Secretele Galei Regale de Film: Glamour, vedete și întâlniri istorice

„Royal Film Performance” a devenit un simbol al îmbinării dintre glamourul cinematografiei şi prestigiul regal – primul său eveniment a avut loc în 1946 şi, de atunci, vedete precum Marilyn Monroe sau Tom Cruise, alături de membri ai familiei regale britanice, au păşit pe covorul roşu pentru o cauză caritabilă care sprijină profesioniştii din spatele camerelor.

La baza acestui eveniment stă organizatia The Film and TV Charity (fostă Cinematograph Trade Benevolent Fund), ce foloseşte sumele strânse pentru a ajuta cei care lucrează în industria filmului, televiziunii şi cinema-ului.

Evenimentul „Royal Film Performance” (sau la origini „Royal Command Film Performance”) îşi are rădăcinile în anii de după-război.

Potrivit site-ului oficial al fundaţiei, prima ediţie a avut loc în 1946, cu filmul A Matter of Life and Death („O chestiune de viaţă şi moarte”) la cinematograful Empire, Leicester Square.

„Evenimentul a început în 1946, ca Royal Command Film Performance, cu proiecţia A Matter of Life and Death.”

Numele a fost schimbat ulterior la „Royal Film Performance”, din motivul că selecţia filmului era făcută de fundaţie, nu exclusiv de regalitate.

Organizaţia care stă în spatele evenimentului s-a numit iniţial Cinematograph Trade Benevolent Fund (înfiinţată în 1924), a devenit Cinema & Television Benevolent Fund (din 1964) şi în final The Film and TV Charity (din 2017).

Scopul acestei tradiţii a fost mai mult decât glamour: să aducă împreună industria filmului şi monarhia britanică pentru un act de responsabilitate socială – sprijinirea celor care lucrează în spatele camerelor, în producţii, decoruri, costume, logistică etc.

De-a lungul deceniilor, evenimentul a evoluat: locaţia s-a mutat, participanţii s-au schimbat, dar esenţa – celebrarea filmului cu prezenţa regală şi sprijinul caritabil – a rămas.

De exemplu, ediţia din 2024, global premiere-ul Gladiator II, a avut ca gazdă familia regală – Regele Charles III a fost prezent, marcând un nou capitol al tradiţiei.

Evenimentul „Royal Film Performance” nu este doar o premieră de film – este un fenomen social: vedete de cinema, membri ai familiei regale, fotografi de covor roşu, media, fani, toate converg într-o seară exclusivă.

De pildă, filmul din 2002, Die Another Day – un titlu Bond cu Pierce Brosnan, a devenit prima dată când Majestatea Sa Regina Elizabeth II a participat la o premieră Bond prin intermediul acestui eveniment.

Mai mult, organizarea acestor evenimente implică logistică impresionantă: un covor roşu lung (în cazul din 2002 – 400 m) iluminare specială, decor tematic – toate pentru a crea o atmosferă care îmbină regalul cu spectacolul cinematografic.

Pe de altă parte, scopul caritabil este constant: conform site-ului fundaţiei, „provenienţa evenimentelor se află în sprijinul finanţării serviciilor de sănătate mintală, bunăstare financiară, dezvoltare profesională pentru cei care lucrează în industria film, TV şi cinema.”

Astfel, „Royal Film Performance” devine un punct de convergenţă între glam-fashion, monarhie, cinematografie şi filantropie.

La prima ediţie, în 1946, la proiecţia filmului A Matter of Life and Death, au fost prezenţi Regele Georg VI, Regina Elizabeth, Prinţesa Elizabeth (ulterior Regina Elizabeth II) şi Prinţesa Margaret.

Aceasta a pus bazele unei tradiţii ce avea să dureze decenii.

În 1956, la proiecţia filmului The Battle of the River Plate, au fost surprinse imagini memorabile precum întâlnirea dintre Regina Elizabeth II şi Marilyn Monroe: „a doua femeie cea mai faimoasă din lume”, din două lumi atât de diferite.

Conform articolului iniţial: Monroe purta „o rochie de aur, în stil grecesc, ce părea că a fost pulverizată peste corp”.

Această combinaţie de Hollywood şi regalitate a captat atenţia publicului şi a presei, reprezentând o ecuaţie inedită: vedetă americană + monarhie britanică + cinematografie.

