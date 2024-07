International Tot mai mulți elevi și studenți străini aleg să se specializeze în Republica Moldova







Republica Moldova. Numărul tinerilor din străinătate, care aleg să studieze în Basarabia, este în creștere, după cum arată datele oficiale. Fie că este vorba despre elevi care vin la liceu sau de viitori studenți.

Numărul studenților din afara granițelor, care vin să studieze în R. Moldova, ia amploare. În anul de studiu 2023/2024, 5.217 studenți străini s-au înscris la universitățile din Basarabia. Cei mai mulți dintre ei provin din România, un procent de 51,7%. În clasament urmează India (21,1%) și Israel (10,3%).

Tot mai mulți tineri vin să învețe în Republica Moldova

De asemenea, numărul studenților din India a crescut în ultimii ani, în timp ce numărul celor din Israel este în scădere. Totodată, din Ucraina au venit mai mulți studenți din cauza războiului, dar numărul lor a început să scadă în ultimul an, conform datelor prezentate de expertul economic Veaceslav Ioniță.

Pe de altă parte, conform statisticii, tot mai mulți moldoveni, trecuți de vârsta de 30 - 40 de ani, decid să urmeze studii universitare.

Studenții de peste 30 de ani sunt din ce în ce mai mulți. Dacă în 2010 - 2011 această categorie reprezenta un procent de 6,4% din totalul studenților, în 2023 - 2024 ei au ajuns să reprezinte 16,8%. Impresionant este și faptul că procentul celor de peste 40 de ani a crescut de la 1,2% în 2010 - 2011 la 6,5% în 2023 - 2024.

Așteptări pentru anul viitor universitar

În urmă cu șapte ani, procentul era de doar 32% dintre tinerii din Republica Moldova care urmau studii. Acum acest procent a crescut la 42%. Aproape jumătate dintre tinerii care nu au plecat peste hotare decid să meargă la studii, conform specialistului de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

Dacă în anul universitar 2019 - 2020 s-au înscris la facultate 13.600 de persoane, în 2020 - 2021 – 15.500 de persoane; în 2022 - 2023 – 13.600 mii, în acest an, 2024/2025, se prefigurează un număr de 14.500 de persoane. Chiar dacă se poate observa o fluctuație de la an la an, se poate vorbi despre o creștere, a mai arătat Veaceslav Ioniță, conform bani.md.