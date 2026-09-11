„Rochia răzbunării” purtată de Prințesa Diana în 1994 va fi scoasă la licitație pe 9 decembrie, la New York, iar casa Sotheby's estimează că celebra creație neagră ar putea fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari.

Rochia creată de designerul grec Christina Stambolian va fi prezentată publicului în mai multe orașe înaintea licitației. Piesa va fi expusă la Londra în septembrie, apoi la Hong Kong și Geneva, urmând să ajungă la New York în luna decembrie.

Prințesa Diana a purtat rochia la 29 iunie 1994, la o petrecere organizată la Serpentine Gallery din Londra. Alegerea vestimentară a venit chiar în ziua în care Prințul Charles, actualul rege Charles al III-lea, recunoștea într-un documentar ITN că îi fusese infidel.

Scandalul devenise deja unul dintre principalele subiecte ale presei britanice. Documentarul a fost urmărit de aproximativ 13 milioane de telespectatori.

În acest context, apariția Dianei a atras imediat atenția. Rochia neagră, mulată, cu umerii goi, a fost asortată cu pantofi negri, un plic de aceeași culoare, unghii roșii și un colier cu diamante și safir.

Piesa a rămas cunoscută ulterior sub numele de „rochia răzbunării”, denumire asociată cu momentul în care Diana a ales să apară în public în ciuda presiunii generate de dezvăluirile despre căsnicia sa.

La acea vreme, negrul era considerat în cadrul familiei regale britanice o culoare asociată în principal cu doliul și funeraliile. Rochia lui Christina Stambolian reprezenta, în schimb, o interpretare a clasicei „little black dress”.

Potrivit Sotheby's, Diana avea rochia în garderobă de aproximativ trei ani, dar ezitase să o poarte deoarece i se părea prea îndrăzneață.

Designerul Christina Stambolian a povestit ulterior că Diana a luat decizia de a purta creația în ultimul moment. Alegerea avea să transforme rochia într-una dintre cele mai cunoscute ținute purtate vreodată de Prințesa de Wales.

„Moda poate fi un limbaj atunci când cuvintele nu sunt suficiente sau pur și simplu nu-și mai găsesc locul. Prințesa Diana a înțeles acest lucru instinctiv”, a declarat Morgane Halimi, șefa departamentului de modă al Sotheby's.

Potrivit acesteia, ținuta a devenit un mesaj transmis de Diana într-un moment în care viața sa personală era intens urmărită de public.

Sotheby's estimează că rochia se va vinde pentru 150.000-300.000 de dolari. Valoarea finală ar putea însă să difere de estimarea inițială, mai ales în contextul recordurilor stabilite de alte obiecte vestimentare asociate Prințesei Diana.

În 2023, una dintre rochiile sale mai puțin cunoscute a fost vândută pentru 604.800 de dolari. Tot în acel an, celebrul pulover „Black Sheep” („Oaia neagră”) al Dianei a stabilit un record, fiind adjudecat pentru peste 1,1 milioane de dolari.

„Rochia răzbunării” are însă o particularitate importantă: este legată de unul dintre cele mai fotografiate și comentate momente din viața Prințesei Diana.

Diana a scos rochia la licitație în iunie 1997, cu doar câteva luni înainte de moartea sa. Atunci, 79 dintre rochiile sale au fost vândute pentru strângerea de fonduri destinate unor organizații caritabile care luptau împotriva cancerului de sân și SIDA.

Rochia a fost cumpărată la licitația din 1997 de un colecționar care a rămas anonim. Ulterior, piesa a fost prezentată la mai multe evenimente caritabile din Scoția și a ajuns să fie expusă la Paisley Museum.

Împreună cu rochia va fi vândut și un exemplar rar al catalogului licitației din 1997. Catalogul îl menționează pe Prințul William în legătură cu organizarea vânzării și poartă semnăturile Prințesei Diana și ale designerului Christina Stambolian.

Proprietarul actual a declarat pentru Sotheby's că el și soțul său au considerat încă de la început că rochia era „ceva special”.

Înainte de vânzarea programată pentru 9 decembrie la New York, „rochia răzbunării” va fi prezentată în mai multe orașe.

La Londra, rochia va fi expusă la Sotheby's între 18 și 24 septembrie. Următoarea oprire este Hong Kong, unde va putea fi văzută între 1 și 15 octombrie.

Piesa va ajunge apoi la Geneva, unde va fi expusă între 6 și 11 noiembrie, iar din 2 decembrie va putea fi admirată la New York, înaintea licitației.

O parte din banii obținuți din vânzare va fi donată NHS Lothian Charity, organizație care sprijină serviciile de sănătate.

„Rochia răzbunării” a depășit de mult statutul unei simple piese vestimentare. Apariția din 1994 a fost reluată în colecții de modă, producții de televiziune și în cultura populară, inclusiv în serialul „The Crown”.

Pentru piața obiectelor asociate familiei regale britanice, licitația reprezintă și o nouă ocazie de a testa interesul colecționarilor pentru obiectele care au aparținut Prințesei Diana.

Indiferent de prețul final, rochia rămâne legată de una dintre cele mai cunoscute apariții publice ale Dianei și de perioada în care imaginea sa devenea tot mai independentă de protocolul regal.