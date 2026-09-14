Viteze de 160 km/h la trenuri în România, cu bani de la BEI

Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat cu România un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro pentru modernizarea liniei de cale ferată Brașov–Sighișoara, proiect estimat la un cost total de 2,25 miliarde de euro. Investiția este susținută și din fonduri europene, precum și prin contribuția de la bugetul de stat.

Lucrările vizează modernizarea a 113 kilometri de cale ferată, pe două fire și electrificată, parte a coridoarelor TEN-T Rin–Dunăre și Marea Baltică–Marea Neagră–Marea Egee.

Proiectul urmărește eliminarea unui important punct de congestie de pe aceste rute strategice și îmbunătățirea conexiunilor dintre România și rețeaua feroviară europeană.

După finalizarea investiției, trenurile de pasageri vor putea circula cu viteze de până la 160 km/h, iar garniturile de marfă cu până la 120 km/h. Capacitatea infrastructurii va crește la 29 de trenuri de pasageri și 22 de trenuri de marfă pe zi.

Autoritățile estimează că aproximativ patru milioane de pasageri vor utiliza anual linia modernizată, în timp ce transportul de marfă ar putea ajunge la circa șase milioane de tone pe an.

Linia va fi dotată cu Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), iar gările și stațiile vor fi modernizate pentru a deveni mai accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă. Investiția ar urma să reducă timpii de călătorie, să crească siguranța și fiabilitatea transportului și să permită circulația unor trenuri de marfă mai lungi și mai grele.

BEI estimează că proiectul va încuraja transferul transportului de la rutier la feroviar, contribuind la reducerea traficului, a accidentelor, a poluării și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Totodată, modernizarea este considerată importantă pentru dezvoltarea economică a regiunilor din centrul țării și pentru consolidarea competitivității României.

Pe lângă finanțare, BEI a oferit și sprijin consultativ autorităților române pentru pregătirea și implementarea investiției.