Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pe Iliana Iotova pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale din Bulgaria, desfășurate duminică, și a transmis că își dorește continuarea colaborării cu aceasta.

„Felicitări Ilianei Iotova pentru victoria sa în alegerile prezidențiale”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.

Șefa Comisiei Europene a precizat că așteaptă cu nerăbdare să continue colaborarea cu noua președintă a Bulgariei, în domenii precum securitatea, apărarea, competitivitatea și independența energetică.

„Pentru o Bulgarie puternică într-o Europă puternică”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Potrivit calculelor paralele realizate de cinci agenții importante de sondare, Iliana Iotova a obținut între 56,6% și 58,2% din voturi. Contracandidatul său, Andrei Ghiurov, a înregistrat un scor cuprins între 38,6% și 40,6%.

Iotova, o figură de lungă durată a Partidului Socialist Bulgar (BSP), și-a îmbunătățit rezultatul față de primul tur al alegerilor, desfășurat la sfârșitul săptămânii precedente. Atunci, ea obținuse 34,76% din voturi, în timp ce Ghiurov fusese susținut de 31,95% dintre alegători.

În campanie, Iotova s-a pronunțat împotriva acordării unui sprijin militar suplimentar Ucrainei și a susținut că pacea ar trebui obținută printr-o soluție diplomatică.

Andrei Ghiurov și-a recunoscut înfrângerea duminică seară și a declarat că societatea bulgară trebuie să urmărească unitatea, nu divizarea.

„Acceptăm rezultatele, oricât de surprinzătoare ar fi”, a afirmat acesta, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Sofia, subliniind că încheierea campaniei electorale nu înseamnă și sfârșitul responsabilităților politice.

Ghiurov le-a mulțumit cetățenilor care au participat la vot, inclusiv celor care au susținut alți candidați, precum și familiei sale, colegului de campanie pentru funcția de vicepreședinte, Georgi Kandev, comitetului de inițiativă și partidelor politice care au sprijinit candidatura sa. El i-a felicitat, de asemenea, pe câștigătorii alegerilor.

Adresându-se susținătorilor dezamăgiți de rezultat, Ghiurov a afirmat că eforturile lor nu au fost în zadar și că activitatea politică va continua.

„Am creat o platformă cu adevărat bună, pe care se poate construi în continuare”, a spus el.

Andrei Ghiurov a subliniat că responsabilitatea echipei sale nu se încheie odată cu scrutinul și că autoritățile trebuie să răspundă în fața cetățenilor.

„Trebuie să tragem statul la răspundere, pentru că acesta ar trebui să lucreze în folosul cetățenilor bulgari”, a declarat fostul candidat.

El a recunoscut că nu se așteptase la o diferență atât de mare între rezultatele celor doi candidați și a precizat că echipa sa va analiza datele înainte de a formula o evaluare a scrutinului.

Ghiurov a acceptat rezultatul, în ciuda diferențelor dintre sondajele realizate la ieșirea de la urne și numărătorile paralele ale voturilor. Totodată, a afirmat că unul dintre obiectivele campaniei, extinderea bazei de susținători, a fost atins.

„Așa au votat cetățenii bulgari”, a spus el, subliniind că rezultatul trebuie acceptat.

Întrebat de postul NOVA dacă diferența dintre el și Iliana Iotova reprezintă un eșec, Ghiurov a declarat că este prea devreme pentru concluzii, înainte de analizarea cifrelor. El a precizat că echipa sa nu discutase încă despre pașii următori, prioritatea fiind evaluarea rezultatelor electorale.

Fostul candidat a atribuit înfrângerea faptului că nu a reușit să stabilească agenda campaniei în jurul problemelor discutate în întâlnirile cu cetățenii. Cu toate acestea, a susținut că demersul electoral și-a atins scopul de a oferi o alternativă pentru Bulgaria, iar rezultatul din primul tur a demonstrat că mesajul său a ajuns la un public mai larg.

Georgi Kandev, colegul de campanie al lui Ghiurov pentru funcția de vicepreședinte, a declarat că activitatea politică trebuie să continue și după încheierea scrutinului.

„Lupta nu se încheie odată cu aceste alegeri”, a afirmat Kandev, felicitându-i pe câștigători și îndemnând cetățenii să rămână vigilenți și să urmărească dacă promisiunile făcute în campanie sunt respectate.

Kandev și-a încheiat declarațiile cu o rugăciune pentru Bulgaria.