Președinta în exercițiu a Bulgariei, Iliana Iotova, este creditată cu victoria în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, potrivit primelor sondaje realizate la ieșirea de la urne.

Datele publicate de trei institute de cercetare o plasează în fața fostului premier interimar Andrei Ghiurov, diferența fiind de aproximativ șapte-opt puncte procentuale, în funcție de estimare.

Potrivit sondajului realizat de Alpha Research, Iliana Iotova a obținut 52,5% din voturi, în timp ce Andrei Ghiurov a fost creditat cu 43,4%. Rezultatele au fost publicate în apropierea încheierii votului, programată la ora 20:00, relatează The Sofia Globe.

Alte două exit-poll-uri, prezentate de Trend și Myara și citate de Novinite, indică de asemenea victoria actualei președinte a Bulgariei.

Conform estimărilor Trend, perechea Iliana Iotova – Kiril Valchev a obținut 51,4% din voturi. Contracandidații Andrei Ghiurov și Georgi Kandev sunt creditați cu 43,6%.

Opțiunea „Nu susțin pe nimeni” a fost aleasă de 5% dintre participanții la vot. Sondajul indică și o prezență la urne de 27,5%, peste nivelul de 22,2% înregistrat la finalul primului tur, desfășurat pe 25 octombrie.

Un alt sondaj, realizat de Myara, o plasează pe Iotova la 51%, alături de candidatul la vicepreședinție Kiril Valchev. Perechea formată din Andrei Ghiurov și Georgi Kandev este creditată cu 44,7%.

Potrivit aceleiași cercetări, 4,3% dintre alegători au optat pentru varianta „Nu susțin pe nimeni”. Prezența la vot este estimată la 26,8%, față de 22,2% în primul tur.

În prima rundă a alegerilor, cele două perechi de candidați au obținut, potrivit datelor prezentate de institute, procente cuprinse între 35,6% și 36,4% pentru Iotova și Valchev, respectiv între 32,1% și 32,5% pentru Ghiurov și Kandev.

Rezultatele prezentate sunt estimări de tip exit-poll, nu rezultate oficiale definitive ale scrutinului.