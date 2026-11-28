Noua reglementare care impune un termen de valabilitate de cel mult opt zile de la sacrificare pentru carnea proaspătă de porc provoacă o stare profundă de nesiguranță în industria alimentară și în comerț, punând sub semnul întrebării atât disponibilitatea produselor, cât și accesibilitatea lor pentru cumpărători. Avertismentul vine din partea reprezentanților Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și ai Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), conform Agerpres.

Conform informațiilor transmise printr-un comunicat de presă al AMRCR, etapele logistice obligatorii consumă cea mai mare parte a acestui interval. Imediat după sacrificare, carnea necesită aproximativ o zi pentru răcire și scurgere, fiind apoi tranșată, ambalată, transportată către centrele de distribuție și, în final, livrată către magazine. Astfel, o bună parte din cele opt zile prevăzute de actul normativ expiră înainte ca marfa să fie măcar așezată la raft.

Reprezentanții comercianților atrag atenția asupra momentului ales pentru aplicarea acestei măsuri, exact în perioada de vârf a cumpărăturilor de iarnă, și pun la îndoială fundamentul științific al deciziei.

Ordinul invocă necesitatea protejării sănătăţii consumatorilor şi a prevenirii riscurilor microbiologice. Sunt obiective pe care le susţinem pe deplin şi care reprezintă o prioritate pentru sectorul alimentar, însă care sunt studiile şi dovezile ştiinţifice care arată că limitarea termenului de valabilitate la opt zile de la sacrificare oferă consumatorilor o siguranţă alimentară mai mare decât cea asigurată prin respectarea normelor aplicabile până în prezent? După sacrificare, carnea are nevoie de aproximativ o zi pentru răcire şi scurgere. Urmează tranşarea, ambalarea, transportul către centrele de distribuţie şi, de acolo, către magazine. Din cele opt zile de la sacrificare prevăzute de ordin, o bună parte se consumă, aşadar, înainte ca produsul să ajungă la raft", se menţionează în comunicat.

Cele două organizații își manifestă îngrijorarea față de impactul direct pe care Ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Autorității Naționale Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) îl va avea asupra clienților finali, care ar putea ajunge să arunce mâncarea proaspăt cumpărată.

"Carnea de porc se comercializează şi se consumă în România de zeci de ani, în baza unor norme stricte de siguranţă alimentară. A fost identificată, în tot acest timp, o problemă de sănătate publică generată în mod specific de durata termenelor de valabilitate stabilite legal de producători? Există date, incidente documentate sau evaluări de risc care justifică necesitatea unei asemenea măsuri? Considerăm firesc ca aceste informaţii să fie făcute publice, pentru ca atât industria, cât şi consumatorii să înţeleagă ce beneficii concrete aduce noua reglementare şi dacă acestea justifică dificultăţile pe care aplicarea sa le poate genera.

Carnea poate ajunge în magazin cu numai 3-5 zile de valabilitate rămase, iar în anumite situaţii s-ar putea chiar mai puţin. Din acest interval, o parte se scurge până când produsul este pus la raft si cumpărat. Astfel, atunci când carnea ajunge în frigiderul unei familii, consumatorul poate avea la dispoziţie doar una sau două zile de valabilitate pentru a o prepara, chiar dacă produsul a fost transportat şi păstrat în toate aceste etape cu respectarea condiţiilor de siguranţă alimentară", notează asociaţiile de profil.

Specialiștii din retail avertizează că concentrarea achizițiilor în doar câteva zile înainte de sărbători va genera aglomerație excesivă, sincope în aprovizionare și lipsa temporară a produselor din galantare. Situația este agravată de faptul că România depinde masiv de marfa adusă din străinătate.

"Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât, potrivit datelor publicate chiar de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în luna noiembrie 2026, "în prezent, acoperirea consumului de carne de porc din producţia internă este de 50%, România fiind dependentă de importuri în proporţie de 50%". Cu alte cuvinte, jumătate din consumul de carne de porc al României este acoperit din afara ţării.

În cazul cărnii provenite din alte state europene, transportul poate consuma alte câteva zile din termenul prevăzut de Ordin. De exemplu, carnea care ajunge în România în a şasea sau a şaptea zi de la sacrificare, deşi poate avea pe etichetă aplicată de producător un termen de valabilitate mai mare, stabilit în conformitate cu legislaţia aplicabilă în ţara de origine, în cazul aplicării termenului maximal de opt zile de la sacrificare, timpul rămas pentru tranşare, procesare, comercializarea produsului şi prepararea sa de către consumator ar fi redus sau aproape inexistent", subliniază reprezentanţii celor două entităţi.

În fața acestor blocaje iminente, AMRCR cere oficial MADR, ANSVSA și ANPC să reanalizeze și să modifice limita de opt zile, să prezinte dovezile științifice care stau la baza deciziei și să realizeze un studiu de impact asupra întregului lanț alimentar.

"În acest context, AMRCR a solicitat instituţiilor emitente, cu informarea prim-ministrului, a Administraţiei Prezidenţiale şi a Consiliului Concurenţei, organizarea de urgenţă a unor întâlniri cu reprezentanţii întregului lanţ de producţie, procesare, distribuţie şi comercializare a cărnii de porc. Scopul acestui dialog este identificarea unor soluţii care să prevină dificultăţile de aprovizionare şi riscul indisponibilităţii produselor, tocmai în perioada în care consumatorii români au cea mai mare nevoie de acestea. Siguranţa alimentară nu este negociabilă, însă nu susţinem simpla reducere a termenului de valabilitate, fără un fundament ştiinţific. Românii trebuie să aibă acces la produse sigure, disponibile şi accesibile, să îşi poată organiza cumpărăturile fără dificultăţi suplimentare şi să nu ajungă în situaţia de a arunca alimente pentru care au plătit", au transmis reprezentanţii celor două asociaţii.

Potrivit documentului elaborat de ANSVSA, ANPC și MADR, carnea proaspătă de porc refrigerată va avea un termen de valabilitate strict de maximum opt zile de la data sacrificării. Unitățile de tranșare și ambalare nu vor mai avea dreptul să modifice sau să prelungească termenul stabilit inițial de abator.

Actul normativ introduce reguli riguroase privind etichetarea, transportul, depozitarea și comercializarea cărnii de porc, impunând obligații clare de verificare pentru operatorii economici. Principala schimbare vizează aplicarea unor termene stricte și eliminarea completă a practicii de reîmprospătare a produselor.

De asemenea, consumatorii vor beneficia de o transparență sporită la raft. Pentru carnea proaspătă vândută vrac, neambalată, eticheta afișată inclusiv la vitrina cu servire asistată va trebui să menționeze obligatoriu tipul produsului, țara de origine, unitatea producătoare, data sacrificării, data producției sau a abatorizării, precum și termenul exact de valabilitate.