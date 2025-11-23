„Rochia Răzbunării”. Muzeul Grévin surprinde lumea cu noua statuie a Dianei

Muzeul Grévin a prezentat săptămâna aceasta o nouă statuie de ceară dedicată Prințesei Diana, în una dintre cele mai emblematice apariții ale sale.

Statuia o înfățișează pe Diana purtând faimoasa „Rochie a Răzbunării”, un model negru, scurt, cu umerii goi, creat de designerul Christina Stambolian.

Rochia a fost purtată de Diana la un eveniment la care a participat în seara în care soțul său de atunci, Prințul Charles, a recunoscut public infidelitatea sa într-un interviu televiziv.

Statuia de ceară a Prințesei Diana include detalii atent redate: bijuterii cu perle, clutch negru, ciorapi și pantofi cu toc, exact cum erau purtate de aceasta în iunie 1994, la gala de la Serpentine Gallery din Hyde Park, Londra.

„Pentru statuia sa, Grévin a ales iconica Rochie a Răzbunării: rochia neagră, cu umerii goi, pe care a purtat-o seara după ce Prințul Charles și-a recunoscut public infidelitatea,” se arată într-un comunicat al muzeului.

„A fost îndrăzneață, elegantă și complet neașteptată. În acea seară, rochia a devenit un simbol al încrederii și al libertății și încă reprezintă acel moment de afirmare personală.”

Fotografiile realizate la dezvelirea statuii arată fidelitatea detaliilor, de la coafura Prințesei Diana până la postura acesteia în rochia emblematică.

Muzeul a ales să dezvăluie statuia exact pe 20 noiembrie, marcând astfel 30 de ani de la interviul Panorama, realizat de BBC, în care Diana a vorbit deschis despre dificultățile vieții regale.

„Nu este o coincidență că statuia Lady Diana a fost dezvelită pe 20 noiembrie,” se arată în comunicatul muzeului.

„Exact acum 30 de ani, în această zi, Lady Diana a acordat faimosul său interviu BBC. Pentru prima dată, ea a vorbit deschis și sincer despre viața sa personală – un moment care a schimbat percepția publicului asupra sa. Linia sa acum legendară, 'Am fost trei în această căsătorie, așa că era puțin aglomerat,' este încă amintită astăzi.”

Muzeul a precizat că interviul a stârnit controverse, dar alegerea acestei date pentru dezvelirea statuii a fost justificată prin impactul său major în istoria televiziunii:

„Interviul Panorama rămâne unul dintre cele mai influente momente televizate ale secolului trecut.”

Evenimentul a atras atenția presei internaționale, iar fotografiile statuii au fost publicate în numeroase publicații.

Grévin a subliniat că scopul expoziției este de a celebra momentul istoric reprezentat de „Rochia Răzbunării” și semnificația ei în istoria recentă a familiei regale britanice.