International

„Rochia Răzbunării”. Muzeul Grévin surprinde lumea cu noua statuie a Dianei

Comentează știrea
„Rochia Răzbunării”. Muzeul Grévin surprinde lumea cu noua statuie a DianeiStatuie ceară Prințesa Diana / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Muzeul Grévin a prezentat săptămâna aceasta o nouă statuie de ceară dedicată Prințesei Diana, în una dintre cele mai emblematice apariții ale sale.

Statuia o înfățișează pe Diana purtând faimoasa „Rochie a Răzbunării”, un model negru, scurt, cu umerii goi, creat de designerul Christina Stambolian.

Rochia a fost purtată de Diana la un eveniment la care a participat în seara în care soțul său de atunci, Prințul Charles, a recunoscut public infidelitatea sa într-un interviu televiziv.

Statuia Diana și accesoriile

Statuia de ceară a Prințesei Diana include detalii atent redate: bijuterii cu perle, clutch negru, ciorapi și pantofi cu toc, exact cum erau purtate de aceasta în iunie 1994, la gala de la Serpentine Gallery din Hyde Park, Londra.

Studiul blocat de urgență de conducerea Meta. Efectele după câteva zile fără Facebook și Instagram
Studiul blocat de urgență de conducerea Meta. Efectele după câteva zile fără Facebook și Instagram
Țeapa momentului explicată de DNSC. E-mailul pe care nu trebuie să-l deschizi sub nicio formă
Țeapa momentului explicată de DNSC. E-mailul pe care nu trebuie să-l deschizi sub nicio formă

„Pentru statuia sa, Grévin a ales iconica Rochie a Răzbunării: rochia neagră, cu umerii goi, pe care a purtat-o seara după ce Prințul Charles și-a recunoscut public infidelitatea,” se arată într-un comunicat al muzeului.

„A fost îndrăzneață, elegantă și complet neașteptată. În acea seară, rochia a devenit un simbol al încrederii și al libertății și încă reprezintă acel moment de afirmare personală.”

Fotografiile realizate la dezvelirea statuii arată fidelitatea detaliilor, de la coafura Prințesei Diana până la postura acesteia în rochia emblematică.

Data dezvelirii, o semnificație specială

Muzeul a ales să dezvăluie statuia exact pe 20 noiembrie, marcând astfel 30 de ani de la interviul Panorama, realizat de BBC, în care Diana a vorbit deschis despre dificultățile vieții regale.

„Nu este o coincidență că statuia Lady Diana a fost dezvelită pe 20 noiembrie,” se arată în comunicatul muzeului.

„Exact acum 30 de ani, în această zi, Lady Diana a acordat faimosul său interviu BBC. Pentru prima dată, ea a vorbit deschis și sincer despre viața sa personală – un moment care a schimbat percepția publicului asupra sa. Linia sa acum legendară, 'Am fost trei în această căsătorie, așa că era puțin aglomerat,' este încă amintită astăzi.”

Statuie ceară Prințesa Diana

Statuie ceară Prințesa Diana

Muzeul a precizat că interviul a stârnit controverse, dar alegerea acestei date pentru dezvelirea statuii a fost justificată prin impactul său major în istoria televiziunii:

„Interviul Panorama rămâne unul dintre cele mai influente momente televizate ale secolului trecut.”

Reacții și atenție mediatică

Evenimentul a atras atenția presei internaționale, iar fotografiile statuii au fost publicate în numeroase publicații.

Grévin a subliniat că scopul expoziției este de a celebra momentul istoric reprezentat de „Rochia Răzbunării” și semnificația ei în istoria recentă a familiei regale britanice.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:34 - Studiul blocat de urgență de conducerea Meta. Efectele după câteva zile fără Facebook și Instagram
19:21 - Țeapa momentului explicată de DNSC. E-mailul pe care nu trebuie să-l deschizi sub nicio formă
19:09 - Trump acuză din nou Ucraina de „ingratitudine” și Europa de afaceri cu Rusia. Cum răspund ucrainenii. Primele concluz...
19:05 - Eșec pe teren propriu pentru echipa lui Ianis Hagi. Românul, titular și integralist, a avut o evoluție ștearsă
19:01 - Donald Trump, atac la Joe Biden: Neisprăvitul a dat totul gratuit, gratuit, gratuit
18:54 - Operațiune de amploare la Giurgiu. Produse de marcă, falsificate și confiscate de autorități

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale