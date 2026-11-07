WhatsApp lucrează la o nouă setare de confidențialitate care le va permite utilizatorilor să aleagă cine le poate vedea numărul de telefon, chiar dacă folosesc un nume de utilizator. Funcția este în dezvoltare pentru Android și ar urma să ofere mai mult control asupra informațiilor personale afișate în conversații și apeluri.

Noua opțiune a fost identificată în versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.45.1, disponibilă prin Google Play Store. Setarea va fi integrată în secțiunea de confidențialitate, alături de opțiunile prin care utilizatorii controlează vizibilitatea ultimei accesări și a fotografiei de profil.

Noua setare va include patru variante de vizibilitate:

- Toată lumea – numărul de telefon poate fi văzut de orice utilizator; - Contactele mele – numărul este vizibil doar persoanelor salvate în agenda telefonului; - Contactele mele, cu excepția – utilizatorul poate exclude anumite persoane din lista de contacte; - Nimeni – numărul de telefon nu este afișat persoanelor care nu îl cunosc deja.

Pentru utilizatorii care au configurat un nume de utilizator, opțiunea implicită va fi „Nimeni”. Astfel, persoanele care îi găsesc și îi contactează prin numele de utilizator nu vor putea vedea automat numărul de telefon.

Există însă o precizare importantă: persoanele care cunosc deja numărul de telefon al utilizatorului vor putea continua să îl vadă.

WhatsApp a introdus deja un câmp pentru numele de utilizator în ecranul de adăugare a contactelor. Funcția le permite utilizatorilor să salveze numele de utilizator al unei persoane atunci când îi adaugă datele de contact.

Prin această schimbare, persoanele care intră în legătură cu un utilizator folosind numele său de utilizator nu îi pot vedea numărul de telefon, dacă acesta nu este deja salvat în agenda lor.

Noua setare de confidențialitate ar urma să completeze această funcție. De exemplu, cineva ar putea permite contactelor sale să vadă numărul de telefon, dar să îl ascundă în continuare de ceilalți utilizatori. De asemenea, ar putea exclude anumite persoane din lista de contacte.

Schimbarea opțiunii de vizibilitate va fi însoțită de un mesaj de avertizare. Aplicația îi va informa pe utilizatori că modificarea setării va reseta lista de excepții configurată anterior.

Acest lucru înseamnă că unele persoane care fuseseră excluse de la vizualizarea numărului de telefon ar putea avea acces la acesta după schimbarea opțiunii. Pentru continuarea operațiunii, utilizatorii vor trebui să confirme că înțeleg consecințele modificării.

Setarea pentru controlul vizibilității numărului de telefon este încă în dezvoltare și nu poate fi folosită deocamdată nici de utilizatorii versiunii beta.

Funcția ar urma să fie inclusă într-o actualizare viitoare pentru Android și ar putea reprezenta unul dintre ultimii pași înainte ca sistemul de nume de utilizator să fie disponibil pe scară largă.