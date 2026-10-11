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A murit Yukan’na, câinele Salvamont din Alba. A participat la misiuni timp de 11 ani

A murit Yukan’na, câinele Salvamont din Alba. A participat la misiuni timp de 11 aniYukan’na / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Yukan’na, câinele Golden Retriever din cadrul unității canine Salvamont Alba, a murit vineri, 9 octombrie 2026, cu puțin timp înainte de a împlini 12 ani. Patrupedul a participat timp de 11 ani la misiuni de căutare și salvare, alături de conductorul său, Tiberiu Krizbai, și s-a pensionat în 2025.

Vestea dispariției sale a fost anunțată de reprezentanții Câini de Salvare Transilvania și Câini Salvamont România. Yukan’na a contribuit la găsirea mai multor persoane dispărute, iar activitatea sa a inclus și întâlniri cu elevi și preșcolari, în cadrul unor acțiuni educative.

Yukan’na a participat la numeroase misiuni de salvare

Timp de peste un deceniu, Yukan’na și Tiberiu Krizbai au format o echipă canină implicată în activitatea de căutare și salvare. Cei doi au participat la misiuni în calitate de voluntari ai Câini de Salvare Transilvania și de membri ai Salvamont.

Pregătirea unui câine de salvare presupune antrenamente constante, pentru ca acesta să poată răspunde cerințelor din teren. Potrivit reprezentanților organizației Câini de Salvare Transilvania, Yukan’na a petrecut mii de ore de pregătire pentru a fi gata să participe la intervenții.

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Activitatea echipei formate din Yukan’na și Tiberiu Krizbai a primit și recunoaștere internațională, potrivit informațiilor publicate de organizațiile din care au făcut parte.

Mesajul transmis de Câini de Salvare Transilvania

Reprezentanții Câini de Salvare Transilvania au anunțat moartea patrupedului printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care au rememorat rolul său în echipă și legătura cu familia conductorului său.

„A plecat draga noastră Yukan’na. O cățelușă blondă, blândă și silitoare”, au transmis aceștia.

Potrivit mesajului, Yukan’na a fost pregătită să continue activitatea câinelui Inata și să devină partenerul lui Tiberiu Krizbai în misiunile de salvare. De-a lungul anilor, patrupedul a participat și la vizite în școli și grădinițe, unde a interacționat cu sute de copii.

„A mai adorat o misiune, aceea de a fi alături de copii”, au precizat reprezentanții organizației, care au amintit de reacțiile celor mici la întâlnirile cu animalul.

Yukan’na s-a pensionat în 2025

După 11 ani de activitate, Yukan’na s-a pensionat anul trecut. Chiar dacă nu a mai participat la misiuni în aceeași calitate, a rămas un exemplu pentru câinii mai tineri aflați în pregătire.

Reprezentanții Câini Salvamont România au descris-o drept „Donna Alba a Câinilor Salvamont România” și au transmis un mesaj de susținere pentru Tiberiu Krizbai.

Totodată, aceștia au anunțat că activitatea de căutare și salvare va continua prin Kamura, fiica lui Helios și a Rayei.

„Ne va fi dor de eleganța, blândețea și delicatețea ei”, au transmis reprezentanții Câini Salvamont România.

O activitate care va continua prin generațiile următoare

Moartea Yukan’nei marchează încheierea unui capitol important pentru echipa canină din Alba. În cei 11 ani de activitate, patrupedul a participat la misiuni de căutare și salvare, a trecut prin mii de ore de antrenament și a contribuit la promovarea activității câinilor de intervenție în rândul copiilor.

Experiența acumulată de echipă și continuarea pregătirii altor câini, precum Kamura, susțin activitatea de căutare și salvare desfășurată de organizațiile specializate.

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