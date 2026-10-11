Republica Moldova. Soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu, se numără printre cele trei persoane rănite într-un accident rutier grav produs sâmbătă, 10 octombrie, în județul Vaslui, România. O femeie de 52 de ani a murit, iar o altă victimă, în vârstă de 34 de ani, a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din Iași. Toate cele patru persoane implicate în accident făceau parte dintr-o delegație din Republica Moldova, potrivit informațiilor obținute de Teleradio-Moldova de la surse guvernamentale.

Accidentul s-a produs pe drumul european E581, în localitatea Târzii, comuna Oltenești. Un autoturism de teren, marca Toyota, a intrat într-un cap de pod, în zona trecerii la nivel cu calea ferată.

În mașină se aflau patru persoane. Trei dintre acestea au rămas încarcerate, iar una a reușit să iasă singură din autoturism.

La fața locului au intervenit echipele de salvare. Operațiunea a fost una complexă. La misiune au participat 15 pompieri militari, echipaje de descarcerare și mai multe ambulanțe.

Potrivit informațiilor cele patru persoane implicate în accident făceau parte dintr-o delegație din Republica Moldova. Aceasta participase la un eveniment dedicat monumentului „Tradiție și viitor”.

În urma impactului, o femeie de 52 de ani și-a pierdut viața. Decesul a fost constatat de echipajul de terapie intensivă mobilă, ajuns la locul accidentului.

O altă victimă, o femeie de 34 de ani, a suferit răni grave, inclusiv amputarea unui membru superior. Pentru transportarea ei la spital a fost solicitat elicopterul SMURD. Femeia a fost dusă la o unitate medicală din Iași.

Celelalte două persoane rănite sunt un bărbat de 62 de ani și o femeie de 59 de ani. Ambii au suferit politraumatisme și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Vaslui.

Printre persoanele rănite se află și soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu.

La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare de la Secția de Pompieri Huși, o autospecială de descarcerare grea și ambulanțele de terapie intensivă mobilă și de prim ajutor de la Detașamentul de Pompieri Vaslui. Au intervenit și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajul din Huși a fost direcționat către localitatea Târzii de la un alt accident rutier produs în municipiul Huși.

Toate cele patru victime au fost preluate de echipajele medicale. Una dintre ele nu a mai putut fi salvată, iar celelalte trei au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.