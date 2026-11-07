Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, a propus, în cadrul Concordia Summit 2026, lansarea unui program de locuințe accesibile pentru tineri, după modelul „Prima Casă”. Omul de afaceri consideră că o astfel de inițiativă ar putea stimula economia și ar contribui la creșterea încrederii în piață, așa cum s-a întâmplat după criza financiară din 2008-2009.

Dan Șucu a prezentat propunerea unui nou program de locuințe, denumit „affordable homes”, în cadrul evenimentului organizat de Confederația Patronală Concordia. Inițiativa ar urma să preia modelul programului „Prima Casă”, prin care numeroși români au reușit să achiziționeze locuințe cu ajutorul creditelor garantate de stat.

Programul „Prima Casă” a fost lansat de Guvernul României la 20 mai 2009, într-o perioadă marcată de efectele crizei financiare. Acesta se adresa persoanelor care îndeplineau condițiile de eligibilitate și doreau să cumpere o locuință prin intermediul unui credit ipotecar. Inițiativa a continuat în anii următori, fiind cunoscută în prezent sub denumirea „Noua Casă”.

Președintele Confederației Patronale Concordia a amintit de situația economică din perioada 2010-2011, când programul „Prima Casă” a contribuit, în opinia sa, la relansarea încrederii consumatorilor.

„În anii 2010-2011, cuvintele încredere, optimism dispăruseră din piață. Atunci, un parteneriat între mediul de afaceri și cetățeni a condus la un produs numit Prima Casă. Mii de tineri s-au mutat în casă nouă, un boost de optimism, de încredere, de multiplicare în economie. A scos România din zona de lipsă de încredere, de optimism. Avem acum oportunitatea unui nou produs: affordable homes”, a declarat Șucu, la Concordia Summit 2026.

Omul de afaceri a comparat și nivelul de dezvoltare economică al României din perioada lansării programului cu situația actuală. Potrivit acestuia, în urmă cu aproximativ 15 ani, produsul intern brut pe cap de locuitor reprezenta mai puțin de jumătate din media Uniunii Europene, în timp ce în prezent indicatorul se apropie de 80%.

Prin noua propunere, Șucu urmărește dezvoltarea unui program destinat locuințelor accesibile, după exemplul inițiativei introduse în 2009.

În discursul susținut la Concordia Summit 2026, Dan Șucu a abordat și rolul investițiilor în dezvoltarea economiei românești. Acesta a afirmat că mașinile și echipamentele reprezintă în prezent 47% din exporturile României și a susținut că următoarea etapă de dezvoltare ar trebui să pună accent pe crearea de valoare în țară.

„Etapa următoare trebuie să ne ducă de la «Made in România» la «Creat în România». Asta înseamnă capital activat, care trece prin România și rămâne, se reinvestește, aduce valoare. România se construiește prin investiții. Avem resurse și oameni. Am încredere în companiile românești. Le văd în fiecare zi cum investesc, angajează, rezistă, se extind pe piețe noi”, a mai spus acesta.

Dan Șucu și-a început activitatea în mediul de afaceri în 1993. Compania sa are în prezent peste 2.000 de angajați și înregistrează o cifră de afaceri anuală de aproximativ 261 de milioane de euro.

La Concordia Summit 2026 a participat și premierul Luca Niculescu, care a vorbit despre relația dintre autorități și companiile private.

Șeful Guvernului a afirmat că statul trebuie să își îmbunătățească eficiența și să asigure un cadru legislativ stabil, astfel încât mediul de afaceri să își poată planifica investițiile.

Premierul le-a cerut reprezentanților companiilor să participe la elaborarea unor soluții și politici publice.

„Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile. Veniți cu propuneri de politici publice, cu analize de impact”, a spus Niculescu, care a fost prezent la eveniment.