Cu ce a atras privirile Mirabela Grădinaru, la recepția de la Cotroceni. Partenera președintelui, printre vedete și influenceri

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a fost în centrul atenției la recepția organizată de Ziua Națională, 1 Decembrie, la Palatul Cotroceni. Spre deosebire de parada militară de la Arcul de Triumf, la care nu a participat alături de șeful statului, ea a fost prezentă la evenimentul de la Cotroceni.

Pentru această ocazie, Mirabela a purtat o rochie gri închis, cu mâneci lungi și fustă plisată, accesorizată cu o cocardă în culorile tricolorului.

În imagini, partenera lui Nicușor Dan apare și alături de Andreea Raicu, care i-a pregătit ținutele pentru anumite evenimente din trecut. Recepția de la Palatul Cotroceni a strâns numeroase figuri publice, de la politicieni la influenceri și vedete. Printre invitați s-au aflat Laura Cosoi, Alexia și Alexandre Eram, Denise Rifai, Anca Serea, Adrian Sînă și Cristina Dorobanțu.

Mirabela Grădinaru a discutat cu numeroși invitați și a făcut fotografii cu vedetele prezente. Laura Cosoi a surprins un astfel de moment, iar imaginea a ajuns rapid în mediul online. Actrița a spus că a venit la eveniment pentru a reprezenta vocea părinților și a copiilor din România.

Ea a amintit că, așa cum spune și Ursula von der Leyen, niciun algoritm nu poate înlocui atenția, siguranța și responsabilitatea oferite de oameni.

„Astăzi, de 1 Decembrie, am ales să fiu aici în numele părinților și copiilor din România. Pentru că viitorul lor nu poate fi lăsat pe mâna algoritmilor și a unor sisteme care nu știu ce înseamnă iubirea, siguranța sau responsabilitatea, exact cum spunea și Ursula von der Leyen: nimic nu poate înlocui rolul uman în educația copiilor noștri. Educația nu este un proces tehnic, ci o relație”, a scris ea pe Instagram

De Ziua Națională, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj adresat românilor din țară și din diaspora. Șeful statului a reamintit că Unirea de la 1918 a fost împlinirea unui vis colectiv și a subliniat responsabilitatea generației de astăzi de a se ridica la nivelul celor care au făcut posibil acel moment istoric.

„Dragi români, din România și de pretutindeni, Celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, în care un vis de generații s-a împlinit. Asta înseamnă pe de o parte că nu venim de nicăieri. A existat o societate capabilă să-și canalizeze energiile pentru un ideal. Memoria acelor oameni de obligă și pe noi să fim la înălțimea a ceea ce au făcut. Unde suntem azi? Trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul la care suntem”, a arătat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit despre realitățile României, spunând că populația trăiește mai prost decât anul trecut, dar mult mai bine decât în urmă cu două decenii.

„Trăim mai prost ca anul trecut, dar trăim mult mai bine ca acum 20 de ani și ca mulți din oamenii din țări vecine nouă. România e o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția. Și când văd că oameni corupți vin și ele dau lecții la televizor. Toată corupția din toată această perioadă ne-a ‘ținut înapoi. Puteam să trăim mult mai bine ca azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român”, a declarat Nicușor Dan.