La ediţia din 1957, filmul Les Girls – un musical MGM cu versuri de Cole Porter – a fost evenimentul ales. Conform articolului oferit:

„Rochia lui Jayne Mansfield, de culoare şampanie, era atât de strâmtă încât s-a rupt pe spate şi a fost cusută în grabă înaintea întâlnirii cu Majestatea Sa.”

Aceasta ilustrează pe de o parte glamourul, pe de altă parte tensiunea şi atenţia mediatica imensă.

Un episod mai puţin glam care a devenit anecdotic: la ediţia din 1960 cu filmul The Last Angry Man, liftul regal de la Palatul Buckingham s-a blocat între etaje, iar Prinţul Philip a rămas suspendat câteva minute împreună cu cele două membre ale familiei regale.

„Cineva a trebuit să ia o manivelă şi să ne coboare” ar fi spus Philip. Această situaţie arată că, dincolo de imaginea perfectă, apar şi momente umane, neaşteptate.

La cea de-a 20-a aniversare (1966), filmul Born Free – bazat pe cartea autoarei Joy Adamson – a fost ales pentru premieră.

Actriţa Virginia McKenna, prezentă la eveniment, a declarat:

„Bill şi cu mine am fost extrem de nervoşi, şi îmi amintesc că mă gândeam că s-ar putea să cad când făceam curte cu Majestatea Sa, dar ea ne-a pus pe toţi la larg şi a fost caldă şi fermecătoare.”

Aceasta evidenţiază cum filmul ales a avut o rezonanţă umană puternică – nu doar spectacol.

Filmului A Passage to India i-a revenit onoarea în 1985 de a fi prezentat la „Royal Film Performance”, marcând debutul public al Prinţesa Diana la acest tip de eveniment, într-o rochie verde-smarald cu umerii goi – imagine care a făcut înconjurul presei. Aceasta a consolidat poziţia evenimentului ca punct de referinţă cultural-societal.

Filmul „Die Another Day”, cu Pierce Brosnan, a adus o premieră impresionantă: locul a fost mutat la Royal Albert Hall (5.000 de locuri), un covor roșu de 400 m în Kensington Gore şi 54 de statui de „ghiaţă” importate din Germania ce au decorat exteriorul clădirii – toate pentru a reda atmosfera „palatului de gheaţă” al antagonistului Gustav Graves.

Acest tip de ceremonie a arătat cum „Royal Film Performance” a urcat la nivelul de spectacol global.

La evenimentul din 2022 al filmului Top Gun: Maverick, actorul Tom Cruise a arătat entuziasm pentru prezenţa Prinţul William şi Catherine Prinţesa de Wales; surse spun că William a purtat pantofi cu logo-ul Top Gun şi voia să stea lângă Tom „ca să poată discuta despre avioane şi chestii”.

Această întâmplare subliniază dimensiunea informal-umană din spatele evenimentelor grandioase.

De la bun început, evenimentul a avut un scop clar: strângerea de fonduri pentru industria filmului, mai ales pentru cei care lucrează „în spatele camerelor”.

„Evenimentele organizate de „Royal Film Performance™” unesc iubitorii de film, profesioniştii din industrie şi monarhia pentru a sărbători realizările celor care lucrează în spatele scenei.”

Fondurile astfel obţinute permit fundaţiei să ofere:

linie de suport gratuită 24/7 pentru profesioniştii din industrie

servicii de bunăstare financiară;

programe de dezvoltare profesională;

sprijin pentru sănătatea mintală.

Astfel, „Royal Film Performance” nu este doar un eveniment de imagine, ci un motor de schimbare reală pentru un sector adesea ignorat în spatele luminilor reflectoarelor.

Un exemplu concret: conform site-ului Charity, ediţia din 2002 a strâns £500.000 – cea mai mare sumă obţinută până atunci – în sprijinul fundaţiei.

Legătura regal-culturală: Prin prezenţa membrilor familiei regale britanice, evenimentul capătă o alură de ceremonie oficială care conferă o importanţă culturală sporită cinematografiei britanice şi internaţionale.

Vizibilitatea industriei „din spate”: Este un context în care producători, decoratori, costume, echipe de logistică devin parte a povestii.

Spectacolul red carpet-ului: Covor roşu, celebrităţi, fotografie, presă – toate contribuie la aura globală a evenimentului.

