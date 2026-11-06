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Miza miliardelor dintre Marea Britanie și UE: Studenții europeni, în centrul unei dispute majore la Bruxelles

Miza miliardelor dintre Marea Britanie și UE: Studenții europeni, în centrul unei dispute majore la BruxellesUE Vs Marea Britanie / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Marea Britanie și Uniunea Europeană se află în fața unui moment de cotitură în relațiile bilaterale post-Brexit, în condițiile în care o dispută legată de educația superioară amenință să umbrească viitorul summit de la Bruxelles. Premierul britanic Andy Burnham urmează să se întâlnească pe 20 noiembrie cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, António Costa. Reuniunea are ca scop oficial semnarea a trei acorduri strategice de mare importanță economică și politică, conform AFP.

Miza miliardelor dintre Marea Britanie și UE: Studenții europeni, în centrul unei dispute majore la Bruxelles

Pachetul de înțelegeri vizează domenii cheie precum comerțul cu alimente și băuturi, integrarea piețelor de carbon și facilitarea schimburilor de tineri. De asemenea, întâlnirea are rolul de a pune bazele unei promisiuni pentru un „parteneriat de încredere” în sectorul siderurgic și în cel al industriei de apărare. Cu toate acestea, tensiunile legate de statutul financiar al studenților din spațiul comunitar riscă să blocheze progresul negocierilor.

Disputa pe taxele de școlarizare amenință acorduri de miliarde

Neînțelegerile de lungă durată privind tarifele aplicate studenților din spațiul comunitar la universitățile britanice rămân nerezolvate și pot complica substanțial dialogul. În prezent, tinerii din Uniunea Europeană sunt încadrați la categoria studenților internaționali, ceea ce presupune costuri de școlarizare semnificativ mai mari. Blocajul pe această temă ar putea întârzia implementarea acordurilor din domeniile alimentar și energetic, înțelegeri evaluate la miliarde de lire pentru economia britanică.

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană. Sursă foto: Pixabay

Poziția oficialilor europeni este fermă: se dorește o revenire la regimul de dinaintea Brexitului. În acea perioadă, studenții europeni achitau aceeași taxă de școlarizare internă ca cetățenii britanici. În prezent, tarifele internaționale pentru o diplomă de licență pot fi de aproximativ patru până la șase ori mai mari comparativ cu cele aplicate rezidenților locali, reprezentând o barieră financiară considerabilă.

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Negocieri intense și presiuni din partea statelor membre

Pentru a nu periclita rezultatele summitului și pentru a garanta succesul evenimentului de la Bruxelles, negociatorii Comisiei Europene au avansat propunerea de a amâna cu șase luni adoptarea unei decizii finale privind taxele universitare. În cadrul acestei întâlniri, se așteaptă ca premierul britanic să transmită un semnal clar privind angajamentul Regatului Unit pentru dezvoltarea unor legături mult mai strânse cu Uniunea Europeană, potrivit sursei citate.

Totuși, mai multe țări membre mențin o poziție intransigentă. Cel puțin șase state, printre care se numără și țări din Europa Centrală și de Est, insistă ca problema costurilor de studiu să fie soluționată definitiv până la debutul reuniunii oficiale. În același timp, alte guverne europene solicită o promisiune fermă și asumata din partea administrației britanice pentru rezolvarea favorabilă a acestei situații, au precizat patru surse din cadrul Uniunii Europene.

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