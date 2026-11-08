WhatsApp testează și introduce mai multe funcții noi pentru utilizatorii Android și iOS. Printre acestea se numără acțiunile rapide pentru anumite informații din mesaje, precum numere de telefon, adrese, date și adrese de e-mail, dar și instrumente bazate pe inteligență artificială pentru extinderea fotografiilor. Alte noutăți vizează protejarea numărului de telefon, trimiterea fișierelor media la calitate originală și previzualizarea conversațiilor fără deschiderea acestora, potrivit WABetaInfo.

Una dintre noutățile importante este funcția de acțiuni inteligente pentru textele din conversații, disponibilă în proces de lansare pe cele mai recente versiuni WhatsApp pentru Android și iOS.

Aplicația poate identifica automat anumite informații din mesaje, precum numerele de telefon, datele și orele, adresele fizice sau adresele de e-mail. Textul recunoscut este marcat cu o linie punctată, care indică faptul că utilizatorul poate accesa mai multe opțiuni.

În cazul numerelor de telefon, WhatsApp permite copierea acestora, adăugarea în agenda de contacte sau efectuarea unui apel prin intermediul operatorului de telefonie.

Pentru date și ore, utilizatorii pot copia informațiile, le pot adăuga în calendar sau pot crea un eveniment direct în WhatsApp. În cazul adreselor fizice, aplicația oferă posibilitatea copierii acestora sau deschiderii locației în aplicația de hărți.

Potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo, identificarea textelor și generarea acestor acțiuni se realizează direct pe dispozitiv, fără ca mesajele să fie trimise către serverele WhatsApp. Prin urmare, funcția nu afectează criptarea end-to-end a conversațiilor.

O altă funcție aflată în dezvoltare pentru Android le-ar putea permite utilizatorilor să vadă mesajele recente dintr-o conversație fără să o deschidă.

Previzualizarea contextuală va putea fi accesată prin apăsarea prelungită a unei conversații. Astfel, utilizatorii vor putea citi mesajele recente fără ca acestea să fie marcate drept citite.

Confirmările de citire vor fi actualizate doar atunci când conversația este deschisă în mod obișnuit.

Într-o etapă ulterioară, WhatsApp intenționează să introducă și posibilitatea derulării în interiorul ferestrei de previzualizare, astfel încât utilizatorii să poată parcurge mai multe mesaje fără să intre efectiv în conversație.

WhatsApp lucrează pentru Android la o a treia opțiune de calitate pentru trimiterea fotografiilor și videoclipurilor: calitatea originală.

Noua variantă ar urma să permită expedierea fișierelor fără comprimare, astfel încât destinatarul să primească fotografia sau videoclipul în aceeași formă în care au fost salvate pe dispozitivul expeditorului.

Opțiunea se diferențiază de setarea HD, disponibilă în prezent utilizatorilor. Chiar dacă aceasta oferă o calitate mai bună decât trimiterea standard, fișierele sunt în continuare comprimate înainte de expediere.

Potrivit informațiilor despre funcția aflată în dezvoltare, WhatsApp intenționează să ofere opțiunea de calitate originală doar abonaților WhatsApp Plus.

O altă schimbare vizează confidențialitatea numărului de telefon pentru utilizatorii care folosesc un nume de utilizator.

În versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.45.1, aplicația lucrează la o nouă secțiune în care utilizatorii vor putea stabili cine are acces la numărul lor de telefon.

Sunt pregătite patru opțiuni de confidențialitate:

-toată lumea;

-contactele mele;

-contactele mele, cu excepția anumitor persoane;

-nimeni.

Atunci când un utilizator își creează un nume de utilizator, setarea implicită pentru vizibilitatea numărului de telefon va fi „Nimeni”.

Dacă acesta alege o altă variantă, WhatsApp va afișa o fereastră de confirmare prin care îl informează că lista de excepții va fi resetată. Modificarea vizibilității numărului va trebui confirmată înainte de aplicare.

WhatsApp distribuie treptat, pentru unii utilizatori Android și iOS, o funcție care sugerează fotografii și videoclipuri recente, pentru a facilita trimiterea acestora fără deschiderea galeriei.

Funcția este testată în două variante. În prima, la deschiderea unei conversații apare o notificare temporară deasupra barei de scriere a mesajelor. În cea de-a doua, pictograma camerei foto din bara de chat este înlocuită temporar cu o miniatură a unui fișier media recent.

Apăsarea notificării sau a miniaturii nu trimite automat fotografia ori videoclipul. În schimb, utilizatorul este direcționat către editorul de imagini, unde poate verifica fișierul înainte de expediere.

Cei care nu doresc să primească astfel de sugestii vor putea dezactiva funcția din setările aplicației.

O altă noutate distribuită pentru utilizatorii Android, prin versiunea beta 2.26.44.6, permite crearea unor conversații separate cu Meta AI.

Utilizatorii pot iniția un astfel de chat direct din conversația cu asistentul de inteligență artificială. Aceștia pot alege un nume pentru noua conversație și îi pot atribui o fotografie de profil personalizată, pentru a o diferenția de celelalte discuții.

După creare, conversația este adăugată automat în lista de chat-uri. Utilizatorii o pot găsi și prin intermediul filtrului AI din fila Chats.

Pentru identificarea mai ușoară, pictograma chatbotului apare peste imaginea de profil a conversației, indicând faptul că este vorba despre un chat cu Meta AI.

WhatsApp introduce și un instrument bazat pe inteligență artificială care permite extinderea fotografiilor. Funcția este disponibilă în proces de distribuire pe Android și este adusă și în aplicația pentru iOS.

Instrumentul poate fi accesat din editorul de imagini. După selectarea opțiunii de extindere, Meta AI analizează fotografia și generează, în câteva secunde, conținut suplimentar în jurul marginilor acesteia.

Funcția nu întinde pur și simplu imaginea originală pentru a o adapta la formatul 9:16. În schimb, inteligența artificială analizează elementele fotografiei și generează zone noi în jurul cadrului inițial.

Instrumentul poate fi folosit atât pentru fotografiile trimise în conversații, cât și pentru actualizările de status.

Pe iOS, utilizatorii vor avea și posibilitatea de a reveni la fotografia originală prin apăsarea butonului de anulare. Dacă rezultatul nu este cel dorit, aceștia pot solicita o nouă extindere, pentru a obține o variantă diferită.