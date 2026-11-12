Un colonel al armatei ruse a murit joi, 12 noiembrie 2026, după ce o bombă montată sub autoturismul său a explodat în cartierul Șușari din Sankt Petersburg, potrivit publicației Fontanka. Explozia s-a produs în timp ce militarul pleca din curtea unui imobil, iar autoritățile ruse au deschis o anchetă penală pentru omor.

Incidentul a avut loc pe strada Kolpinskaia, în districtul Pușkinski, din zona Șușari, o localitate aflată în componența orașului Sankt Petersburg. Potrivit publicației ruse, care citează o sursă proprie, victima avea gradul de colonel în armata rusă. Comitetul de Investigații al Rusiei a confirmat moartea unui militar în urma exploziei, fără să îi facă publice identitatea și gradul.

Detonarea a provocat distrugerea autoturismului, iar ofițerul a murit la fața locului. Ancheta urmează să stabilească cine a instalat dispozitivul exploziv și dacă atacul a fost organizat de alte persoane.

Potrivit informațiilor publicate de Fontanka, dispozitivul exploziv fusese atașat de partea inferioară a mașinii. Acesta ar fi fost detonat în momentul în care colonelul ieșea cu autoturismul din curtea imobilului în care locuia.

Camerele de supraveghere ar fi surprins atât plecarea militarului, cât și momentul exploziei. Înregistrările arată că acesta a ieșit singur din clădire, s-a urcat la volan și a pornit la drum. Informațiile ulterioare publicate de aceeași sursă au clarificat că ofițerul se afla singur în mașină, după ce primele relatări indicau prezența unei rude care ar fi fost rănită.

Zona în care s-a produs explozia a fost izolată, iar echipele de intervenție și specialiștii criminaliști au început cercetările la fața locului. Circulația în apropiere a fost restricționată pentru desfășurarea investigațiilor.

Atacul a afectat și traficul din zonă. Unda de șoc a spart două geamuri ale unui autobuz care circula în apropierea autoturismului în momentul detonării.

Potrivit publicației Fontanka, care citează informații furnizate de Comitetul pentru Transporturi din Sankt Petersburg, în autobuz se aflau între 30 și 40 de pasageri. Nicio persoană nu a fost rănită. Șoferul a oprit vehiculul și le-a cerut tuturor pasagerilor să coboare.

Drumul Kolpinskoe a fost parțial închis, iar circulația mai multor autobuze a fost afectată de restricțiile impuse în timpul cercetărilor.

Comitetul de Investigații al Rusiei a confirmat că un militar a murit în urma exploziei și a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru omor.

🚨 RUSSIE 🇷🇺 | Explosion mortelle à Saint-Pétersbourg Ce jeudi 12 novembre, vers 7 h du matin, un véhicule a explosé sur la route de Kolpino, dans le quartier de Slavianka, à proximité d'un magasin Lenta. Selon les premières informations relayées par la presse russe, un colonel de l'armée aurait été tué. Un membre de sa famille aurait survécu, mais serait blessé. ⚠️ Fait particulièrement troublant : le 27 août dernier, dans ce même quartier, un lieutenant-colonel russe des forces aériennes et de défense antiaérienne avait déjà été tué dans l'explosion d'une voiture piégée. Son épouse avait été grièvement blessée. À cette heure, ni l'identité de la nouvelle victime ni l'origine de l'explosion ne sont officiellement établies. Source : https://t.co/8ZmJ7RYqe3 — @Ветеран 🇫🇷 (@patriot_senior) November 12, 2026

Potrivit comunicatului citat de Fontanka, anchetatorii și specialiștii criminaliști au început cercetarea locului faptei, fiind dispuse mai multe expertize judiciare pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs explozia.

Până la publicarea primelor informații oficiale, autoritățile nu anunțaseră identitatea persoanei decedate și nici nu prezentaseră concluzii privind posibilii organizatori ai atacului.

De asemenea, nu exista o confirmare oficială privind apartenența vreunei grupări sau implicarea unui serviciu de informații în organizarea atentatului.

Incidentul din Șușari readuce în atenție un alt caz produs la Sankt Petersburg, pe 27 august 2026. Atunci, un autoturism în care se afla un militar rus și soția acestuia a explodat, iar bărbatul a murit la fața locului. Soția sa a fost transportată la spital.

Agenția Reuters a relatat la momentul respectiv că publicația rusă Fontanka îl identificase pe militar drept locotenent-colonel. Comit

Cele două incidente s-au produs în același oraș, la o distanță de aproximativ două luni și jumătate. Deocamdată, autoritățile nu au prezentat informații care să confirme o legătură între cele două explozii.

Moartea colonelului este investigată ca omor, iar anchetatorii încearcă să stabilească modul în care a fost instalat și detonat dispozitivul exploziv.

Identitatea persoanelor implicate în organizarea atacului, precum și eventualul motiv al acestuia, rămân necunoscute. Autoritățile ruse nu au anunțat, până în prezent, concluziile anchetei.