Opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma confruntărilor izbucnite sâmbătă, 28 noiembrie, între protestatari și polițiști, în capitala Albaniei, Tirana. Mii de oameni au ieșit în stradă de Ziua Independenței pentru a cere demisia premierului Edi Rama, pe fondul nemulțumirilor legate de corupție și de situația economică a țării, relatează Reuters.

Manifestațiile împotriva guvernului albanez au fost marcate de incidente violente între participanți și forțele de ordine. Polițiștii au intervenit pentru dispersarea protestatarilor, folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc. În timpul confruntărilor, manifestanții au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în direcția forțelor de ordine.

Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale a anunțat, într-un bilanț preliminar, că opt persoane au primit îngrijiri medicale la Spitalul Universitar de Traumă. Printre răniți se numără cinci participanți la manifestații, doi reprezentanți ai presei, dintre care unul de cetățenie străină, și un membru al forțelor de ordine.

Revendicările protestatarilor vizează combaterea corupției, creșterea transparenței instituționale și îmbunătățirea modului în care este administrată țara.

În lunile septembrie și octombrie, studenții albanezi au organizat, la rândul lor, manifestații prin care au solicitat reformarea sistemului educațional și îmbunătățirea condițiilor de trai. Unele dintre proteste au fost însoțite de incidente între participanți și polițiști. Potrivit Comisiei Europene, mișcarea de protest a reprezentat cea mai amplă mobilizare civică din Albania de la tranziția democratică, reunind zeci de mii de persoane în perioada de maximă participare.

Dificultățile financiare ale populației, oportunitățile profesionale limitate și suspiciunile privind corupția din instituțiile statului se numără printre principalele motive de nemulțumire ale manifestanților. Executivul condus de Edi Rama a respins acuzațiile referitoare la corupție și a făcut apel la dialog.

Guvernul albanez a anunțat și o serie de măsuri destinate reducerii presiunii financiare asupra populației, printre care diminuarea prețurilor la carburanți și acordarea unor ajutoare suplimentare familiilor vulnerabile.

Edi Rama ocupă funcția de prim-ministru al Albaniei din 2013. În urma alegerilor desfășurate în 2025, acesta a obținut al patrulea mandat consecutiv la conducerea Executivului.

Actualele manifestații reprezintă una dintre cele mai importante provocări politice cu care s-a confruntat premierul albanez de la preluarea funcției.

Protestele au loc în contextul în care Albania urmărește să accelereze procesul de integrare europeană.

Statul albanez, care are statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, și-a stabilit ca obiectiv finalizarea negocierilor până în 2027. Autoritățile de la Tirana urmăresc ca aderarea la blocul comunitar să aibă loc până în 2030.