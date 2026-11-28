Schimbări pentru elevii români care învață în Italia. Parlamentul italian a aprobat definitiv o reformă a sistemului de învățământ care introduce restricții privind repartizarea elevilor străini în clase, interzice acoperirea feței în școli și modifică regulile de comercializare a manualelor digitale. Legislația a fost adoptată în Camera Deputaților, în ciuda protestelor organizate de parlamentarii opoziției.

Noua legislație din Italia, cunoscută sub denumirea de Decreto Scuola, stabilește o limită de 30% pentru ponderea elevilor de origine străină în clasele din primul an de liceu. Restricția nu se va aplica însă elevilor care au un nivel corespunzător de cunoaștere a limbii italiene.

Reforma prevede și interzicerea acoperirii feței în unitățile de învățământ. Potrivit informațiilor publicate de Jago News, măsura va împiedica elevele musulmane să poarte burqa sau niqab în timpul cursurilor. Totodată, documentul legislativ prevede organizarea unor cursuri de limba italiană destinate părinților de origine străină.

Camera Deputaților a adoptat reforma cu 142 de voturi favorabile, 112 împotrivă și patru abțineri, după ce documentul primise aprobarea Senatului pe 20 noiembrie.

Adoptarea legislației a fost însoțită de proteste în Parlamentul italian. Reprezentanții opoziției au afișat în sala de ședințe un mesaj prin care au contestat restricțiile referitoare la elevii străini: „La școală nimeni nu este străin”.

Parlamentarii opoziției au acuzat Executivul că a introdus măsuri restrictive fără să ofere soluții pentru problemele cu care se confruntă unitățile de învățământ.

„Problema nu este câți copii străini sunt într-o clasă, ci câți profesori și ce instrumente oferim pentru a garanta tuturor dreptul la învățare. Orice altceva este discriminare și rasism”, a declarat deputatul Mișcării Cinci Stele (M5S), Antonio Caso.

De cealaltă parte, reprezentanții majorității parlamentare și-au exprimat „satisfacția maximă” în urma adoptării reformei.

„Votul de astăzi este, de asemenea, o demonstrație semnificativă a unității majorității în jurul guvernului nostru și a acțiunii sale de reformare”, a transmis ministrul Educației și Meritului, Giuseppe Valditara, într-un comunicat.

Una dintre prevederile care au generat cele mai puternice dispute în Parlamentul italian privește comercializarea materialelor educaționale în format electronic. Măsura a provocat divergențe inclusiv în interiorul coaliției de centru-dreapta aflate la guvernare.

Potrivit noilor dispoziții, editurile care publică manuale școlare și universitare vor avea obligația de a pune la dispoziție și variante digitale ale acestora, la un preț reprezentând 50% din valoarea edițiilor tipărite.

Prin această modificare legislativă, autoritățile urmăresc să reducă cheltuielile suportate de familii pentru achiziționarea materialelor didactice și să faciliteze accesul elevilor și studenților la acestea.

Reforma educației cuprinde și prevederi referitoare la angajarea personalului didactic, inclusiv ocuparea posturilor permanente și modificarea programelor de specializare destinate profesorilor de sprijin.

Noua legislație modifică termenele și procedurile pentru întocmirea Planurilor Educaționale Individualizate.

Documentul prevede, de asemenea, alocarea unor fonduri suplimentare pentru personalul administrativ, tehnic și auxiliar din unitățile de învățământ, precum și suplimentarea resurselor financiare destinate îmbunătățirii ofertei educaționale.