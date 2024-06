Economie Podcast „Picătura de business”. Moldovenii care cuceresc lumea cu dragoste și pace. Tucano Coffee trece la al treilea continent







Săptămâna acesta la podcastul „Picătura de business” este invitat Victor Gorea, director de dezvoltare al rețelei Tucano Coffee. Este un brand care a plecat în urmă cu 14 ani din Chișinău, Republica Moldova, și acum a ajuns să aibă peste 50 de locații în opt țări de pe două continente, Europa și Asia. Acum se pregătesc să meargă la un nou nivel. Afacerea își pregătește intrarea pe al treilea continent: Africa.

Unii oameni nu pot trăi fără cafea. Obiceiul de a ne delecta cu o ceașcă (sau două-trei) din această licoare în fiecare dimineață face parte din rutina zilnică. Dar ce să vezi, cafeaua pe care o facem acasă nu are niciodată gustul excepțional din cafenele. Victor Gorea a vorbit despre începuturile business-ului Tucano, dar și despre secretele din spatele gustului excepțional ce vine la pachet cu profit. Acesta a povestit în cadrul podcast-ului ”Picătura de business” de ce sume ai nevoie pentru a putea deschide în franciză o astfel de cafenea, dar și în cât timp își recuperează investiția un antreprenor care alege să între în această rețea.

Tucano este de 10 ani pe piața din România

Deși multe persoane nu știu, brandul Tucano nu provine dintr-o țară îndepărtată sau de pe alt continent. Deși sună a America Latină, compania este originară din Republica Moldova. Cafenelele Tucano există de 14 ani de piață, prima locație fiind deschisă în țara de peste Prut. Inițial, nu aveau în plan transformarea afacerii în franciză, dar au ajuns în prezent la 51 de locații. 2024 a adus, de asemenea, celebrarea a 10 ani de activitate pe piața românească.

Fondatorul companiei nu a plecat la drum în industria cafelei. Inițial, acesta și-a deschis un lanț de pizerii, sub numele Celentano. Totuși, a aflat că această denumire fusese folosită anterior de altcineva. Dar, cu o echipă ingenioasă de marketing, afacerea s-a reprofilat, ajungând la conceptul actual al cafenelelor Tucano.

Business-ul a reușit rapid să se facă remarcat. Cafea de specialitate vând multe persoane, important este să știi cum să-ți faci produsul atractiv. „La noi este o coloristică, este o anumită muzică și multe alte elemente ce ne diferențiază” a explicat Victor Gorea. Iar cafeaua este de cea mai bună calitate.

„Tucano este o cafenea de specialitate. În industrie există două tipuri de cafea, arabica și robusta. Arabica este cea care este crescută precum struguri, dar pe niște stânci și boabele sunt culese manual. Robusta este de obicei plantată pe câmpuri, iar cofeina este mai puternică, practic dublă față de cafeaua de specialitate. Dar este de mai proastă calitate, mai ales că este preluată și prelucrată mecanic. Noi, la Tucano, folosim doar cafea arabica” a explicat acesta.

Cum poți deschide o franciză Tucano

Victor Gorea a ajuns în cadrul companiei în 2020, chiar la început de pandemie. Acesta a ajutat la dezvoltarea programului de francizare. La venirea sa în cadrul echipei Tucano, erau deschise 27 de localuri. În prezent, compania se bucură de 51 de locații, dintre care 43 sunt sub francizare.

Antreprenorii care doresc să facă parte din universul Tucano au de respectat anumite condiții: de la valorile companiei până la locația perfectă. La nivelul României, taxa de franciză se ridică la sume cuprinse între 8.000 și 15.000 de euro. Totuși, per locație, investiția totală ajunge la 200.000 de euro. Victor a explicat că cei care fac acest pas își pot recupera investiția în trei ani de zile.

„Condițiile de francizare sunt în funcție de regiune. Depinde foarte mult de partea noastră de implicare. Pe România este mult mai simplu, mai ales că avem o anumită experiență, o vechime. Ne este mult mai ușor să ajutăm echipa pentru deschidere. Dacă vorbim de altă țară, fie că e din Europa sau din altă parte, costurile cu francizarea diferă în funcție și de cheltuielile noastre. Taxa de franciză se plătește doar la semnarea contractului sau la fiecare locație nouă. Reprezintă un cost pentru design, pentru grafică, pentru marketing și așa mai departe. Iar mai departe, partenerul plătește un procent din vânzări, de obicei este cuprins între 4 și 5%. Iar profitul ajunge undeva pe la un 20%, înainte de taxe.” a spus invitatul podcast-ului.

Afacere cu „Love, Peace and Coffee”

Când vine vorba de franciză, antreprenorilor li se pun două condiții. Prima ține de respectarea valorilor companiei. „Valorile noastre sunt <Love, Peace and Coffee>, cum este și sloganul Tucano. Nu este doar despre bani, trebuie să ai o dorință să vii alături de noi” a spus Victor. Iar a doua condiție ține de potențiala locație în care va fi deschisă franciza. Mai exact, validarea unei locații are în spate un plan de business, totul este calculat în parametri pentru a asigura recuperarea investiției, a explicat Victor.

„Noi facem o analiză înainte pentru locația propusă. Ținem cont de trafic, adică de câți oameni trec prin zona respectivă, la vecinătate, la aspectul locației, la aspectele tehnice. Suprafețele pentru o cafenea diferă, sunt cuprinse între 50 și 150 de metri pătrați. Chiar recent am avut o discuție cu un partener care voia să deschidă o cafea în 20 de metri pătrați. I-am spus că noi nu suntem o cafenea <to go>. Noi vrem ca cineva să poată să stea la noi, să se bucure de cafea. În medie, un client la Tucano stă în jur de 40 de minute. Iar când vine vorba de bon, media ajunge undeva la suma de 25 - 30 de lei. Dar depinde foarte mult de zonă.” a adăugat acesta.

