Regele Charles a primit un scaun cadou de la Sfântul Scaun

Pentru prima dată după Reforma Protestantă, un monarh britanic aflat pe tron și un papă vor participa la o rugăciune publică comună în timpul unei vizite oficiale la Vatican.

Regele Charles III va lua parte la o rugăciune ecumenică condusă de Papa Leo XIV pentru grija față de creație, care va avea loc în Capela Sixtină, pe 23 octombrie, sub celebra pictură a lui Michelangelo.

Vizita marchează prima întrevedere dintre Regele Charles și Papa Leo XIV și va fi însoțită de regina Camila.

Potrivit oficialilor Vaticanului, Corul Capelei Sixtine va cânta împreună cu Corul Capelei Sf. Gheorghe din Anglia și Corul Capelei Regale a Majestății Sale, în cadrul rugăciunii ecumenice dedicate lăudării lui Dumnezeu Creatorul.

Stephen Cottrell, arhiepiscop anglican de York, va participa și el la eveniment.

În cursul dimineții, Regele Charles și Papa Leo XIV se vor întâlni în mod privat în Palatul Apostolic.

Ulterior, lideri din mediul de afaceri se vor alătura lor în Sala Regia a palatului pentru discuții privind grija față de creație și sustenabilitatea mediului.

În timpul vizitei de stat, Cardinalul James Michael Harvey, arhiepiscop al bazilicii, îi va acorda regelui titlul de „Confrate Regal” al Bazilicii Papale Sf. Paul din Afara Zidurilor, într-o ceremonie ecumenică la mormântul Sf. Paul. Papa nu va fi prezent.

Arhiepiscopul Flavio Pace, secretarul Dicasterului pentru Promovarea Unității Creștine, a declarat:

„Fără a stabili un rol formal pentru Regele Charles și succesorii săi, titlul de ‘Confrate Regal’ trebuie înțeles ca un gest de ospitalitate și primire ecumenică, care mărturisește aceste legături istorice și progresul realizat din 1966.”

Bazilica Sf. Paul din Afara Zidurilor are legături istorice cu monarhia engleză. Saxonii, inclusiv regii Offa și Æthelwulf, au contribuit la întreținerea mormintelor apostolilor în Roma în secolele VI–VII.

Până târziu în Evul Mediu, regii Angliei erau recunoscuți ca „protectori” ai bazilicii, tradiție întreruptă de Reforma Protestantă.

Bazilica va instala un scaun special pentru monarh, decorat cu stema sa și cu un verset din Evanghelia după Ioan în latină: „Ut unum sint” („Ca toți să fie una”).

Scaunul va rămâne în bazilică pentru ca Regele Charles și succesorii săi să îl folosească la viitoarele vizite.

Serviciul ecumenic din Bazilica Sf. Paul va fi condus de Părintele Donato Ogliari, abatele bazilicii, cu participarea arhiepiscopului anglican Stephen Cottrell și a reverendei Rosie Frew, moderator al Adunării Generale a Bisericii din Scoția.

Ceremonia se va încheia cu un imn pe text de Sf. John Henry Newman, cardinal englez și convertit din anglicanism, pe care Papa Leo XIV îl va declara Doctor al Bisericii pe 1 noiembrie.