Un tren de marfă operat de Grup Feroviar Român a fost implicat într-un incident feroviar sâmbătă, 28 noiembrie 2026, în stația CF Pasărea, provocând restricții și întârzieri pe calea ferată. Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, impactul s-a produs la ora 09:58, când garnitura de marfă a lovit catargul semnalului de ieșire Y2 în timpul trecerii prin stație. În urma coliziunii, catargul s-a deformat și a rămas sprijinit de linia de contact, ceea ce a necesitat intervenția rapidă a echipelor feroviare pentru remedierea defecțiunii și verificarea instalațiilor din zonă.

Imediat după incident, la ora 10:10, alimentarea cu energie electrică a fost oprită pe firul I între stațiile CF Brănești și Pantelimon, dar și pe liniile 1 și 2 din stația CF Pasărea. În primele ore, trenurile au putut circula în condiții normale pe firul II și pe liniile 3–5 din stația CF Pasărea, însă lucrările de intervenție au impus ulterior restricții mai ample.

„Pentru remedierea avariei şi asigurarea gabaritului de liberă trecere, la ora 16:25, măsura a fost extinsă la ambele fire de circulaţie, pe sectorul Pantelimon – Lehliu, inclusiv în staţiile CF Pasărea, Brăneşti, Fundulea şi Săruleşti. Această măsură afectează temporar circulaţia tuturor trenurilor care tranzitează sectorul respectiv, fiind semnalate repercusiuni asupra trenurilor IR 16089, IR 1586, IC 581 şi IR 16084, operate de CFR Călători”, a transmis CFR SA.

Echipele de specialitate ale CFR SA au acționat pe teren pentru remedierea avariei și verificarea instalațiilor afectate, astfel încât circulația feroviară să poată fi reluată în condiții de siguranță. Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită la ora 17:52 pe ambele fire de circulație între stațiile CF Pantelimon și Lehliu, inclusiv în stațiile CF Pantelimon, Pasărea, Brănești, Fundulea, Sărulești și Lehliu.

După finalizarea intervențiilor la instalațiile feroviare din stația CF Pasărea, circulația trenurilor a revenit la condițiile normale. Reprezentanții CFR SA au precizat că semnalul de ieșire Y2 din stația CF Pasărea rămâne scos din funcțiune, iar traficul se va desfășura în continuare cu respectarea procedurilor și reglementărilor de siguranță specifice unei astfel de situații.