Republica Moldova. Ghenadie Valuța, preotul din Republica Moldova devenit cunoscut după ce a legat un câine de mașină și l-a târât pe șosea, nu mai face parte din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Sinodul Mitropoliei Moldovei a decis să-i retragă definitiv rangul preoțesc. Hotărârea a fost adoptată pe 12 noiembrie 2026. În urma acestei decizii, Valuța nu mai are dreptul să oficieze slujbe religioase.

Potrivit comunicatului publicat de Mitropolia Moldovei, membrii Sinodului au examinat cazul disciplinar-canonic al lui Ghenadie Valuța. În cadrul ședinței a fost prezentat un raport privind situația acestuia, iar ierarhii au analizat materialele incluse în dosar.

La final, Sinodul a decis caterisirea preotului. Aceasta este cea mai severă sancțiune bisericească, prin care un cleric pierde dreptul de a mai exercita preoția.

„În urma examinării raportului și a materialelor dosarului, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a decis caterisirea preotului Ghenadie Valuța, cu aplicarea consecințelor canonice prevăzute de Sfintele Canoane și de Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova”, se arată în comunicatul Mitropoliei.

Numele lui Ghenadie Valuța a apărut de-a lungul anilor în mai multe controverse. Una dintre acestea a avut loc în 2014, în timpul unei emisiuni televizate. Atunci, preotul a stropit cu agheasmă o reprezentantă a comunității LGBT, Angelica Frolov, coordonatoare de programe la centrul Genderdoc-M.

Gestul a ajuns ulterior în instanță. Valuța a fost obligat să-i achite Angelicăi Frolov 5.000 de lei drept prejudiciu moral. La această sumă s-au adăugat alte 7.000 de lei pentru cheltuielile de judecată.

Preotul a participat și la mai multe acțiuni de protest îndreptate împotriva persoanelor homosexuale.

Cel mai cunoscut scandal în care a fost implicat Ghenadie Valuța a izbucnit în 2019. Atunci, preotul din Anenii Noi a legat un câine maidanez cu un lanț metalic de automobil și l-a târât pe carosabil pe o distanță de câțiva kilometri.

Animalul a fost observat de trei bărbați aflați într-o altă mașină. Aceștia au oprit automobilul preotului și au intervenit pentru a salva câinele. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale și au provocat un val de reacții.

Valuța și-a justificat atunci gestul prin faptul că nu ar fi vrut să-și murdărească mașina. El a mai spus că animalul ar fi fost agresiv și că ar fi mușcat un copil.

„Noi am mers foarte încet. Legat câinele acolo a fost pentru simplul motiv ca să nu murdărim mașina, să nu muște pe nimeni. Am ieșit de la capătul satului. Nu sunt nici trei Km. Asta este din cauza că el este violent. A mușcat un copil. De aceea noi vrem ca să protejăm toată gospodăria”, a declarat Ghenadie Valuța.

În urma acestui caz, preotul a fost amendat cu 1.200 de lei. Dosarul penal a fost închis, deoarece fapta nu era incriminată penal la momentul producerii incidentului.

Caterisirea din noiembrie 2026 nu este prima sancțiune disciplinară aplicată lui Ghenadie Valuța. În 2015, acesta a fost oprit de la oficierea slujbelor religioase. Decizia a fost luată pe motiv de „instigare la vrajbă, ură și clevetire”.

În decembrie 2021, Valuța a fost din nou îndepărtat de la slujire. Printre motivele invocate s-au numărat acuzațiile de agresiune fizică asupra membrilor familiei, comportamentul manipulator și nepotrivit pentru un cleric, dar și depășirea atribuțiilor preoțești.

În primăvara anului 2024, acesta a revenit însă în rândul clerului. A fost rehirotonit preot de Mitropolitul Vladimir, după ce anterior avusese rangul de diacon. Reprezentanții Mitropoliei au explicat atunci că Valuța își ispășise pedeapsa și că nu fusese exclus definitiv din cler.

În noiembrie 2024, preotul a primit o nouă interdicție. Mitropolitul Vladimir i-a oprit dreptul de a oficia slujbe, de a da binecuvântări și de a purta crucea preoțească. Decizia a venit după ce Comisia Disciplinară a Mitropoliei l-a găsit vinovat de agresiune fizică asupra membrilor familiei și de comportament considerat incompatibil cu statutul unui slujitor al Bisericii. Valuța a respins atunci acuzațiile și a susținut că sancțiunea nu era justificată. El a afirmat și că solicitase anterior să plece din Mitropolia Moldovei.

Un alt episod care a provocat reacții publice a fost cel în care preotul și-a făcut fotografii alături de o femeie în vârstă, aflată în pragul morții, pe care le-a publicat ulterior pe internet.