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Genoa lui Șucu a câștigat la Lecce și ajunge la trei victorii consecutive în Serie A

Genoa lui Șucu a câștigat la Lecce și ajunge la trei victorii consecutive în Serie A
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Din cuprinsul articolului

Genoa CFC a obținut duminică seara o victorie importantă în deplasare, scor 2-1, pe terenul formației Lecce, în etapa a zecea din Serie A. Echipa pregătită de Daniele De Rossi a marcat de două ori în prima jumătate de oră și și-a apărat avantajul până la final.

Genoa, parcurs bun în Serie A

Succesul este al treilea consecutiv pentru formația patronată de Dan Șucu, care urcă pe locul 11 în clasament.

Partida disputată pe Stadio Via del Mare a început bine pentru oaspeți, care au deschis scorul în minutul 11. Milutin Osmajic a finalizat o acțiune construită cu ajutorul lui Junior Messias, autorul pasei decisive.

Genoa și-a continuat jocul ofensiv, iar în minutul 28 a reușit să majoreze diferența. De această dată, Junior Messias a trecut de la rolul de pasator la cel de marcator și a înscris pentru 2-0, oferindu-le genovezilor un avantaj important.

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Gazdele au reacționat înainte de pauză. Youssef Maleh a redus din diferență în minutul 40, readucând speranțele echipei din Lecce. În prelungirile primei reprize, Stulic a trimis mingea în poartă, însă reușita sa a fost anulată după intervenția sistemului VAR, în minutul 45+4.

Genoa rezistă în repriza secundă

După pauză, cele două formații nu au mai reușit să modifice tabela. Lecce a încercat să găsească golul egalizator, însă Genoa a gestionat avantajul și a păstrat rezultatul obținut în prima repriză.

Astfel, partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1, iar echipa lui Daniele De Rossi continuă seria rezultatelor pozitive.

Lecce Genoa

Lecce Genoa / foto: FB

Trei victorii consecutive pentru fotbaliștii lui Dan Șucu

După acest succes, Genoa a ajuns la 13 puncte și ocupă locul 11 în clasamentul din Serie A. Formația patronată de omul de afaceri român are trei victorii consecutive în campionat.

Lecce traversează o perioadă mai dificilă și se află pe poziția a 14-a, cu nouă puncte acumulate după primele zece etape.

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