Cafeaua moldovenilor ajunge pe noi continente

Afacerea Tucano este într-o continuă extindere. În luna iunie a acestui an a fost deschisă cea de-a cincea locație din Republica Moldova, care vine cu un concept nou. „Este chiar prima cafenea care are și prăjiturie chiar acolo. Pentru restul locațiilor avem o prăjiturie centrală. Cu excepția laptelui și fructelor, toate produsele sunt produse de noi, cafeaua este produsă de noi, prăjiturile sunt făcute de noi” a spus Victor Gorea.

Pentru locațiile de peste mări și țări, aprovizionarea din fabrica principală este o dificultate, cum ar fi cele din Emiratele Arabe sau din Arabia Saudită. Dar, echipele din aceste țări au găsit fabrici locale, care produc după rețetarul Tucano. În Dubai, afacerea are deschise trei cafenele, iar în Arabia Saudită există, de asemenea, o locație. Tucano s-a extins cu alte locații în Kirghistan și Kazahstan. De ce? Este o piață în creștere continuă.

„Piața de cafea din Orientul Mijlociu este una în creștere în ultimii ani. Până de curând, la ei era foarte răspândită cultura ceaiului. Dar de cinci ani încoace, trendul a început să se schimbe către cafea. Cererea de cafea se dublează, practic, în fiecare an. Și partenerii noștri sunt foarte mulțumiți. Foarte puține branduri europene din această zonă sunt prezente în regiunile respective” a povestit directorul de dezvoltare al Tucano.

Cerere mare pe piața din Africa

Extinderea companiei va merge acum pe un nou continent. Victor a povestit că este în prezent o creștere uriașă a cererii în Africa, iar prima țară în care vor deschide o cafenea este Kenya, unde vor fi prezenți până în luna noiembrie a acestui an.

„Există această paradigmă că Africa este un continent foarte sărac, însă făcusem o analiză pe partea asta și chiar am rămas surprinși. De exemplu, un taximetrist are un salariu de până la 1.000 de dolari în Africa. Bineînțeles, acest venit al unui cetățean diferă foarte mult în funcție de regiune, de oraș. Sunt orașe foarte bogate în Africa, dar și sate foarte sărace” a spus acesta.

Compania Tucano poartă acum discuții cu partenerii pentru a deschide locații în alte patru țări: Uzbekistan, Indonesia, India și Georgia.

Meniu adaptabil în funcție de țară și sezon

În momentul în care o afacere se extinde la nivel internațional, adaptarea și flexibilitatea sunt cele mai importante caracteristici. Invitatul podcast-ului a explicat că 30% din meniu este adaptabil în funcție de țară, iar 70% este dictat de echipa de marketing și de produs.

„O dată la șase luni, noi schimbăm meniul, în funcție de sezon. Iarna, de exemplu, se consumă produsele mai bogate în grăsimi. În Germania este acest trend al mâncărurilor cu mai puțină grăsime, cu mai puțin zahăr tot timpul anului. În Kazahstan este chiar invers. Acolo avem cerere pentru produse cu mai multă carne. Prăjitura jamaicană este cea mai populară la noi, este vorba despre un tort din clătite cu cremă de ciocolată, o rețetă asemănătoare cu <Cușma lui Guguță> din Republica Moldova” a explicat Victor.

Industria cafelei este în continuă creștere, iar profitul generat diferă de la țară la țară. „ Anual, vorbim de o creștere medie de 15% în cazul Tucano, iar întreaga piață are parte de o creștere de 7%. Pentru Tucano, contează foarte mult locația, avem cafenele care vând lunar peste 100 de mii de euro, dar și locații, cum ar fi din Kirghistan, care este o țară mai ieftină, unde se vinde lunar de 8.000 de dolari” a spus directorul de dezvoltare al Tucano.

Reduceri pentru clienții care aleg să protejeze mediul

Sustenabilitatea a devenit un trend important care nu poate lipsi din nicio afacere. Tucano face pași în această direcție din 2017, când a venit cu o ofertă pentru clienții responsabili, care au în vedere grija față de planetă.

„Din 2017 am încercat să venim cu o reducere pentru cei care vin la cafenea cu propriul recipient, avem acest program și acum. Lumea preferă în continuare plastic și carton. Noi am introdus să introducem taxe suplimentare pentru cei care aleg „to go”, pentru a-l descuraja, însă nu s-a schimbat nimic. La fiecare 15 bonuri care sunt emise prin aplicația Tucano Friends noi alegem să plantăm un copac. Nu impune niciun cost suplimentar pentru clienții noștri. În total, au fost plantați 15 mii de copaci” a afirmat Victor.

Tucano continuă să investească în aparatură și locații. Victor a explicat că afacerea pune la dispoziția angajaților din cafenele cele mai bune condiții. Un espressor full-automat se poate ridica la costuri de 20.000 de euro. „Un astfel de aparat ajută foarte mult un barista. Un angajat la noi, cu ajutorul acestor dispozitive, nu trebuie să fie un barista profesionist. În alte state din Europe, salariul unui barista ajunge să fie și de cinci ori mai mare decât la noi, iar restul costurilor sunt identice. În Occident, un barista primește până la 15 euro pe oră și la noi în jur de 15 lei. Un aparat ajunge să facă până la 250 - 300 de cafele pe oră, dar nu fluxul contează, ci calitatea” a explicat reprezentantul companiei.

Tucano este o afacere în continuă dezvoltare. La nivel de planuri, scopul principal este acela de a ajunge la 100 de cafenele deschide, 60 în România și 40 în afară.