Evoluţia în timp: De la 1946 până în prezent, schimbările tehnologice, media, logistică, dar şi poziţia industriei filmului s-au reflectat în modul în care se desfăşoară evenimentul.

Scopul caritabil continuu: Industria filmului întâmpină provocări – de la sănătatea mintală la precaritatea joburilor – iar „Royal Film Performance” este un vector concret de sprijin, nu doar de imagine.

Evenimentul nu a fost lipsit de provocări. Iată câteva momente de tranziţie:

În perioada 2015-2019, a existat o pauză, deoarece CTBF (actuala fundaţie) a trecut prin reformă.

Pandemia COVID-19 a întrerupt evenimentul în 2020 şi 2021.

Schimbarea mediului de film (streaming, cinema, globalizare) pune întrebări despre formatul tradiţional al premierelor.

Presiunea asupra rezilienţei industriei filmului – economică, psihologică – accentuează rolul fundaţiei din spate.

Aceste aspecte evidenţiază faptul că, deşi evenimentul are o componentă de spectacol, el este integrat într-o industrie care trece prin transformări majore.

Glamourul este parte integrantă a acestei ceremonii. Iată câteva puncte de interes:

În anii ’50–’60, apariţia actriţelor hollywoodiene – Monroe, Mansfield – alături de membri ai familiei regale. Publicitatea, fotografia roşu-covor, interviurile – toate au fost în prim-plan. În 2022, Tom Cruise şi Prinţul William au generat titluri mediatice: potrivit unor surse, William purta pantofi speciali cu logo-ul Top Gun. În 2024, prezenţa Regelui Charles III şi a altor membri ai familiei regale la „Gladiator II” a confirmat relevanţa continuă a evenimentului.

Aceste intersecţii între celebritate Hollywood-regalitate creează un magnet mediatic ce contribuie la vizibilitate şi, implicit, la scopul caritabil.

Evenimentul s-a desfăşurat în mod tradiţional la cinematograful Odeon Leicester Square, în centrul Londrei – un loc emblematic pentru premiere de film. Conform Wikipedia, o listă de ediţii recente indică acest loc.

De-a lungul timpului, locaţii speciale au fost alese: de pildă, în 2002 a fost mutat la Royal Albert Hall pentru capacitate sporită.

Atmosfera este una de gală: covor roşu lung, instalaţii luminoase, decor tematic, vedete, monarhie, dar şi comunicare către media.

Acest mix creează pentru participanţi o experienţă de vârf, dar şi pentru public o poveste de urmărit.

Într-o eră în care cinema-sălă se confruntă cu streamingul, „Royal Film Performance” poate juca rolul de «eveniment-experienţă» exclusivă, accentuând valoarea vizuală şi socială a participării.

Fundaţia din spate poate extinde suportul pentru profesioniştii din film în zone emergente – efecte vizuale, animaţie, gaming – adaptând-se la noile forme ale industriei.

Interacţiunea cu media digitală, cu social media, cu experienţele de tip „red carpet interactiv” poate moderniza formatul fără a pierde tradiţia regală.

Sustena­bilitatea evenimentului – logistică, mediu, diversitate – devin tot mai importante. De exemplu, în site-ul fundaţiei se vorbeşte despre programe de diversitate şi incluziune. filmtvcharity.org.uk

„Royal Film Performance” este mult mai mult decât o premieră de film elegantă: este un simbol al intersecţiei dintre film, monarhie şi responsabilitate socială.

De la debutul său din 1946 până la ediţiile moderne, evenimentul a crescut, s-a adaptat şi a continuat să ofere sprijin concret celor din spatele camerelor.

Prin fiecare apariţie pe covorul roşu, prin fiecare întâlnire dintre reginei, prinţului sau actorului şi echipei de producţie, se reafirmă că cinematografia nu este doar spectacol – este industrie, comunitate, tradiţie.

Iar faptul că „Royal Film Performance” strânge fonduri pentru cei din spatele luminii şi a reflectoarelor îi conferă o dimensiune morală şi socială rareori întâlnită în lumea glamourului.

În final, când vedem imagini cu Marilyn Monroe lângă Regina Elizabeth II sau cu Tom Cruise şi Prinţul William pe covorul roşu, ştim că evenimentul nu este doar despre staruri – este şi despre sustenabilitatea unei industrii care are nevoie de sprijin, recunoaştere şi vizibilitate.