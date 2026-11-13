Autoritățile din Regatul Unit au demarat oficial o investigație care îl vizează pe cunoscutul actor de comedie și autor de literatură pentru copii David Walliams. Anunțul a fost făcut vineri de către poliția britanică, demersul fiind legat de acuzații ce privesc comiterea unor "presupuse infracţiuni sexuale grave", potrivit informațiilor transmise de agenția AFP.

Deși instituția nu a pronunțat direct numele artistului în comunicatul oficial, Poliția Metropolitană din Londra a confirmat faptul că "a primit, în ultimele zile, mai multe sesizări privind presupuse infracţiuni sexuale grave comise în trecut" de către vedeta britanică. Aceste plângeri au apărut imediat după ce publicația The Guardian și postul ITV News au difuzat, marți, o investigație ce reunește mărturiile mai multor femei, acestea acuzându-l pe Walliams de un comportament de prădător sexual.

Reprezentanții forțelor de ordine londoneze au subliniat că aceste noi reclamații "sunt diferite de cazurile evocate" în materialul jurnalistic publicat de cele două instituții media. Totodată, poliția a precizat că "analizează proactiv" ancheta realizată de jurnaliști, "pentru a stabili dacă acesta conţine dovezi privind comiterea unor infracţiuni".

În comunicatul emis de Metropolitan Police se mai arată că persoanele care au depus plângerile "sunt sprijinite de agenţi specializaţi", instituția evitând însă să facă public numărul exact al reclamanților.

Acest nou dosar apare la scurt timp după ce o altă figură proeminentă a divertismentului britanic, fostul actor Russell Brand, a fost condamnat săptămâna trecută la 10 ani și șase luni de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale. Condamnarea lui Brand a reaprins discuțiile aprinse din spațiul public referitoare la siguranța și protecția femeilor care activează în industria media și de divertisment din Marea Britanie.

Ajuns la vârsta de 55 de ani, David Walliams este unul dintre cei mai de succes autori de cărți pentru copii din Regatul Unit, având în portofoliu aproximativ 20 de titluri, printre care volumele de succes "The Boy in the Dress" și "Mr Stink".

În cadrul demersului jurnalistic realizat de The Guardian și ITV News, mai multe femei au susținut că scriitorul și-a folosit statutul de vedetă pentru a obține relații intime în perioade în care acestea erau foarte tinere sau chiar nu împliniseră vârsta majoratului. Una dintre femeile intervievate a declarat că a fost victima unei agresiuni sexuale comise de artistul britanic pe vremea când ea avea doar 15 ani.

În fața acestor acuzații, David Walliams a respins categoric orice implicare în fapte ilegale și a încercat să blocheze în instanță menționarea numelui său în investigația de presă, însă demersul său juridic a eșuat.

"Nu sunt un prădător sexual, nu am încălcat nicio lege", a afirmat el într-o declarație acordată cotidianului The Guardian, admițând în același timp că a avut "un comportament nesăbuit faţă de anumite persoane cu care a întreţinut relaţii sexuale ocazionale".

Consecințele dezvăluirilor din presă au fost imediate pe plan profesional. Agentul literar al lui David Walliams a anunțat întreruperea colaborării cu scriitorul, în timp ce postul public BBC a decis să elimine de pe platformele sale o parte dintre producțiile în care acesta a apărut, inclusiv celebrele episoade ale serialului de comedie "Little Britain", producția care i-a adus consacrarea.

Problemele sale în lumea editorială începuseră însă mai devreme. În luna decembrie 2025, prestigioasa editură britanică HarperCollins a hotărât să oprească publicarea cărților semnate de Walliams, decizia venind pe fondul unor acuzații de hărțuire sexuală formulate la acea vreme de o angajată a companiei.

Până la izbucnirea acestor scandaluri, cariera lui David Walliams s-a bucurat de un succes comercial uriaș, cărțile sale fiind vândute în peste 60 de milioane de exemplare la nivel global și stând la baza mai multor ecranizări televizate. Mai mult, în anul 2017, el a primit Ordinul Imperiului Britanic (OBE) ca recunoaștere pentru implicarea sa în diverse acțiuni caritabile.

Imaginea sa publică suferise deja o lovitură puternică în anul 2022, atunci când o altă investigație publicată de The Guardian a scos la iveală înregistrări audio în care Walliams făcea comentarii jignitoare și cu tentă sexuală la adresa unor participanți, în perioada în care ocupa un loc la masa juriului în cadrul emisiunii "Britain's Got Talent".