoianu. Se știe că a fost căpitan în rezervă, a luptat în Al Doile Război Balcanic. A decedat în 1937.

În zona Cotrocenilor, unde astăzi este Palatul Cotroceni, Elena Cuza a creat un Azil. pentru copiii orfani sau din familii cu posibilități foarte reduse. Viitoarea regină Elisabeta s-a dedicat și ea acestei opere caritabile. Aici, fetele de măritat erau educate și li se oferea o minimă zestre. Ana Davila, fina Elenei Cuza (îi botezase o fiică, pe Elena, a doua sa născută) a condus Azilul în perioada 1860-1874.

După moartea ei, Carol Davila s-a ocupat de Azil (mai ales că Ana și Carol locuiau în incinta acestuia, într-o locuință separată), solicitând ca soția sa să fie înhumată în curtea Azilului. A cerut, la rândul lui, ca după moarte, să odihnească lângă soția sa.

Ana Davila a murit dintr-o gravă eroare medicală. Soțul ei ținea o conferință la Spitalul Colțea despre aerul atmosferic. Era data de 13 ianuarie 1874. Obișnuia să își trateze durerile de cap cu o substanță numită chinină. Un asistent al medicului Davila a mers la raftul cu medicamente, dar, din greșeală, a luat un flacon în care era stricnina. Chinina era practic pe raftul imediat inferior celui în care se afla stricnina. Ana Davila a luat medicamentul și a plecat la un magazin iar acolo a survenit subit decesul său.